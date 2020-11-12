Куда поехать на выходные: Выборг

«Все тут было — иностранщина и шведский уют. Упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовье каждой постели…» — писал о Выборге начала прошлого века Осип Мандельштам.

С тех пор мало что изменилось — по крайней мере, если говорить об атмосфере и общем облике города. В центре то и дело натыкаешься на выдающиеся образцы северного модерна и конструктивизма, под ногами — брусчатка, над крышами домов — макушки старинных башен.