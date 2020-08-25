Как работают туры по России с кэшбеком и почему за ними выстроилась целая очередь?

В августе был запущен проект Мирпутешествий.рф, созданный Федеральным агентством по туризму, где можно выбрать тур по России или просто проживание в гостинице/отеле и получить кэшбек (возврат части стоимости покупки на карту клиента — Nat-geo.ru). Для получения кэшбека нужно выполнить два условия:
1) тур/отель должен быть оплачен картой «Мир»;
2) саму карту необходимо предварительно зарегистрировать на privetmir.ru, официальном сайте программы лояльности одноименной платежной системы.
Кампания стартовала 21 августа. За первые несколько часов работы программы россияне купили туров более чем на 150 миллионов рублей. К концу первого дня на Мирпутешествий.рф зашло полмиллиона человек, что сопоставимо с посещаемостью крупного новостного ресурса.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, специально для этого проекта Ростуризм разработал 700 тысяч (!) разных туров, охватывающих всю страну от Калининграда до Владивостока.
Отправиться в поездку, выбранную на Мирпутешествий.рф с 21 по 28 августа, можно до 20 декабря включительно. Исключение составляют туры, оформленные в Алтайский край, Республику Алтай, Калининградскую область, Республику Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ставропольский край — здесь возврат можно получить только на поездки после 1 октября.
Размер кэшбека при оплате зарегистрированной картой «Мир» составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости купленного пакета. Деньги поступают на карту в течение пяти рабочих дней. Картой «Мир» можно оплатить с кэшбеком не только полный тур, а лишь проживание в гостинице или отеле. Для оплаты и последующего получения кэшбека нужно перейти на сайт выбранного туроператора или отеля с Мирпутешествий.рф.
– Мы создали платформу по прямому зачислению кэшбэка, которая является основой нашей программы лояльности, — говорит Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир». — Достаточно один раз зарегистрировать карту в программе, чтобы потом возврат начислялся на нее автоматически. Стать участниками проекта и вернуть часть стоимости тура могут жители любого региона нашей страны.
Если карты «Мир» еще нет, ее еще можно успеть оформить.
Телефон горячей линии «Мира путешествий»: 8 800 550-83-22
Официальный сайт: Мирпутешествий.рф