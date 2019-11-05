Каргополь вошел в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Заявка от имени жителей Каргополя, Архангельская область, была подготовлена и направлена экспертам летом 2019 года.

«Вступление в Сеть креативных (творческих) городов ЮНЕСКО позволит широко и активно продвигать замечательный северный город на международном уровне, активно сотрудничать с такими же очагами самобытной культуры по всему миру», – говорится в сообщении правительства региона.

Каргополь был основан в 1146 году. Город известен своими традиционными гончарными изделиями; одна из важнейших достопримечательностей – государственный музей. Население Каргополя составляет около 10 тысяч человек.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году. Ее цель – использовать творческий потенциал городов для устойчивого городского развития.

По состоянию на 2018 год Сеть насчитывала 180 городов в 72 странах. Она охватывает семь тематических областей: декоративно-прикладное и народное искусство, медиаискусство, дизайн, кинематография, гастрономия, литература и музыка.