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Задать направление: тематические маршруты RUSSPASS

National Geographic Россия
16 августа 2021
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Фото: Pixabay

Туристический сервис RUSSPASS, которому недавно исполнился уже год, предлагает массу вариантов путешествий по России: от сформированных многодневных «пакетных» туров до коротких экскурсионных программ и маршрутов, разработанных тревел-экспертами. Именно на последние и стоит обратить особое внимание: они идеально подходят для тех, кто любит путешествовать индивидуально или своей компанией – без группы туристов, не следуя по пятам за гидом, а изучая достопримечательности в своем ритме и режиме.

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Алексей Милешкин Танцующий мост в Волгограде

На данный момент на RUSSPASS собрана почти сотня маршрутов по крупным городам России – Москве и Санкт-Петербургу, Омску и Волгограду, Сочи и Мурманску, и многим другим. Среди них можно найти как классические прогулочные, так и обзорные, а также специализированные детские или тематические. И это особенно интересно, потому что помогает увидеть привычные городские ландшафты через совсем другую оптику.

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Виталий Новиков Полярное сияние над Мурманском

Например, пятичасовой маршрут «Москва из кино» проведет по местам съемки таких знаменитых лент, как «Москва слезам не верит», «Покровские ворота» и «Место встречи изменить нельзя». Маршрут «Островная жизнь» целиком и полностью посвящен искусственному острову в Замоскворечье, его архитектуре и наиболее важным локациям, а творческий маршрут «Четыре стихии искусства» включает в себя несколько музеев и галерей в самом центре столицы. «Охота за северным сиянием» в Мурманске и «Курортные истории» Сочи, «Космическая сторона Самары» и «В поисках Челябинского метеорита» – «копилка» RUSSPASS постоянно пополняется новыми авторскими программами, которые составлены профессиональными гидами.

А, например, маршруты «Якутия: алмаз неограненный», «Архипелаг сокровищ» по Шантарским островам и «Заполярная одиссея» по Кольскому полуострову были разработаны совместно с экспертами журнала «National Geographic Россия».

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Все предложенные на сервисе RUSSPASS маршруты бесплатные и пользоваться ими можно так, как удобно. Например, выбрать маршрут, добавить его в свой личный план поездки, затем определить желаемую дату, разнести активности по дням и временным отрезкам и даже выбрать оптимальный темп для прогулки. 

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Возможность кастомизации программы путешествия, ее «подгонки» под свои собственные вкусы и предпочтения – вообще одно из главных преимуществ сервиса: достопримечательности можно добавить, удалить или просто поменять местами.

Точно таким же образом можно составить свой персональный маршрут с нуля: включить в него определенные культурные объекты, места отдыха, рестораны, где можно пообедать, кафе, в которых можно перевести дух за чашкой кофе. Если вдруг вам захочется совершить культурный «марш-бросок» по музеям, алгоритм действий будет тот же самый: открываете интерактивную карту прямо на сервисе, находите город, затем выбираете фильтр «музеи» – и дальше дело за малым: добавить их в план и успеть обойти. С RUSSPASS можно придумать любой необычный маршрут и создать под себя и свою компанию уникальное путешествие. При этом все персональные созданные и выбранные маршруты остаются в разделе «План поездки» – это удобно, не приходится подбирать маршрут заново и долго искать уже составленную программу.

Для новичков на сервисе есть даже инструкция, как использовать маршруты.

Еще один важный момент – большая часть представленных на RUSSPASS локаций – партнеры сервиса, сейчас их уже более 550. Именно поэтому предложения совершенно разные и на любой вкус — от театров и музеев до национальных парков и целых туристических зон. А почерпнуть идеи для путешествий и другие лайфхаки можно в журнале RUSSPASS Mag – вот вам и оптимальное сочетание приятного с полезным.

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