Куда поехать на выходные: Выборг

«Все тут было — иностранщина и шведский уют. Упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовье каждой постели…» — писал о Выборге начала прошлого века Осип Мандельштам.
С тех пор мало что изменилось — по крайней мере, если говорить об атмосфере и общем облике города. В центре то и дело натыкаешься на выдающиеся образцы северного модерна и конструктивизма, под ногами — брусчатка, над крышами домов — макушки старинных башен.
Среди главных архитектурных жемчужин особенно ярко сверкают Старая ратуша, костел Святого Гиацинта и, конечно, Выборгский замок, основанный в конце XIII века. Архитектурной доминантой замка, да и всего города, как и семь столетий назад, остается башня Святого Олафа, названная в честь крестителя Скандинавии. А за пределами центра красуется пейзажный парк Монрепо, над созданием которого в XVIII–XIX веках работали архитекторы, дизайнеры и художники со всей Европы.
На чем добираться
Наш выбор — кроссовер Grandland X, сочетающий в себе практичность и спортивный дух и оснащенный современными системами помощи водителю, с которым любое автопутешествие становится проще и безопаснее. Благодаря великолепной управляемости и плавности хода автомобиля, продуманной эргономике салона и обогреву всех без исключения сидений на Grandland X можно смело отправляться в путь даже в лютую стужу. Вдобавок, автомобиль оборудован мощными LED-фарами, которые обеспечивают хороший обзор и облегчают движение в тёмное время суток.