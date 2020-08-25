Как работают туры по России с кэшбеком и почему за ними выстроилась целая очередь?

В августе был запущен проект Мирпутешествий.рф, созданный Федеральным агентством по туризму, где можно выбрать тур по России или просто проживание в гостинице/отеле и получить кэшбек (возврат части стоимости покупки на карту клиента — Nat-geo.ru). Для получения кэшбека нужно выполнить два условия:

1) тур/отель должен быть оплачен картой «Мир»;

2) саму карту необходимо предварительно зарегистрировать на privetmir.ru, официальном сайте программы лояльности одноименной платежной системы.

Кампания стартовала 21 августа. За первые несколько часов работы программы россияне купили туров более чем на 150 миллионов рублей. К концу первого дня на Мирпутешествий.рф зашло полмиллиона человек, что сопоставимо с посещаемостью крупного новостного ресурса.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, специально для этого проекта Ростуризм разработал 700 тысяч (!) разных туров, охватывающих всю страну от Калининграда до Владивостока.