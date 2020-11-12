Идея на выходные: автопутешествие по Смоленской области

Смоленская область — родина первого космонавта планеты Юрия Гагарина: он появился на свет в небольшом селе Клушино близ городка Гжатска (сегодня — город Гагарин). В Музее первого полета представлены сердце ракетоносителя — многотонный двигатель космического корабля «Восток» и сурдобарокамера СБК-48, где в полном одиночестве проходил десятидневную подготовку Гагарин. Любой желающий может встать за виртуальный пульт управления и лично совершить запуск ракеты.

Ключ-город — это, по сути, второе имя Смоленска, больше того — его статус. Он находится в 400 километрах от Москвы — с одной стороны, а с другой — на границе Беларуси, в точке, откуда открываются пути в Прибалтику и Западную Европу. Сегодня домчаться сюда из Москвы по Минскому шоссе на Volkswagen Multivan 6.1 можно за пять часов и даже не устать от дороги, смело полагаясь на штатный навигатор, адаптивный круиз-контроль и автоматическое управление дальним светом, слушая аудиокнигу или делясь новинками музыки с подключенного смартфона.