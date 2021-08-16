Задать направление: тематические маршруты RUSSPASS

Возможность кастомизации программы путешествия, ее «подгонки» под свои собственные вкусы и предпочтения – вообще одно из главных преимуществ сервиса: достопримечательности можно добавить, удалить или просто поменять местами.

Точно таким же образом можно составить свой персональный маршрут с нуля: включить в него определенные культурные объекты, места отдыха, рестораны, где можно пообедать, кафе, в которых можно перевести дух за чашкой кофе. Если вдруг вам захочется совершить культурный «марш-бросок» по музеям, алгоритм действий будет тот же самый: открываете интерактивную карту прямо на сервисе, находите город, затем выбираете фильтр «музеи» – и дальше дело за малым: добавить их в план и успеть обойти. С RUSSPASS можно придумать любой необычный маршрут и создать под себя и свою компанию уникальное путешествие. При этом все персональные созданные и выбранные маршруты остаются в разделе «План поездки» – это удобно, не приходится подбирать маршрут заново и долго искать уже составленную программу.