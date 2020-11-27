Куда поехать на выходные: Рязанская область

Первая ассоциация с Рязанью — это, конечно, кремль. Его ансамбль, состоящий из 18 элементов, веками служит архитектурной доминантой города, а находящийся на его территории музей входит в число старейших в стране. Вдоль Трубеж, одной из двух рек, в окружении которых расположился кремль, проходит живописная прогулочная зона и кремлевский сквер. Летом здесь тепло и уютно, а ближе к Новому году сквер вспыхивает сотнями праздничных огней.

Не менее весело и по-праздничному шумно на «Рязанском Арбате» — Почтовой, главной пешеходной улице города. Вечером её украшает звездное небо, а расположенные на ней кафе и рестораны с видом на старинную купеческую застройку приглашают попробовать различные блюда. Впрочем, прекрасные образцы деревянной архитектуры конца XIX — начала XX века встречаются не только на Почтовой — атмосфера прошлых веков оживает на множестве улочек, вьющихся по исторической части города.

Рядом с Почтовой расположились еще две знаковые улицы — Ленина (бывшая Астраханская) и Соборная, выводящая на одноименную площадь, которая в 2015 году, наряду с остальной прилегающей к кремлю территорией, вошла в список объектов культурного наследия России.