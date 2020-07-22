«Лету быть!»: новая масштабная кампания для автопутешественников от Hyundai
В рамках летней кампании Hyundai составил 40 увлекательных маршрутов по крупнейшим городам России, которые помогут автолюбителям открыть для себя уникальные уголки нашей страны. Различные по продолжительности маршруты — короткие, для поездок на выходные, или более длительные, от трех дней, — помогут познакомиться с известными и неочевидными достопримечательностями 13 городов и регионов России. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Пермь и Самара.
Стать участником кампании «Лету быть!» может любой желающий, независимо от наличия автомобиля марки Hyundai. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ», доступной как для компьютера, так и для мобильных устройств. Приложение «Мир Хёндэ» легко скачать в Google Play или App Store. С 13 июля пользователи могут участвовать в интерактивных викторинах и онлайн-играх, получая баллы, которые впоследствии можно будет обменять на призы.
Для получения ярких эмоций и максимального количества баллов с августа можно будет отправиться в автопутешествие по любому из 40 готовых маршрутов в компании семьи и друзей. Поделиться фото- и видеоотчетами о поездках можно в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте с использованием хештега #ЛЕТУБЫТЬ. Для участников, собравших больше всего баллов в своих регионах, приготовлены различные призы, а также главная награда — уикенд в одном из лучших отелей России.
В специальной серии роликов амбассадор кампании «Лету быть!», журналист и один из самых известных блогеров России Юрий Дудь рассказывает о преимуществах летних предложений Hyundai, сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility и специально составленных маршрутах для поездок по стране.
Те, кто пока не владеют автомобилем марки, могут купить его, воспользовавшись различными программами Hyundai, или отправиться в путешествие по России с помощью сервиса онлайн-подписки Hyundai Mobility. Подписка позволяет оперативно арендовать автомобиль на период от одного дня до года и использовать его как свой собственный. После оформления по двум документам — паспорту и водительскому удостоверению — клиент может выбрать доступные для подписки кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, седан Hyundai Sonata или вместительный микроавтобус H-1 без залога и первоначального взноса.
В базовую стоимость подписки входят полное страхование КАСКО без франшизы, отсутствие ограничений по зоне эксплуатации, круглосуточная помощь на дорогах и предоставление дополнительных аксессуаров по запросу. Весь процесс аренды автомобиля, включая оплату, а также управление подпиской происходят полностью онлайн посредством удобного приложения, доступного для скачивания в Google Play и App Store. Забрать продезинфицированный и готовый к поездке автомобиль можно бесконтактно с парковки ближайшего дилерского центра Hyundai. В данный момент пункты выдачи Hyundai Mobility работают в 13 городах России.
В июле и августе как нельзя кстати придутся специальные летние предложения от сервиса Hyundai Mobility. Сезонный тариф Leto позволяет взять автомобиль в пользование на один месяц и при желании продлить подписку по той же цене. Для этого тарифа также доступен расширенный до 5 000 км/мес лимит пробега. Кроме того, до 31 августа этого года будет вдвое увеличен ежедневный пробег для тарифа посуточной аренды Country (от одного дня до месяца) — с 250 до 500 км/день. При подписке на несколько дней пробег за весь период суммируется, и в разные дни клиент может тратить его на свое усмотрение.
Те, кто планируют купить новый автомобиль Hyundai этим летом, могут воспользоваться выгодными программами автокредитования с государственной поддержкой. Hyundai участвует в расширенных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также в новых госпрограммах «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in». Привлекательные условия кредитных программ с государственным субсидированием позволят клиентам приобрести популярные автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Обе модели доступны для бронирования в онлайн-шоуруме на сайте Hyundai и для покупки в дилерских центрах марки.
Кроме того, можно воспользоваться специальными сервисами бренда: Hyundai Trade-in позволит выгодно обменять автомобиль с пробегом на любой новый седан, кроссовер или микроавтобус Hyundai, а программа H-Promise — купить сертифицированный автомобиль марки с пробегом.
Дополнительную информацию о кампании «Лету быть!» можно получить на официальном сайте Hyundai, платформе «Мир Хёндэ» и социальных сетях (Instagram, Facebook и ВКонтакте).