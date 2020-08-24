Маршрут по главным точкам силы Южного Урала: роскошная природа и важнейшие российские города
На чем едем
Кроссовер Hyundai Creta: 149 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час за 10,7 секунд, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Откуда такая идея
Наша поездка по Южному Уралу вдохновлена кампанией «Лету быть!» от Hyundai. В этот проект вошли 40 маршрутов по крупнейшим городам России, которые помогут автолюбителям открыть для себя уникальные уголки нашей страны. Различные по продолжительности маршруты — короткие, для поездок на выходные, или более длительные, от трех дней, — помогут познакомиться с известными и неочевидными достопримечательностями 13 городов и регионов России. Помимо этого, на странице проекта можно принять участие в интерактивных играх и пройти классные тесты – все это приносит бонусные звезды, которые можно обменять на призы от Hyundai.
Уфа, река, герои и фонтаны
Один из крупнейших городов России, стартовая точка нашего путешествия, встречает нас солнцем и голубым небом. В самом центре, вокруг площади Двух фонтанов и дальше по уходящим в стороны трассам, весьма многолюдно, но ощущения сжатости, сдавленности нет и в помине — Уфа недаром считается одним из самых просторных миллионников страны, что справедливо как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Впрочем, совсем без пробок в огромном городе все же не обойтись. Пока стоим в небольшом заторе, разглядываем виднеющийся за окном 30-метровый Монумент Дружбы между башкирами и русскими. Когда-то на этом самом месте стоял деревянный уфимский Кремль. Памятник соорудили в 1965 году — в честь 400-летия присоединения Башкирии к русскому государству. Архитектор Монумента Дружбы, Евгений Кутырев — видный советский мастер, который также работал над подземным оформлением московской станции «Киевская», создавал планы застройки Нижнекамска и Тольятти.
Следующая точка на нашем маршруте — Гостиный двор, здание в стиле классицизма на исторической Верхнеторговой площади. Первые строения возвели здесь еще в 1866 году как место торговли приезжих из разных концов страны купцов.
Перед тем, как направиться на выезд из города, притормаживаем у еще одного символа города — чугунного памятника Салавату Юлаеву, значимость которого можно понять хотя бы по одному простому факту — он изображен на гербе Республики Башкортостан. Удивительная особенность монумента — всего три опорные точки (собственно, ноги коня) при весе в 40 тонн. Припарковав нашу Creta у подножия, поднимаемся на скалу, поближе к памятнику — отсюда открывается шикарный вид на город и речку Белая, которая протекает через всю Уфу.
Хребет Зигальга, сапсаны и древние люди
За пределами города наша главная цель — дикая природа. Первый пункт в этом списке — река Ай, где вполне можно снимать фильмы о пиратах — окружающая обстановка соответствует. Над водой нависают скалы, тянущиеся сплошной стеной почти на километр, из окружающих реку лесов торчат, словно башни, каменные останцы, то тут то там встречаются пещеры, где до наших дней сохранились следы пребывания древних людей.
Холмистая дорога идет то вверх, то вниз, но 6-ступенчатая автоматическая коробка передач переключается так, что ты этого не чувствуешь. Радует и расход топлива — несмотря на сложный рельеф трассы, компьютер показывает не больше десяти литров на 100 километров. Довольно быстро впереди показывается следующий пункт назначения — величественная Зигальга, один из самых мощных и длинных хребтов Южного Урала.
Фотограф выходит из машины и ищет лучший ракурс для съемки, но он здесь, кажется, везде: солнце подсвечивает горную гряду, играет светом на огромных елях, которые упираются в небо. Из-за небольшого облака показывается Большой Шелом, высшая точка хребта высотой в полтора километра.
Кроссовер везет нас дальше — к национальному парку Зюраткуль. На автомобиле по его территории перемещаться, разумеется, нельзя, поэтому мы паркуемся у въезда и отправляемся в пешую мини-экспедицию среди вековых деревьев. Огромный парк расположился на стыке таёжной и лесостепной зон, что обеспечило ему феноменальное разнообразие флоры и фауны. Здесь можно встретить десятки видов растений, занесенных в Красную Книгу России, в зарослях скрываются волки, в небе парят редкие сапсаны, а в местных реках прорываются сквозь течение хариусы.
Одна из жемчужин нашего маршрута — высокогорное озеро Зюраткуль, где археологи обнаружили 12 стоянок древних людей, живших тут от 6 до 12 тысяч лет до нашей эры. Здесь же с помощью спутниковых снимков обнаружили огромный геоглиф, вполне сопоставимый со своим всемирно известным «сородичем» из пустыни Наска.
Скалы, исполнение желаний и «Чертов треугольник»
По пути в Челябинск заезжаем в горный парк им. П. П. Бажова, который расположился в Златоусте. На небольшой территории здесь собраны скульптуры из металла, каждая из которых относится к одному из великих «уральских сказов» писателя. Хозяйка Медной горы, Серебряное Копытце и другие — скульптуры смотрятся как произведения искусства, что, в общем, вполне объяснимо, поскольку все они сделаны лучшими уральскими мастерами-литейщиками. Тут же есть небольшой музей с коллекцией минералов, которые добыты в местных горах.
Ночуем в гостинице неподалеку от Златоуста, рано утром снова отправляемся в путь. На улице похолодало, но в салоне нам до этого нет никакого дела — спасибо подогреву руля и сидений. В окнах проносятся маленькие деревушки, поля пшеницы, которые пересекают маленькие разноцветные тракторы. Без малого полчаса пути — и мы в еще одном природном сокровище края, национальном парке Таганай. Углубляемся в лес, поднимаемся на скалы, откуда открывается вид на поблескивающую на утреннем солнце россыпь рек и ручьев.
Таганай — территория природных чудес. Зимой снег на деревьях создает причудливые фигуры, которые напоминают то ли инопланетян, то ли реальных животных — огромных слонов, жирафов, бегемотов. А вот во все остальные сезоны здешние пейзажи подчинены скалам, похожим на огромные монументы. Вдалеке возвышаются знаменитые 40-метровые столбы-останцы «Три брата», рядом с которыми в XIX веке располагался староверческий скит Когда смотришь на огромные каменные изваяния (вот тут очень похоже на лицо великана, здесь — шлем, а чуть дальше скачет гигантская лошадь), легко понять, почему местные жители почитали скалы как священные объекты. Забавная легенда связано с Чертовым треугольником — мы до него не добрались, но встретили туристов, которые специально приехали в Таганай, чтобы пролезть сквозь отверстие в груде камней. Кто пролезет — может рассчитывать на исполнение своего самого сокровенного желания.
К вечеру снова садимся в Creta и через час приезжаем на ночевку к озеру Тургояк. Здесь, неподалеку от базы отдыха, выходим к воде. Солнце медленно уплывает за горизонт. Видно, как внизу, у самого дна, мелькает стая рыбок. Тургояк — уникальное озеро, одно из самых прозрачных в нашей стране. Изначально вода здесь по качеству ничем не хуже байкальской, но в последние годы из-за большого количества туристов местные экологи проявляют беспокойство. Мы не из тех, кто может хоть как-то навредить экосистеме, но все равно проявляем двойную осмотрительность.
Челябинский Арбат, нулевой километр, дом купца
Утром мы снова в дороге. Выстраиваем на 7-дюймовом сенсорном экране маршрут до озера Увильды — это еще один красивейший водоем Урала. Увильда переводится с башкирского как «озеро во впадине».
Бросив в воду несколько камней на удачу, отправляемся, наконец, в Челябинск, чтобы вновь переключиться с природы на урбанизм. Перед нами — один из старейших уральских городов с богатейшей историей: до конца XIX века — один из крупнейших торговых центров Урала (а позже — и всей страны), после Второй Мировой войны — важнейший промышленный центр.
Шутки и мемы оказываются несколько далеки от истины — Челябинск проявляет себя вполне милым местом (никаких дымящих труб, торчащих из-за каждого угла), где приятно погулять. Въезжаем в город и направляемся сразу к улице Кировка, «челябинскому Арбату». Паркуемся неподалеку — комфортно разместиться среди других машин помогает встроенная в Creta камера заднего вида, которая отчетливо показывает расстояние до объектов сзади и с боков. Кировка — внушительная пешеходная зона, где в старинных домах располагаются кафе и рестораны, а вдоль тротуара расставлены милейшие скульптуры, на фоне которых радостно фотографируются дети и начинающие инстаграмщики — тут вам и кот, и модница, и почтальон, и городовой, и лиса, и гусь, и ямщик, и трубочист. Кировка увенчана памятником «Нулевой километр». Эта начальная точка отсчёта дорожных расстояний в Челябинске — массивный столб, который украшен гербом города.
Ночуем в Челябинске, а утром, перед отбытием из города, проезжаем мимо запоминающегося дома-особняка Рябинина. Купец преуспел в рыботорговле, разбогател и в 1894 году купил здание у челябинского чиновника. Строение выглядит весьма специфично: традиционный деревянный фасад украшен тремя декоративными башнями, увенчанными шатровыми куполами, а резные наличники соседствуют с облицовкой из белого камня. Здание считается историческим памятником и с советских времен охраняется государством.
Вулканические стены, озеро с чайками и капсула времени
Выезжаем из Челябинска и отправляемся на север — к озеру Синеглазово, на берегу которого расположился одноименный поселок. Открытые берега, ветер гонит волны, над которыми носятся вопящие чайки. Синеглазово — очень популярно среди жителей края, в хорошую погоду сюда приезжает множество людей, чтобы устроить небольшой пикник на берегу или просто полюбоваться закатом.
Обязательный пункт по пути к Екатеринбургу — Чертово городище. Граниты, из которых состоят эти скалы, имеют вулканическое происхождение и образовались около 300 миллионов лет назад.
Следующий пункт нашей программы — природный парк «Оленьи ручьи». Снова начинается дождь, дорога скользкая, смотрим на экране значения датчика давлениях в шинах — не нужно ли подкачать? Нет, все в норме, можно спокойно ехать. Припарковавшись у входа, добираемся пешком до местных достопримечательностей — пещер. В каменных стенах эффектно зияют черные провалы. В «Оленьих ручьях» много лет работают палеонтологи и археологи. Здесь нашли, например, стоянки древнего человека возрастом более 15 тыс. лет, а один из местных древних наскальных рисунков — олень — стал эмблемой парка).
Перед тем, как оказаться в Екатеринбурге, заезжаем в знаменитый поселок Сарна, который расположен на берегу одноименной реки. Начало поселению положили беглые староверы, а сегодня это колоритное и уютное место, спрятавшееся посреди живописных пейзажей. Здесь, кстати, снимали легендарный сериал «Тени исчезают в полдень».
В центр всего Уральского округа мы прибываем уже к ночи. Наутро первым делом отправляемся в центр. Некоторые из нас никогда не были в Екатеринбурге и эффектный Храм на Крови, крупнейший храм Екатеринбурга, который построили на месте расстрела Николая II, с первого взгляда производит грандиозное впечатление. А тут лежит Капсула времени, послание, которое заложили будущим поколениям в 1973 году (доставать пока не собираются — мы узнавали).
Фотограф настаивает на обязательной поездке на озеро Шарташ. Сказано — сделано, благо оно находится в городской черте, в Кировском районе. Здесь до сих пор водится окунь, плотва и карась, а местные жители называют Шарташ лучшим местом в городе. В районе озера в 1745 году житель одноименной деревни крестьянин Ерофей Марков открыл первое в России рудное золото.