Якутия: алмаз неограненный

Альтернативный способ – катером от Еланки. Оказавшись в этой деревне, обязательно загляните в «Ямщицкое подворье» – необычный музей иркутско-якутского почтового тракта, в котором хранятся множество артефактов. Помимо Ленских, в Якутии есть и Синские столбы, стоящие соответственно, на берегу реки Синяя. Они чуть ниже Ленских, зато производят должное впечатление своим масштабом – эти столбы тянутся почти на 100 км!

Путь к Синским столбам – уже приключение, и один из немногих вариантов – многодневный сплав на катамаранах. Разбив лагерь на одной из отмелей, можно совершать короткие пешие вылазки в поисках наскальных рисунков – писаниц, которым по примерным подсчетам от 2 до 5 тысяч лет, осматривать древние пещеры, где когда-то жили первобытные люди, любоваться видами с вершин.