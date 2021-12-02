Как встретить Новый год в Великом Устюге и Вологде

Приезд к Деду Морозу – отличный повод открыть для себя один из красивейших древнерусских городов – Великий Устюг. Любопытно, что этот тихий провинциальный городок с населением чуть более 30 тысяч человек когда-то был одним из крупнейших и богатейших городов Древней Руси. По товарообороту устюжские ярмарки не уступали столичным. Благодаря купцам и оживлённой торговле здесь было построено множество усадеб и каменных храмов с интересной архитектурой. Многие из них сохранились до наших дней.

Лучший вид на припорошенные пушистым снегом купеческие особняки и белокаменные церкви со сверкающими золотыми маковками открывается с Дымковской слободы, что на другой стороне реки Сухоны. Непременно стоит прогуляться по центральным улочкам и набережной реки Сухоны, чтобы насладиться великолепием Соборного дворища и Михайло-Архангельского монастыря.