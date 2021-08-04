Якутия: алмаз неограненный
Тот, кто ни разу не бывал в Якутии, мыслит школьными стереотипами о крайнем севере и вечной мерзлоте, чумах и оленеводах, алмазах и бивнях мамонтов. Отличник вспомнит о том, что Республика Саха – самый большой субъект Российской Федерации: Якутия по площади больше, чем Аргентина, и сравнима с Индией. И лишь настоящий искатель приключений отправится исследовать эти необъятные просторы, чтобы увидеть настоящие белые ночи и северное сияние ранней осенью, намыть золота в водах Индигирки, поймать тайменя и окуня в темных притоках главной реки Якутии, Лены – Лямпушке, Дянышке и Ундюлюнге.
Свою экспедицию в Якутию спланировать нетрудно, тем более что все самое интересное находится на Лене. Первым делом надо ехать к «Ленским столбам» – к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, в одноименный национальный парк. Ленские столбы – стена «северного дозора», неприступное скальное образование из известняка высотой до 220 метров, тянущееся на 40 км вдоль правого берега реки. Самый комфортный вариант добраться до главной достопримечательности Якутии – на борту круизного теплохода, отправляющегося из Якутска.
Альтернативный способ – катером от Еланки. Оказавшись в этой деревне, обязательно загляните в «Ямщицкое подворье» – необычный музей иркутско-якутского почтового тракта, в котором хранятся множество артефактов. Помимо Ленских, в Якутии есть и Синские столбы, стоящие соответственно, на берегу реки Синяя. Они чуть ниже Ленских, зато производят должное впечатление своим масштабом – эти столбы тянутся почти на 100 км!
Путь к Синским столбам – уже приключение, и один из немногих вариантов – многодневный сплав на катамаранах. Разбив лагерь на одной из отмелей, можно совершать короткие пешие вылазки в поисках наскальных рисунков – писаниц, которым по примерным подсчетам от 2 до 5 тысяч лет, осматривать древние пещеры, где когда-то жили первобытные люди, любоваться видами с вершин.
В Якутии проложены несколько туристических пеших маршрутов, которые по достоинству оценят любители хайкинга. Один из них ведет вдоль берега реки Буотама, где были найдены стоянки древних охотников на мамонтов и бизонов, живших испокон веков в этой местности, к бизонарию – питомнику американских лесных бизонов. Этих могучих исполинов, современников мамонтов, как-то не ожидаешь встретить в Якутии, хотя животные жили тут испокон веков. Правда, около пяти тысяч лет назад, бизоны все же вымерли, так что нынешнее стадо было завезено из Канады в начале тысячелетия.
Еще одна неочевидная природная достопримечательность – бархан Саамыс Кумага, возвышающийся над тайгой вдоль берегов Лены, в Якутии такие называют тукуланами. Стометровые насыпи песка кажутся абсолютно инородными включениями в местный ландшафт. Но ученые утверждают, что этот песчаный массив – древнее свидетельство того, что когда-то здесь была обширная пустыня. Барханы – отнюдь не единственный сюрприз, который ожидает туристов в Якутии.
В организации поездки по такому большому региону понадобится помощь – множество практических советов и полезных лайфхаков уже собрали в сервисе RUSSPASS, в том числе и маршрут по Якутии. Пожалуй, его можно с полным правом назвать первой «точкой заброски» в Республику Саха, ведь путешествие уже давно начинается не с чемодана, а с подготовки маршрута.