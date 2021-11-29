«Говорить на родном языке – это красиво»: как малые народы обретают популярность в TikTok

Впрочем, популяризировать Удмуртию девушка начала еще до TikTok-аккаунта: она дважды проводила марафон Insta-удмурточки. В 2019 году в нем приняли участие 645 девушек, которые в течение недели рассказывали о своей национальности. В результате марафон отметили на международном конкурсе Sugri Fest в Финляндии, и девушка одержала победу в специально созданной номинации.

«Про удмуртов сегодня либо не знают вообще, либо знают очень мало. У нас в республике живет два миллиона человек, из которых удмуртов — около 600 тысяч. Город Ижевск совсем не удмуртский: здесь не разговаривают на удмуртском языке, мало национальных заведений. Я захотела рассказать о нас людям, которые живут в Удмуртии, но мало знают о коренном населении, но мой контент стал интересен и тем, кто живет за пределами региона, даже за рубежом. Меня смотрят в Корее, Белоруссии, Казахстане, Америке, Англии, и даже в Африке. Это очень приятно», — рассказывает Вера.

Больше всего ей нравится рассказывать о нюансах, которые не замечают сами удмурты. Об интересных мелочах, забавных словах, необычных блюдах. Во многом этому помогает креативный опыт: после 13 лет игры в КВН и четырех лет выступлений в стендапе идеи рождаются на лету.

А изюминкой аккаунта стали совместные ролики с бабушкой, которая порой сама придумывает сюжеты видео. И это работает — они стремительно залетают в рекомендации.