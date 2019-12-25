Россия
Командорские острова: территория шторма
Смотрим фотографии, сделанные в 2019 году командой из 13 российских фотографов и дайверов в одном из самых труднодоступных и уникальных своей природой мест России.
Командоры – архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Здесь находится самый большой в России морской биосферный заповедник – «Командорский».
Добраться на Командорских островов сложно. Пассажирские суда в эти края не ходят; можно долететь на самолете, но только если позволит погода. Шторма на Командорах бушуют постоянно, и шанс, что самолёт отправится четко по расписанию, не слишком велик.
Вдали от материка, в селе Никольское, единственном населенном пункте архипелага, живут по-настоящему самоотверженные люди – работники заповедника, которые оберегают и изучают уникальную местную природу.
Морской лев, или сивуч. Такого видового разнообразия морских млекопитающих нет нигде в России – только в акватории Командорских островов.
Морские звезды. Сотрудники заповедника «Командорский» ведут инвентаризацию местной фауны, в их списках периодически появляются новые виды.
Косатки в океане. Заповедник «Командорский» - единственное место в России, где ежегодно и круглогодично наблюдают за китообразными.
Морские львы , или сивучи. 30 лет назад на островах зимовало больше десяти тысяч морских львов, сейчас же – около пяти сотен. Сивучи внесены в Красную книгу России. Фото: Андрей Сидоров.
Буквально на днях на острове Беринга, в единственном на всем архипелаге селе Никольское сгорел двухэтажный многоквартирный дом, где жили в том числе и восемь сотрудников заповедника «Командорский». В пожаре они потеряли все, что у них было. Потеря вещей на удаленном от цивилизации острова с суровым климатом – настоящая трагедия. Как говорят сами сотрудники: «Домашний уют заставляет нас забывать о погодных невзгодах». Эти люди всю жизнь помогают выживать уникальным животным, а теперь помощь нужна им самим. Если вы захотите поддержать сотрудников заповедника, пострадавших от пожара, вот номер карты, куда собирают помощь для всех погорельцев: 2202 2021 8932 9091 (принадлежит Эдуарду Чекальскому, работнику «Командорского», его квартира полностью сгорела).