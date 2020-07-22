«Лету быть!»: новая масштабная кампания для автопутешественников от Hyundai

В рамках летней кампании Hyundai составил 40 увлекательных маршрутов по крупнейшим городам России, которые помогут автолюбителям открыть для себя уникальные уголки нашей страны. Различные по продолжительности маршруты — короткие, для поездок на выходные, или более длительные, от трех дней, — помогут познакомиться с известными и неочевидными достопримечательностями 13 городов и регионов России. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Пермь и Самара.

Стать участником кампании «Лету быть!» может любой желающий, независимо от наличия автомобиля марки Hyundai. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ», доступной как для компьютера, так и для мобильных устройств. Приложение «Мир Хёндэ» легко скачать в Google Play или App Store. С 13 июля пользователи могут участвовать в интерактивных викторинах и онлайн-играх, получая баллы, которые впоследствии можно будет обменять на призы.

Для получения ярких эмоций и максимального количества баллов с августа можно будет отправиться в автопутешествие по любому из 40 готовых маршрутов в компании семьи и друзей. Поделиться фото- и видеоотчетами о поездках можно в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте с использованием хештега #ЛЕТУБЫТЬ. Для участников, собравших больше всего баллов в своих регионах, приготовлены различные призы, а также главная награда — уикенд в одном из лучших отелей России.

В специальной серии роликов амбассадор кампании «Лету быть!», журналист и один из самых известных блогеров России Юрий Дудь рассказывает о преимуществах летних предложений Hyundai, сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility и специально составленных маршрутах для поездок по стране.