Куда поехать, чтобы вокруг не было толп? У нас есть несколько вариантов

Сочи: берите выше
Старая советская шутка о том, что на сочинских пляжах загорает только верхний слой отдыхающих, в лето-2020 стала особенно актуальной. Но выше нос — в буквальном смысле: на горных курортах Красной Поляны все значительно лучше и со свободными местами, и с ценами, а трансфер до моря займет меньше времени, чем вы тратите на дорогу от дома до офиса (во многих отелях есть собственные пляжи и бесплатные шаттлы для гостей). Купаться, впрочем, можно и наверху — на курорте «Роза Хутор» есть пляжная зона на берегу горного озера, открытые бассейны и даже вейк-парк. А если хочется, чтобы людей вокруг было совсем мало, можно забраться еще дальше в горы, ночуя в альпийских домиках или кемпингах, которых немало разбросано по окрестным живописным долинам и взгорьям — для тех, кто ленится идти пешком или ждать очереди на канатках, организуют заброску на джипах или на лошадках.
Как добраться: 70 км от аэропорта Сочи, до горного кластера можно добраться на скоростных поездах «Ласточка», на такси или рейсовых автобусах, дорога занимает около часа.
Калининград: добежать до литовской границы
Старые немецкие домики, кирхи с аистами на крышах, булыжные мостовые и кайзеровские леса — чтобы отыскать все это прусское наследие, ехать нужно не к засиженным туристами пляжам Балтики, а в противоположную от них сторону. В в глубине Калининградской области впечатляющих памятников истории сохранилось в разы больше, чем в окрестностях развоеванного Кенигсберга, и сами ведущие к ним дороги — один из таких артефактов: «прусские аллеи», мощеные брусчаткой и обсаженные старыми деревьями, чьи кроны смыкаются как тоннели. Особенно интересен район у самой границы с Литвой — Роминтенская пуща или Краснолесье, очень красивый национальный парк с заповедным Виштынецким озером в сердце. Здесь строили резиденции прусские короли и лидеры третьего рейха, а теперь тут можно жить в гостевых домиках при фермерских хозяйствах — с прекрасной домашней кухней, баней, рыбалкой и грибной охотой (здешние места считаются приграничной зоной, и чтобы свободно посетить все достопримечательности, нужно за три дня до поездки оформить пропуск через администрацию парка).
Как добраться: около 150 км от аэропорта Калининграда, организованные туры в Роминтен предлагают некоторые местные туристические компании и музей-квартира «Альтес Хаус». Для выезда на день можно нанять частного водителя.
Республика Алтай: Курай земной
Инфраструктура «Золотых гор» находится в стадии развития, не везде еще есть хорошие дороги — и это играет на руку желающим оказаться подальше от толп туристов. В некоторые уголки отваживаются ехать лишь самые неленивые, кого не пугают несколько часов пути по бездорожью — ну, или те, кто готов платить за трансфер на вертолете. Одно из таких мест не для всех — Курай, несказанной красоты долина у подножия Северо-Чуйского и Курайского хребтов в самом сердце республики. Древние курганы, дольмены и таинственные петроглифы, марсианские пейзажи, целебные минеральные источники и Гейзерные озера, бескрайняя степь, знаменитые ледники Актру и урочище Елангаш, о котором даже не всякий местный знает — и при этом в долине хорошая связь, приличные дороги, несколько турбаз, кемпингов и глэмпингов вполне достойного уровня.
Как добраться: около 400 км от аэропорта Горно-Алтайска, добираются до Курая по Чуйскому тракту, местные туркомпании организуют трансферы и автобусные туры, но чтобы объехать все достопримечательности нужен внедорожник с хорошей проходимостью.
За свежайшие фото из Курая благодарим нашего давнего друга и автора Наталью Майбороду. Полистайте ее Инстаграм – там еще много красоты.
Минводы: железный вариант
Большинство туристов, прибывающих в главную нашу здравницу, оседают в Кисловодске (самом респектабельном) и Пятигорске (самом оживленном), тогда как в стоящем несколько в стороне Железноводске людей всегда на порядок меньше — до него не так удобно добираться. Но неудобство легко исправит аренда машины (ее можно взять напрокат прямо при покупке билетов на сайте S7 Airlines и даже получить за это дополнительные бонусные мили). А недостаток мест в санаториях компенсируется количеством предложений в частном секторе — даже в пиковые даты можно найти жилье на месте по приемлемой цене. Кавминводы — не такой уж пенсионерский курорт, как принято думать, помимо бюветов с минералкой и душа шарко здесь полно активных развлечений. В первую очередь — прогулки по живописным горным тропам: из 17 расположенных здесь гор-лакколитов более-менее освоены туристами только четыре, на остальных маршрутах (на горах Бык, Лысая, Юца или Джуца, к примеру) можно за целый день встретить всего пару человек.
Как добраться: чуть больше 20 км от аэропорта Минеральных Вод, с городского вокзала до Железноводска ходят электрички, автобусы и маршрутки.
Владивосток: возможности островов
Хоть формально он и не считается курортом, но расположенный на широте Сочи Владивосток по части пляжного отдыха может дать фору иным официально признанным — на то он и Приморская столица. Вся его жизнь проходит на «набках» — набережных, а когда местные жители устают от суеты и шума, они едут на острова. Их множество и все они разные: есть маленькие и дикие, с птичьими базарами и тюленьими лежбищами, есть большие и обжитые, с турбазами и идеальными пляжами, до одних можно добраться на пароме, до других — только на катере или лодке, но поездка на любой из непременно оказывается целым приключением. Скажем, обратный рейс катера могут отменить из-за шторма — поэтому выбираться на острова лучше имея запас времени, еды и воды. Зато там можно в полной мере оценить, за что Японское море так любят дайверы. На острове Попова, возможно, лучшие в Приморье пляжи и морской заповедник, на Рейнеке — живописные бухты остов старого парохода, на Путятине — озеро с цветущими лотосами, а на Рикорда выращивают морских гребешков.
Как добраться: туры на острова организуют некоторые местные турфирмы и частные гиды, можно договориться об аренде лодки или катамарана, кроме того, к ближайшим островам организуют экскурсии на сап-бордах.
Безопасность в путешествиях: новые правила
Этим летом многие авиакомпании приняли дополнительные меры по защите пассажиров. На рейсах «Аэрофлота» и «Уральских Авиалиний» вместе с билетом можно купить страховку с COVID-покрытием — если в течение двух недель после перелета у человека обнаружат вирус, ему оплатят лечение и сделают дополнительную компенсацию. Пассажиры S7 Airlines получают скидки на ПЦР-тестирование и скрининг на антитела в аэропорту Домодедово и лабораториях «Гемотеста» по всей России. Чтобы уменьшить риск, посадка на рейсы авиакомпании теперь проходит по группам начиная с хвоста самолета, а у бортпроводников есть запасные маски, чтобы пассажиры могли менять их каждые три часа. У стоек регистрации установлены мобильные санитайзеры — впрочем, чтобы не стоять в очереди, можно пройти регистрацию онлайн (у S7 Airlines вы даже получите за это дополнительные бонусные мили), а посадочный распечатать в терминале самообслуживания. Ну и соблюдать дистанцию и мыть руки — главные заповеди путешественника в сезоне-2020.