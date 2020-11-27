Куда поехать на выходные: Рязанская область

Город
Первая ассоциация с Рязанью — это, конечно, кремль. Его ансамбль, состоящий из 18 элементов, веками служит архитектурной доминантой города, а находящийся на его территории музей входит в число старейших в стране. Вдоль Трубеж, одной из двух рек, в окружении которых расположился кремль, проходит живописная прогулочная зона и кремлевский сквер. Летом здесь тепло и уютно, а ближе к Новому году сквер вспыхивает сотнями праздничных огней.
Не менее весело и по-праздничному шумно на «Рязанском Арбате» — Почтовой, главной пешеходной улице города. Вечером её украшает звездное небо, а расположенные на ней кафе и рестораны с видом на старинную купеческую застройку приглашают попробовать различные блюда. Впрочем, прекрасные образцы деревянной архитектуры конца XIX — начала XX века встречаются не только на Почтовой — атмосфера прошлых веков оживает на множестве улочек, вьющихся по исторической части города.
Рядом с Почтовой расположились еще две знаковые улицы — Ленина (бывшая Астраханская) и Соборная, выводящая на одноименную площадь, которая в 2015 году, наряду с остальной прилегающей к кремлю территорией, вошла в список объектов культурного наследия России.
Гулять по историческому центру лучше с гидом — иначе есть риск пройти мимо, скажем, здания на Соборной и не узнать, что в нем находилась первая парикмахерская Максимилиана Факторовича — того самого Макса Фактора, основателя глобальной косметической империи. Свои первые бизнес-шаги «голливудский волшебник» совершал именно в Рязани. Посвященный Факторовичу исторический салон «Аромат времени» находится в пяти минутах от Соборной — туда можно заскочить, чтобы услышать ароматы прошлых веков и познакомиться с индустрией красоты конца XIX — начала XX века. Интересен и музей-усадьба академика Павлова на одноименной улице: забегайте сюда погреться и ощутить дух настоящей русской усадьбы, где можно узнать историю жизни первого нобелевского лауреата России и его научные достижения.
Впрочем, погреться можно (и нужно) за хорошим обедом-ужином — и здесь Рязани определенно есть чем похвастать. На площади Ленина красуется «Хлебная площадь», первый историко-тематический ресторан города, где, в частности, подают горячий кисель «Загорянский», названный в честь последнего рязанского губернатора Киселя-Загорянского (да, именно так звучала его фамилия); параллельно Ленина, на улице Радищева, живет «Буфетъ» с запоминающимся интерьером и просто выдающимися домашними сырами. А если вы уже успели отдалиться от центра и оказались в районе улицы Татарской, обязательно доберитесь до «Графина» и закажите калинник, оригинальный и сытный десерт, который считается гастрономической изюминкой Рязани.
Если кремль — это старейший музей города, то музей истории рязанского леденца — определенно самый вкусный. Здесь вы узнаете историю сахарного производства и узнаете почему Рязань — родина сахарного леденца. А в чайной при музее вы сможете попробовать знаменитые рязанские каравайцы — блинчики с различными начинками.
Праздничное настроение создает музей «Фабрика игрушек». Здесь всегда новогодняя атмосфера и интересные мастер-классы. А рязанская «галерея пряников» может похвастаться коллекцией пряников, собранных со всего мира. Именно здесь можно попробовать рязанский пряник, рецепт приготовления которого держат в строжайшем секрете.
Изучив центр, пора перемещаться чуть дальше. В северной части города находится курортный поселок Солотча, слава о котором уже выплеснулась далеко за пределы Рязанской области. Здесь расположена главная духовная обитель великого князя Олега Рязанского — Рождества Богородицы монастырь. Сюда приезжают за святостью и спокойствием. Со смотровой площадки монастыря открываются замечательные виды на заокские дали. Солотча — ворота в Мещеру. Именно здесь жил и работал величайший гравер и академик Иван Пожалостин, эти места описывал в своих произведениях Константин Паустовский. «Тропа Паустовского», серия экомаршрутов протяженностью от 7 до 50 километров, пролегает как раз через Солотчу.
Область
Скромные размеры Касимова, расположившегося на левом берегу Оки в трех с небольшим часах езды от областного центра, не должны вводить в заблуждение — в этом городке можно провести целые выходные и не успеть познакомиться со всеми его изюминками. С середины XV по конец XVII веков здесь правили татары, о чем напоминает ханская мечеть с минаретом, аутентичная кухня, представленная сразу в нескольких заведениях города, и ежегодный сабантуй, на который съезжаются гости даже из соседних областей. Касимовская Соборная площадь с ее торговыми рядами — настоящий шедевр и лучшее творение родившегося в этих краях архитектора и инженера Ивана Гагина, «Музей самоваров» составляет достойную конкуренцию тульскому родоначальнику, а в музее колоколов представлена уникальная частная коллекция из 1000+ колоколов и колокольчиков, производством которых Касимов славился еще во времена Ивана Грозного.
Одно из самых посещаемых мест Рязанской области — село Константиново, родина Сергея Есенина и дом для государственного музея-заповедника имени великого поэта. Музейный комплекс довольно обширный, а местные пейзажи хороши в любой сезон, поэтому на визит лучше закладывать как минимум несколько часов.
А вот в случае с Окским биосферным заповедником несколькими часами уже не обойтись. Это главное природное сокровище края и один из лучших заповедников страны, где бродят зубры и выхухоли, летают стерхи и черные аисты, живут более тысячи видов растений, а величественные боры сменяются прозрачными озерами и черными от торфа реками. От Рязани до Окского всего 120 километров, по дороге можно заглянуть в село Ижевское. В нем расположен единственный в регионе музей космонавтики, основатель которой, великий русский ученый Константин Циолковский, родился как раз в Ижевском.
Национальный парк «Мещерский» не может похвастать столь же богатой фауной, как его сосед с северо-запада области, зато здесь расположены более сотни археологических памятников, включая стоянки древнего человека, Изюминка Мещеры — лыжные походы, компанию в которых вам составит целая команда хаски. Маршрут разбит на три дня с ночевками в зимнем лесу в большой палатке с печкой (шашлыки и глинтвейн прилагаются). Эти места также увековечил Константин Паустовский: «Кордон 273», посвященный леснику Алексею Желтову и его семье, по сути стал настоящим гимном Мещере, которую великий писатель обожал всей душой.
Активных отдых на свежем воздухе — правда, в несколько ином формате — правит бал и в экопарке «Поляны». Это относительно новый комплекс, раскинувшийся более чем на 500 га всего в 12 километрах к северо-востоку от города. Здесь расположился крупнейший в области клуб спортивного ориентирования, биатлонный клуб «Алмаз», проходят соревнования по кросс-кантри. Особая гордость «Полян» — экотермы с десятью видами парных, подогреваемым бассейном под открытым небом и залами для занятий йогой и фитнесом. Если же вам удобнее южное направление, присмотритесь к спорткомплексу «Семено-Оленинский». Зимой здесь катаются на горных лыжах, сноубордах и «ватрушках», а летом приходит время зорбинга, пейнтбола и гонок на квадроциклах.
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