Let it snow: в Челябинске продают новогодние шары с черным снегом

Часть денег с продаж шаров пойдет на покупку и установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха, сообщил экоактивист Дмитрий Закарлюкин. Система действует с 2017 года, она установлена и оплачена жителями города и замеряет качество воздуха в городе, помогая узнать, когда в Челябинске происходят вредные выбросы. Чтобы качество анализа стало более точным, необходимо больше датчиков, помогающих замерять концентрацию взвешенных частиц в воздухе.

«В виде шутки, от которой уже не смешно, распространяется этот шар. Это обращение внимания на ситуацию. Например, то, что сейчас происходит в городе. Это чувствуется носом, видно визуально и на карте общественного мониторинга. Хотим принести шары определенным чиновникам, лицам, принимающим ответственные решения.

Направляя эти шары чиновникам, мы будем говорить о том, что нужно ускориться в принятии мер по улучшению экологической ситуации. Для того, чтобы видеть реальную ситуацию, не ту, которая декларируется в официальных отчетах, мы сделаем ссылку на систему мониторинга», – рассказал Закарлюкин.

Один датчик стоит от 3 тысяч рублей. По словам Дмитрия Закарлюкина, необходимо около 100 единиц оборудования на каждый район Челябинска. Сейчас в городе установлено 50 датчиков.

Организаторы проекта хотят подарить новогодние шары президенту Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, журналистам Юрию Дудю и Ксении Собчак, руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому, главе КПРФ Геннадию Зюганову и музыканту Андрею Макаревичу. Всего в списке лиц, которым планируют направить сувениры, указано около 30 фамилий.

Дмитрий Закарлюкин руководит социальным проектом «Вещеворот», в рамках которого все желающие могут сдать ненужную одежду, которая отправляется нуждающимся или на переработку.

Фото: «Шары надежды» спасут Челябинск / vk.com