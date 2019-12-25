Командорские острова: территория шторма

Командоры – архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Здесь находится самый большой в России морской биосферный заповедник – «Командорский».

Добраться на Командорских островов сложно. Пассажирские суда в эти края не ходят; можно долететь на самолете, но только если позволит погода. Шторма на Командорах бушуют постоянно, и шанс, что самолёт отправится четко по расписанию, не слишком велик.

Вдали от материка, в селе Никольское, единственном населенном пункте архипелага, живут по-настоящему самоотверженные люди – работники заповедника, которые оберегают и изучают уникальную местную природу.