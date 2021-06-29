Заполярная одиссея

Кольский полуостров – заветное направление для любителей дикой, почти не причесанной гребешком цивилизации природы, серьезных рыбаков и отвязных джиперов. И пусть на многие рыболовецкие базы иначе как на вертолете не добраться, а для покорения главной цели пилотов внедорожников – считающегося самой северной точкой материковой части России мыса Немецкого, что на полуострове Рыбачьем – нужен подготовленный автомобиль и не менее подготовленный водитель, есть на Кольском места и куда более доступные.
Расположенный на юге полуострова Терский берег (к слову, раньше Терью называли весь Кольский) тянется на сотни километров от Кандалакшского залива до деревни Пулоньга – грунтовка ведет вдоль Белого моря, и сразу после выезда из города на глаза попадаются смотровые площадки с видом на лесистые островки-луды. Первое поселение на пути – Умба с образцово-показательными избами, небольшим этнографическим музеем, где выставлены картины из аметистовой крошки и поморские козули – обрядовые фигуры из ржаного теста. Рядом – “вавилон” на мысе Аннин крест: так здесь именовали языческие лабиринты из каменных кругов. Еще одно любопытное место поблизости – тоня “Тетрина” на Турьем мысу. Раньше тонями называли рыбацкий промысловый хутор, обычно сезонный, но сейчас в “Тетрина” открылся самобытный музей поморов, а в летнее время работает гостевой дом, где можно остановиться на ночь.
И уже на другой день отправиться гулять по Канозерскому природному заказнику. Большая часть его территории – густые и невысокие таежные леса, озера и водно-болотные угодья, где себя привольно чувствуют редкие, занесенные в Красную книгу виды птиц, северные олени и лоси, медведи и росомахи. Следующий фотостоп нужно обязательно сделать у знака о пересечении Полярного круга, а затем – в прибрежном селе Кашкаранцы с его приземистыми домами, действующим маяком и условно действующей, восстановленной 15 лет назад деревянной церковью. В четверти часа езды от него – геологический памятник природы мыс Корабль со скалой Парус, у которых располагалось месторождение аметистов.
Еще дальше вдоль берега Белого моря (и тут уже пригодится машина с высокой проходимостью) находится полузанесенное песком село Кузомень, которую часто именуют “Куршской косой в миниатюре”: из-за отсутствия растительности прибрежные дюны отвоевывают все новые площади, жители передвигаются по деревянным мосткам, а еще здесь каким-то чудом образовался и вольготно чувствует себя табун одичавших лошадей.
Финальный аккорд дороги – большое и богатое село Варзуга, которое в прошлом году отметило 600-летие. Варзуга – будущий центр еще только создаваемого национального парка “Терский берег” – разделена на две части, Успенскую и Никольскую сторону, одноименной рекой: несмотря на случившийся юбилей, моста тут так и не построили, поэтому летом на другой берег перебираются на моторных лодках, а зимой – пешком, на лыжах или снегоходах. В Варзуге есть старый, но функционирующий колхоз “Всходы коммунизма”, где развивают рыболовный туризм, новый Музей поморской культуры, шатровая Успенская церковь, построенная в XVII веке без единого гвоздя, и основанный еще соловецкимими монахами Афанасьевский храм.
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