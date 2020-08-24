Маршрут по главным точкам силы Южного Урала: роскошная природа и важнейшие российские города

Один из крупнейших городов России, стартовая точка нашего путешествия, встречает нас солнцем и голубым небом. В самом центре, вокруг площади Двух фонтанов и дальше по уходящим в стороны трассам, весьма многолюдно, но ощущения сжатости, сдавленности нет и в помине — Уфа недаром считается одним из самых просторных миллионников страны, что справедливо как для пешеходов, так и для автомобилистов.



Впрочем, совсем без пробок в огромном городе все же не обойтись. Пока стоим в небольшом заторе, разглядываем виднеющийся за окном 30-метровый Монумент Дружбы между башкирами и русскими. Когда-то на этом самом месте стоял деревянный уфимский Кремль. Памятник соорудили в 1965 году — в честь 400-летия присоединения Башкирии к русскому государству. Архитектор Монумента Дружбы, Евгений Кутырев — видный советский мастер, который также работал над подземным оформлением московской станции «Киевская», создавал планы застройки Нижнекамска и Тольятти.