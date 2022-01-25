Аэропорт на краю света. Часть 1
Поморская Лопшеньга — рыбацкая деревушка на берегу Белого моря, настоящий край света. К ней не ведут большие дороги, поэтому испокон веков сюда попадали по морю. Но в 1937 году жизнь поселка изменил один случай. У местной девушки Анфисы двое суток шли тяжелые роды, и для спасения роженицы прилетел настоящий «ероплан» — приземлился прямо на берег во время отлива. Самолет помог не только Анфисе, но и всей деревне: с тех пор между Лопшеньгой и Большой землей наладилось авиасообщение. А девушка счастливо родила двойню и вернулась домой.
Годами самолеты просто садились на берегу — без всякой инфраструктуры. В 1960-е годы в деревне появился аэропорт — деревянный, конечно, как водится на Севере. Уютная избушка стала принимать бипланы Ан-2 — легендарные «кукурузники». По этой модели можно изучать историю авиации: первый Ан-2 поднялся в небо в 1947 году, и сотни самолетов находятся в эксплуатации до сих пор, причем не только в России и бывшем СССР. «Кукурузники» экспортировались в 26 стран мира!
Шли годы, деревянный аэропорт ветшал. Самолеты продолжали летать, но здание почти превратилось в руины. В 2010-х воздушное сообщение обслуживал всего один человек — Илья Иконников, авиатор и поэт. И тут снова вмешался случай, изменивший судьбу Лопшеньги.
В 2016 году национальный парк «Онежское Поморье» присоединили к Кенозерскому национальному парку. У администрации нацпарка сразу сложились отношения с председателем рыболовецкого колхоза «Беломор» Сергеем Самойловым. Он предложил интересную идею: установить списанный «кукурузник» на вечную стоянку в одном из деревянных аэропортов полуострова. Начальник аэропорта в Лопшеньге Илья Иконников сразу поддержал идею.
В 2019 году проект получил грант от Благотворительного фонда Владимира Потанина, и закипела работа. Не нарушая график полетов, специалисты отреставрировали здание: заменили полы, окна и кровлю, установили печи в зале ожидания и в диспетчерской. А параллельно запустили поиск музейных экспонатов.
Проект реконструкции маленького деревянного аэропорта объединил вокруг себя очень много людей. Аэропорт принадлежит 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду — авиаторы передали в коллекцию архивные документы, предметы и фотографии, в том числе редкие знаки отличия пилотов.
Местные поначалу с осторожностью восприняли идею музея, но вскоре охотно включились в работу: делились воспоминаниями, фотографиями, предметами. На открытии аэропорта собралась буквально вся деревня! А самые нетривиальные экспонаты передал Музей истории медицины Европейского севера: это коллекция медицинского оборудования, которое использовали фельдшеры в середине XX века. Ведь именно в Лопшеньге зародилась история архангельской санитарной авиации — с того самого полета Анфисы.
Важно, что это не просто статичная экспозиция, а действующий аэропорт. Все здание целиком — это и есть живой музей с разными зонами: кассой, залом ожидания, буфетом. Мебель, освещение, обои — каждая деталь воссоздает атмосферу сельского аэропорта 1960-1970-х. Взяв трубку старого телефона, можно набрать комбинацию цифр и услышать переговоры диспетчеров с пилотами, а еще рассказы местных жителей. На втором этаже можно увидеть навигационное оборудование. Из старого радио звучат записи передач «Пионерская зорька» и «С добрым утром!».
Фотографии предоставлены Кенозерским национальным парком.