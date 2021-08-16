Задать направление: тематические маршруты RUSSPASS

Туристический сервис RUSSPASS, которому недавно исполнился уже год, предлагает массу вариантов путешествий по России: от сформированных многодневных «пакетных» туров до коротких экскурсионных программ и маршрутов, разработанных тревел-экспертами. Именно на последние и стоит обратить особое внимание: они идеально подходят для тех, кто любит путешествовать индивидуально или своей компанией – без группы туристов, не следуя по пятам за гидом, а изучая достопримечательности в своем ритме и режиме.
На данный момент на RUSSPASS собрана почти сотня маршрутов по крупным городам России – Москве и Санкт-Петербургу, Омску и Волгограду, Сочи и Мурманску, и многим другим. Среди них можно найти как классические прогулочные, так и обзорные, а также специализированные детские или тематические. И это особенно интересно, потому что помогает увидеть привычные городские ландшафты через совсем другую оптику.
Например, пятичасовой маршрут «Москва из кино» проведет по местам съемки таких знаменитых лент, как «Москва слезам не верит», «Покровские ворота» и «Место встречи изменить нельзя». Маршрут «Островная жизнь» целиком и полностью посвящен искусственному острову в Замоскворечье, его архитектуре и наиболее важным локациям, а творческий маршрут «Четыре стихии искусства» включает в себя несколько музеев и галерей в самом центре столицы. «Охота за северным сиянием» в Мурманске и «Курортные истории» Сочи, «Космическая сторона Самары» и «В поисках Челябинского метеорита» – «копилка» RUSSPASS постоянно пополняется новыми авторскими программами, которые составлены профессиональными гидами.
А, например, маршруты «Якутия: алмаз неограненный», «Архипелаг сокровищ» по Шантарским островам и «Заполярная одиссея» по Кольскому полуострову были разработаны совместно с экспертами журнала «National Geographic Россия».
Все предложенные на сервисе RUSSPASS маршруты бесплатные и пользоваться ими можно так, как удобно. Например, выбрать маршрут, добавить его в свой личный план поездки, затем определить желаемую дату, разнести активности по дням и временным отрезкам и даже выбрать оптимальный темп для прогулки.
Возможность кастомизации программы путешествия, ее «подгонки» под свои собственные вкусы и предпочтения – вообще одно из главных преимуществ сервиса: достопримечательности можно добавить, удалить или просто поменять местами.
Точно таким же образом можно составить свой персональный маршрут с нуля: включить в него определенные культурные объекты, места отдыха, рестораны, где можно пообедать, кафе, в которых можно перевести дух за чашкой кофе. Если вдруг вам захочется совершить культурный «марш-бросок» по музеям, алгоритм действий будет тот же самый: открываете интерактивную карту прямо на сервисе, находите город, затем выбираете фильтр «музеи» – и дальше дело за малым: добавить их в план и успеть обойти. С RUSSPASS можно придумать любой необычный маршрут и создать под себя и свою компанию уникальное путешествие. При этом все персональные созданные и выбранные маршруты остаются в разделе «План поездки» – это удобно, не приходится подбирать маршрут заново и долго искать уже составленную программу.
Для новичков на сервисе есть даже инструкция, как использовать маршруты.
Еще один важный момент – большая часть представленных на RUSSPASS локаций – партнеры сервиса, сейчас их уже более 550. Именно поэтому предложения совершенно разные и на любой вкус — от театров и музеев до национальных парков и целых туристических зон. А почерпнуть идеи для путешествий и другие лайфхаки можно в журнале RUSSPASS Mag – вот вам и оптимальное сочетание приятного с полезным.