«Говорить на родном языке – это красиво»: как малые народы обретают популярность в TikTok
Благодаря особым алгоритмам ранжирования контента в TikTok у любого автора есть возможность стать известным и делиться своим творчеством с миллионами пользователей. Помимо веселых развлекательных роликов на платформе появляется все больше познавательного контента: люди записывают ролики о своих интересах, знаниях и личном опыте в разных областях. Так, представители разных народов, в том числе и малых народов России, рассказывают о своей национальной культуре.
«Весело, мягко и с любовью про Удмуртию»
Вера @dnevnik_udmurtki — родилась в Удмуртии, живет в Ижевске, но все чаще летает в Москву, где жила некоторое время в первом этническом TikTok-хаусе «Родной дом». Девушка профессионально занимается психологией. А с середины декабря прошлого года развивает TikTok, где рассказывает об удмуртской национальной культуре.
@dnevnik_udmurtki
Секрет раскрыт 😁 ##удмуртия ##урал ##россия ##этно ##народы ##ижевск ##бабушка♬ original sound - Tik Toker
Впрочем, популяризировать Удмуртию девушка начала еще до TikTok-аккаунта: она дважды проводила марафон Insta-удмурточки. В 2019 году в нем приняли участие 645 девушек, которые в течение недели рассказывали о своей национальности. В результате марафон отметили на международном конкурсе Sugri Fest в Финляндии, и девушка одержала победу в специально созданной номинации.
«Про удмуртов сегодня либо не знают вообще, либо знают очень мало. У нас в республике живет два миллиона человек, из которых удмуртов — около 600 тысяч. Город Ижевск совсем не удмуртский: здесь не разговаривают на удмуртском языке, мало национальных заведений. Я захотела рассказать о нас людям, которые живут в Удмуртии, но мало знают о коренном населении, но мой контент стал интересен и тем, кто живет за пределами региона, даже за рубежом. Меня смотрят в Корее, Белоруссии, Казахстане, Америке, Англии, и даже в Африке. Это очень приятно», — рассказывает Вера.
Больше всего ей нравится рассказывать о нюансах, которые не замечают сами удмурты. Об интересных мелочах, забавных словах, необычных блюдах. Во многом этому помогает креативный опыт: после 13 лет игры в КВН и четырех лет выступлений в стендапе идеи рождаются на лету.
А изюминкой аккаунта стали совместные ролики с бабушкой, которая порой сама придумывает сюжеты видео. И это работает — они стремительно залетают в рекомендации.
«Бабушку не надо было уговаривать сниматься, она сама рада и готова. У нее большое танцевальное и артистическое прошлое, она звезда от природы, и я благодарна за то, что у меня есть такая родственница», — делится Вера.
Самый популярный ролик в TikTok-аккаунте Веры — видео про имена на удмуртском языке. Его посмотрели 5,6 млн человек. И благодаря ему у девушки существенно выросло количество подписчиков.
@dnevnik_udmurtki
*Евгения - Левгень! Пишите ваше имя, если его до сих пор не было в этой рубрике😌 #удмуртия #москва #этно #бабушка #имена #девушка #язык♬ оригинальный звук - MOSCOW NIGHT GROUP
Девушка делает контент для себя, собственного саморазвития и из любви к национальной культуре. Но не скрывает, что хочет, чтобы удмуртская молодежь росла под новым культурным кодом: с уважением относилась к свои корням и малой родине, стала менее стеснительной и закрытой.
«Есть стереотипы о том, что удмурты скромные, а еще некрасивые и завистливые. Я бы, конечно, хотела, чтобы удмуртов знали, как творческих, талантливых, открытых, улыбчивых и красивых. Я бы еще хотела сказать, что удмурты — очень чувственный народ, у нас прочная связь с природой, лесом; говорят, что у нас даже есть некоторые мистические способности. А еще удмуртские леса часто называют местами силы даже те, кто впервые в них бывает. В свой аккаунт я вкладываю много знаний из психологии, стараюсь вшивать в ролики новые культурные паттерны, меняющие стереотипы о моем народе. Некоторые зрители это видят и отмечают. Меня смотрит удмуртская молодежь и мне радостно от того, что уже на уровне республики я могу влиять на сознание людей».
«Научить людей любить свою культуру»
Фатима, или Фати Этно @fati_etno, как она подписалась в аккаунте, — аварка, родилась в селении Унцукуль Унцукульского района республики Дагестан, но сейчас живет в Махачкале. Девушка руководит Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Тут Добро» и Центром поддержки женщин «Горянки». А в свободное время ведет TikTok-аккаунт о родном языке, культуре и традициях.
«Мой аккаунт о том, что близко сердцу каждого человека. На собственном примере я стараюсь учить людей любить свою культуру. Моя любовь к родной культуре началась с бабушки Мариян. Она была большой патриоткой своего народа. Так получилось, что я очень много времени проводила с ней. Весь свой патриотизм она передала мне. Она шила мне национальную одежду, и вот сейчас вся моя повседневная одежда — национальная», — делится Фатима.
Один из таких важных элементов национального образа для девушки — головной убор чохто. В каждом ауле имеется своя вариация его исполнения, несмотря на то, что основа одинакова у всех. Чохто, соответствующее ее аулу, Фатима носит каждый день.
История аккаунта Фати Этно началась с блога в популярной соцсети, где постепенно набралось 150 тыс. подписчиков. А в 2020 году девушка решила попробовать себя и в TikTok — понравилась аудитория: живые, искренние, отзывчивые люди. И возможностей продвижения больше, потому что другой алгоритм выдачи контента. В первую очередь аккаунт был создан для представителей других культур, о которых практически ничего неизвестно. Своим примером она хотела вдохновить их не стесняться своей культуры, своего языка.
@fati_etno
Пишется оно так - «Къверкъ» #аварскийязык #национальныеязыки #роднойязык #скороговорка♬ оригинальный звук - Фати Этно
Больше всего Фатиме нравится рассказывать про традиции и обычаи. Но по просмотрам взлетают именно видео с языками. Лидер — ролик про скороговорку на аварском языке, который набрал более 730 тыс. просмотров и распространился на других платформах.
«Популярность, думаю, обусловлена тем, что это был совершенно необычный контент для TikTok. Девушка в необычной одежде говорит что-то на непонятном языке, да ещё и сложные буквы, будто язык ломается. С роликом даже дуэты снимали», — объясняет Фатима.
@fati_etno
А вам слабо? #аварский #язык #дагестан♬ оригинальный звук - Фати Этно
Среди всех мнений, которые существуют о народах Дагестана, девушка периодически затрагивает те, что касаются жизни женщин.
«Есть стереотип, что женщины в Дагестане угнетены. На самом деле у нас женщины сами по себе властные. А люди, которые плохо относятся к женщинам, есть в любом народе, городе или стране. Те времена, когда женщин насильно заставляли что-то делать, прошли. А если смотреть через призму традиций, то они направлены на то, чтобы защитить женщину так, как горцы раньше считали правильным. И я тому самый яркий пример. Я абсолютно свободна в действиях».
«Про природу и уникальность культуры Севера»
Владимир @aivas_igorevich — хант, родился в городе Когалым, а сейчас живет в 100 км от него, на территории природопользования, вдали от цивилизации. Здесь он ведет традиционный образ жизни хантов: занимается оленеводством. Об этом и не только Владимир рассказывает в своем TikTok.
@aivas_igorevich
🙏🙏🙏♬ оригинальный звук - Айваседа Владимир
«Мой аккаунт про природу, про уникальность культуры Севера, традиционный быт. Также я показываю странный очень редкий способ рыбалки, без современных примочек. Так меня учили мои родители, а их — их родители», — объясняет Владимир.
По словам Владимира, после армии он почувствовал зов корней — вернуться на исконную среду обитания, к отцу на стойбище. Так он и уехал. Поначалу мало что умел, но за два года научился у отца всему, построил большой дом и остался жить и заниматься тем, чем занимались предки. Ему все нравится, он видит в себе полную гармонию с природой — то, что его и восхищает в хантах. К природе ханты относятся очень бережно, ценят её и уважают, чем Владимиру и захотелось поделиться с аудиторией. Пробовал себя на разных платформах, затем решил попробовать себя в TikTok. Последний раскрутился быстрее — за две-три недели набралось больше подписчиков и просмотров, чем в YouTube за два года.
@aivas_igorevich
Insta:aivas_igorevich ютуб ДНЕВНИК ХАНТА♬ оригинальный звук - Айваседа Владимир
Вдобавок TikTok вдохновил Владимира на создание собственного производства традиционных ножей. Сейчас он развивает это дело, создавая классические орудия труда хантов, но на более современном оборудовании. Платформа стала площадкой для продвижения своего бизнеса — к нему уже поступают заказы от людей, которые узнали о нем именно через TikTok. Но все же более важным Владимир считает то, что он помогает людям со всех уголков мира стать ближе к хантам, популяризирует национальную культуру.
«Принято считать наш народ диким и нецивилизованным. А еще принято считать, что северяне употребляют спиртные напитки, хотя это не так. Мой контент разрушает эти стереотипы. Еще годика два поработаем и никаких больше ложных мнений о нашем народе не будет», — улыбается Владимир.
Аудитории контент нравится, хотя многие люди спрашивают в комментариях: «Зачем вы так живете, если есть цивилизация?». А также предлагают просто зарабатывать большие деньги на соцсетях — охваты позволяют.
@aivas_igorevich
Insta: Aivas_igorevich♬ оригинальный звук - Айваседа Владимир
«Мы верим в лучшее»
Татьяна @bakhtiyarova_2208 — манси, родилась в Свердловской области, в посёлке Кимын-щупа павыл (юрта Бахтиярова), Ивдельский район. Сейчас живет в Сургутском районе, в деревне Русскинская.
По основной деятельности она лаборант-исследователь в ОУИПИиР (Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок) Ханты-Мансийска, а в свободное время снимает ролики про быт и жизнь хантов и манси, уделяя больше внимания вторым.
@bakhtiyarova_2208
Учимся играть на варгане 🤨 ##варган ##жизньвлесу ##pubgmjinx♬ оригинальный звук - Татьяна Бахтиярова
«Я работаю на своём языке, языке манси, выпустила словарь на Лозьвинском диалекте мансийского языка. Поэтому мне постоянно приходится говорить о своём языке. Так я и начала снимать ролики о своей культуре и народе», — рассказывает Татьяна.
Ничего сложного в запуске такого аккаунта для Татьяны не было: она просто начала снимать бытовые видео для широкой публики. Как ее бабушка печет хлеб по старым мансийским традициям, как шьются узоры на мужских рубашках и многое другое.
@bakhtiyarova_2208 ♬ My Universe - Coldplay x BTS
Свой народ Татьяна считает очень добрым и доверчивым, а еще — слишком малочисленным. В Свердловской области, по её словам, манси всего около 70 человек. Поэтому если не сохранять культуру и язык, в ближайшее столетие все исчезнут.
«Мы жизнелюбивый и гостеприимный народ», — говорит девушка.
«Молодежь возрождает национальные традиции»
Гульназ @kulieva_gulnazik родом из села в республике Башкортостан, а сейчас живет в Уфе и совмещает работу консультанта в Сбербанке с работой в модельном агентстве. Там она и преподает дефиле, и готовит девочек к конкурсам красоты, и в жюри сидит, и сама порой на подиум выходит. Параллельно с этим девушка снимает видео про башкирскую культуру, часто переодевается в национальные костюмы и показывает национальные танцы в своем TikTok-аккаунте.
«В школьное время я с родителями жила за пределами Башкортостана, на севере, в городе Радужный. Училась и выросла в городе, где много национальностей. Потом поступила в колледж искусств в Башкортостане и начала изучать культуру и традиции своей нации. А позже, благодаря различным конкурсам красоты для девушек из Башкортостана, стала углублённо изучать свои корни, обычаи — потому что надо было показывать свои таланты и знания о традициях».
Аккаунт в TikTok девушка создавала для себя, но в тоже время ей хотелось бы, чтобы его увидели и представители других культур. Хотя пока отклики приходят в основном от своих же. Некоторые ролики хорошо выстреливают: самым популярным стало видео, где девушка меняет этно украшения и танцует элементы башкирских танцев. Оно набрало 64,6 тыс. просмотров.
@kulieva_gulnazik
Мне идут этно украшения? 🙈Какой образ больше подходит? #башкорттар #уфатикток #хочуврек #рек #этностиль #башкорткызы #национальныйкостюм♬ оригинальный звук - Гульназка
Отклики людей, знающих о нации или впервые увидевших башкирскую красавицу, вдохновляют и мотивируют Гульназ. Она уверена, что вскоре люди будут больше знать о других народах России во многом благодаря TikTok и другим подобным площадкам. Потому что сейчас практически все стараются зайти туда и принести свою культуру. Возможно, это поможет и побороть стереотипы.
Среди элементов национальной культуры Гульназ особенно тепло относится к тем, что связаны с браком. Это касается и традиционной одежды и украшений — в частности, кашмау: украшение, которое надевают замужние женщины.
«Мне нравится наш традиционный никах (церемония бракосочетания) и то, что молодые люди все чаще выбирают исконные свадебные обряды — в последние годы стали почитать обычаи нашего народа, и это вдохновляет», – добавляет девушка.