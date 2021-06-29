Заполярная одиссея

Кольский полуостров – заветное направление для любителей дикой, почти не причесанной гребешком цивилизации природы, серьезных рыбаков и отвязных джиперов. И пусть на многие рыболовецкие базы иначе как на вертолете не добраться, а для покорения главной цели пилотов внедорожников – считающегося самой северной точкой материковой части России мыса Немецкого, что на полуострове Рыбачьем – нужен подготовленный автомобиль и не менее подготовленный водитель, есть на Кольском места и куда более доступные.

Расположенный на юге полуострова Терский берег (к слову, раньше Терью называли весь Кольский) тянется на сотни километров от Кандалакшского залива до деревни Пулоньга – грунтовка ведет вдоль Белого моря, и сразу после выезда из города на глаза попадаются смотровые площадки с видом на лесистые островки-луды. Первое поселение на пути – Умба с образцово-показательными избами, небольшим этнографическим музеем, где выставлены картины из аметистовой крошки и поморские козули – обрядовые фигуры из ржаного теста. Рядом – “вавилон” на мысе Аннин крест: так здесь именовали языческие лабиринты из каменных кругов. Еще одно любопытное место поблизости – тоня “Тетрина” на Турьем мысу. Раньше тонями называли рыбацкий промысловый хутор, обычно сезонный, но сейчас в “Тетрина” открылся самобытный музей поморов, а в летнее время работает гостевой дом, где можно остановиться на ночь.