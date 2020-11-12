Идея на выходные: автопутешествие по Смоленской области

Смоленская область — родина первого космонавта планеты Юрия Гагарина: он появился на свет в небольшом селе Клушино близ городка Гжатска (сегодня — город Гагарин). В Музее первого полета представлены сердце ракетоносителя — многотонный двигатель космического корабля «Восток» и сурдобарокамера СБК-48, где в полном одиночестве проходил десятидневную подготовку Гагарин. Любой желающий может встать за виртуальный пульт управления и лично совершить запуск ракеты.
Ключ-город — это, по сути, второе имя Смоленска, больше того — его статус. Он находится в 400 километрах от Москвы — с одной стороны, а с другой — на границе Беларуси, в точке, откуда открываются пути в Прибалтику и Западную Европу. Сегодня домчаться сюда из Москвы по Минскому шоссе на Volkswagen Multivan 6.1 можно за пять часов и даже не устать от дороги, смело полагаясь на штатный навигатор, адаптивный круиз-контроль и автоматическое управление дальним светом, слушая аудиокнигу или делясь новинками музыки с подключенного смартфона.
Исторический центр Смоленска взят в кольцо краснокаменной крепостью, которая считалась самой протяженной в Европе. Ее не напрасно называют «ожерельем всея Руси» — законченная в начале XVII века при Борисе Годунове, она выдержала множество осад, и, хотя из 39 башен уцелело 18, вид у нее до сих пор весьма внушительный. Красивее всех — башня Громовая (сейчас здесь один из филиалов Музея военной истории Российского военно-исторического общества), а прямо напротив установлен памятник зодчему Федору Коню, который и построил стену.
Но не крепостью единой: в городском кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы можно долго разглядывать огромный 31-метровый иконостас высотой с девятиэтажный дом, в Смоленской художественной галерее — увидеть картины Айвазовского, Серова, Репина, Куинджи и Коровина, а в милитари-парке «Форпост 863» на территории аэродрома «Смоленск-Южный» — побывать на экскурсии в музее авиации, поуправлять самолетом в режиме виртуальной реальности и сыграть в лазертаг.
В 12 км от Смоленска, на берегу Днепра расположен Гнездовский курганный комплекс — крупнейший в своем роде на территории Европы. До наших дней дошло порядка 2500 курганов, раскинувшихся на площади свыше 200 га и датирующихся IX–XI столетиями. На территории этого историко-археологического и природного музея-заповедника часто проходят праздники и фестивали — например, гастрономический «Ложка и кружка» или фольклорно-ремесленный «Славянское братство». И даже в обычное время всех желающих угощают в таверне варяжским супом из семги, гречей по-княжески и гнездовским медовым хлебом (по сути, пряником), ставшим популярным гастрономическим сувениром.
Путешествие по Смоленщине стоит завершить в удивительном краю ледниковых озер — национальном парке «Смоленском Поозерье». Самое большое из 35 местных озер — Сапшо. В одном из писем живший здесь географ, исследователь и путешественник Николай Пржевальский называл его «Байкалом в миниатюре». Сегодня это динамично развивающийся центр экотуризма — в национальном парке можно совершить пешую или верховую прогулку по экотропам, сплавиться на каноэ, сап-бордах и лодках, увидеть могучих зубров и поправить здоровье в санатории. К тому же Volkswagen Multivan 6.1 прекрасно справляется не только с асфальтовыми, но и гравийными, и грунтовыми дорогами, так что на нем зачастую можно подъехать совсем близко к озерам — маневрирование при парковке облегчают автопилот и выводимая на центральный дисплей цифровой приборной панели камера заднего вида. А благодаря функциональной рельсовой системе в многозадачном салоне он становится настоящим «трансформером», где, при необходимости, кресла второго ряда можно развернуть как по ходу, так и против движения, и куда прекрасно помещаются чемоданы, рюкзаки, оборудование и экипировка — будь то пешие, велосипедные или водные походы.
«Все свое вожу с собой» — пожалуй, именно так, слегка перефразируя известное высказывание, можно сказать о Volkswagen Multivan 6.1, который и сам имеет все шансы стать одним из главных впечатлений от поездки.