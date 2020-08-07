Куда поехать, чтобы вокруг не было толп? У нас есть несколько вариантов

Старая советская шутка о том, что на сочинских пляжах загорает только верхний слой отдыхающих, в лето-2020 стала особенно актуальной. Но выше нос — в буквальном смысле: на горных курортах Красной Поляны все значительно лучше и со свободными местами, и с ценами, а трансфер до моря займет меньше времени, чем вы тратите на дорогу от дома до офиса (во многих отелях есть собственные пляжи и бесплатные шаттлы для гостей). Купаться, впрочем, можно и наверху — на курорте «Роза Хутор» есть пляжная зона на берегу горного озера, открытые бассейны и даже вейк-парк. А если хочется, чтобы людей вокруг было совсем мало, можно забраться еще дальше в горы, ночуя в альпийских домиках или кемпингах, которых немало разбросано по окрестным живописным долинам и взгорьям — для тех, кто ленится идти пешком или ждать очереди на канатках, организуют заброску на джипах или на лошадках.

Как добраться: 70 км от аэропорта Сочи, до горного кластера можно добраться на скоростных поездах «Ласточка», на такси или рейсовых автобусах, дорога занимает около часа.