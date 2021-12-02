Как встретить Новый год в Великом Устюге и Вологде
Настоящее волшебство
Чтобы попасть в настоящую сказку необязательно отправляться за тридевять земель. Достаточно сесть на туристический поезд выходного дня, а в новогодние каникулы – на скорый поезд «Мороз-экспресс» и отправиться в Великий Устюг. Ведь именно здесь, на родине Деда Мороза, после празднования его дня рождения, зима вступает в свои права.
Главный зимний волшебник живёт в сказочном деревянном тереме посреди живописного соснового бора. В терем с дюжиной самых необычных комнат попасть может любой желающий. Но сначала предстоит пройти испытания и удивительные встречи на Тропе сказок. На ней можно повстречаться с жителями заколдованного леса, увидеть волшебные колодец и мост, поучаствовать в молодецких забавах, набраться мудрости у многовекового дуба и погреться у костра Двенадцати месяцев. Инфраструктура Вотчины не даст заскучать, а гостевые домики, гостиница, рестораны и кафе обеспечат комфортный семейный отдых.
Приезд к Деду Морозу – отличный повод открыть для себя один из красивейших древнерусских городов – Великий Устюг. Любопытно, что этот тихий провинциальный городок с населением чуть более 30 тысяч человек когда-то был одним из крупнейших и богатейших городов Древней Руси. По товарообороту устюжские ярмарки не уступали столичным. Благодаря купцам и оживлённой торговле здесь было построено множество усадеб и каменных храмов с интересной архитектурой. Многие из них сохранились до наших дней.
Лучший вид на припорошенные пушистым снегом купеческие особняки и белокаменные церкви со сверкающими золотыми маковками открывается с Дымковской слободы, что на другой стороне реки Сухоны. Непременно стоит прогуляться по центральным улочкам и набережной реки Сухоны, чтобы насладиться великолепием Соборного дворища и Михайло-Архангельского монастыря.
Город был основан в 1147 году в живописном месте – устье реки Юг, отсюда и пошло название города «Устюг», а титул «Великий» добавился к названию в XVI веке при Иване Грозном как знак особого почета.
На память о древнем городе стоит увезти северную чернь – серебряные изделия с тонким рисунком. Эти шедевры ювелирного искусства по праву считаются национальным достоянием. Состав сплава, который используют мастера, держится в строгом секрете и передаётся от учителя к ученику на протяжении многих поколений.
Рождественская сказка Вологды
Побывав на новогодних праздниках в Великом Устюге, непременно загляните в Вологду. Именно сюда, в «кружевную столицу Русского Севера», прилетает Дед Мороз после путешествия по России, чтобы 30 декабря зажечь огни на главной городской елке и дать старт одной из лучших новогодних ярмарок России – «Рождественской сказке в Вологде».
С наступлением зимы уютные заснеженные вологодские улочки украшаются гирляндами, в городе разворачиваются народные гуляния с традиционными забавами, устраиваются гастрономические праздники с мастер-классами и дегустацией блюд северной кухни.
Прогуляйтесь по новому туристическому маршруту «Кружевная линия». Всего за пару часов неспешной прогулки по центральной части города вы познакомитесь с Вологдой разных эпох, главными достопримечательностями, в числе которых Кремль и Софийский собор времен Ивана Грозного, памятник букве «О», музей кружева, деревянные домики и «тот самый» резной палисад из песни про «Вологду-гду». Заказать экскурсию можно на сайте Туристско-информационного центра Вологодской области или по телефону 8 800-550-41-61 (звонок бесплатный).
С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг и Вологду ходят специальные туристические поезда выходного дня. В Вологде делают остановку составы, следующие из Москвы в Воркуту и Архангельск, а также фирменный поезд Москва — Череповец. До Великого Устюга можно добраться на поезде, следующем до Котласа, далее — на такси или автобусе. И, конечно, сюда можно приехать на автомобиле.
Праздничный календарь Великого Устюга и Вологды
Великий Устюг
18 ноября. Основное сказочное событие года – День рождения главного сказочника страны. Свой День рождения Дед Мороз отметил необычно, этот день он объявил «18 мультября». В этот день к Зимнему волшебнику приезжали специальные гости – любимые герои сказок и мультфильмов. Все присутствующие были погружены в праздничную мультипликационную сказку, где произошли невероятные события – розыгрыши призов, многочисленные забавы, показ кукольного спектакля «Приключения новогодних игрушек», сказочные экскурсионные и игровые программы, зажжение главной елки Вотчины и фейерверк. В этот же день Почта Деда Мороза отмечала свой 20-летний юбилей.
31 декабря. Волшебный праздник и встречать нужно в волшебном месте – на родине Деда Мороза. За несколько часов до наступления Нового года тут можно устроить себе предновогоднее приключение на Аллее чудес и волшебства, вдоволь повеселиться на праздничных площадках и загадать заветное желание в настоящем «Месте сбора заветных желаний». А ровно в полночь – первыми услышать поздравление от Деда Мороза и принять участие в «Новогодней Сказке 2022».
9 января. Детский Новый год – это Новый год для самых маленьких, самых заводных и самых привередливых, а также их мам и пап, тетушек и дядюшек, бабушек и дедушек. Участников этого доброго и семейного праздника ждут зажжение елки, фейерверк, подарки, съедобный снег и другие чудеса.
Вологда
30 декабря. Во время «Новогоднего переполоха» Дед Мороз и сказочные герои пригласят всех желающих на площадь Революции, где под песни и пляски будут зажжены огни Главной новогодней елки. Жителей и гостей города на площади Революции также ждет новогодняя программа с ночной дискотекой и фейерверком «В ритме Нового года».
30 декабря — 8 января. Гастрономические праздники с мастер-классами в ресторанах города Вологды.
2–6 января. «Новый год зажигает»: яркие эстрадные выступления и шоу-программы с участием известных артистов из Вологды, Вологодской области и Санкт-Петербурга пройдут на площади Революции.
4–6 января. Рождество в усадьбе Брянчаниновых. Усадьба Брянчаниновых в селе Покровское, в 28 километрах от Вологды, приглашает на экскурсии и рождественские программы. Гости могут познакомиться с историей одного из самых любимых праздников; узнать, как отмечали Рождество в XIX веке, принять участие в играх и забавах у елки. В эти праздничные дни гостей ожидает погружение в атмосферу зимней сказки, в которую превратится старинная дворянская усадьба.
5–6 января. «Морозово гуляние» — интерактивные программы на Кремлевской площади. Гости смогут погрузиться в новогодние и фольклорные игры, обряды и забавы.
7 января. «Рождество Русского Севера» — концертная программа и рождественские гуляния под колокольный перезвон.
2–8 января. Сказочные приключения в Кремлевском саду. Для вологжан и гостей города волшебные герои проведут веселые игры и спортивные состязания.
Рождественская сказка в выставочном комплексе «Вологодская слобода». В сказочной деревушке с уютными деревянными домиками, украшенными новогодними фонариками, в центре Вологды пройдут соревнования «Лыжня Деда Мороза», выставка самоваров, новогодних игрушек, гирлянд и открыток.
В Центре народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» можно принять участие в игровых программах «Новогодняя ассамблея» и «Елка в Резном палисаде», а также познакомиться с интересными промыслами, например, росписью по дереву.
Народные гуляния в музее «Семёнково». Как только оказываешься в этой уютной деревеньке в пятнадцати минутах езды от города, где гостей у ворот встречают девушки и парни в старинных русских костюмах, сразу начинают происходить чудеса. В период январских праздников всех посетителей ждут традиционные гуляния и интерактивные программы для детей и взрослых. А 7 января, в праздник Рождества Христова, в музее пройдет интерактивная этнографическая программа «Приходила Коляда». Гадания, ряженье и ожившие сцены деревенской жизни станут настоящим откровением и подарком для путешественников, открывающих для себя Русский Север.
Новогодние каникулы в Вологодском кремле. В праздничной программе — «Званые вечера в Кремле» — ярмарка мастеров «Сотворенная радость», интерактивные экскурсии и мастер-классы, выставки самобытных вологодских художников и экспозиции древнерусского народного искусства.
Новогодние приключения в Музее кружева. В крупнейшем в России Музее кружева посетители смогут посетить новую выставку «Всё связано» и принять участие в мастер-классах по кружевоплетению.
Новогодние каникулы в филиалах Вологодской областной картинной галереи. Вологжан и гостей города ждут экскурсионные и интерактивные программы «Новогодний калейдоскоп: от Шишкина до Кандинского» и «Рождественская гостиная» по экспозиции русского и западноевропейского искусства XVII — начала XX веков, а также новогодние мастер-классы.
Фотографии: Туристско-информационный центр Вологодской области.