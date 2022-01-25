Аэропорт на краю света. Часть 1

Шли годы, деревянный аэропорт ветшал. Самолеты продолжали летать, но здание почти превратилось в руины. В 2010-х воздушное сообщение обслуживал всего один человек — Илья Иконников, авиатор и поэт. И тут снова вмешался случай, изменивший судьбу Лопшеньги.

В 2016 году национальный парк «Онежское Поморье» присоединили к Кенозерскому национальному парку. У администрации нацпарка сразу сложились отношения с председателем рыболовецкого колхоза «Беломор» Сергеем Самойловым. Он предложил интересную идею: установить списанный «кукурузник» на вечную стоянку в одном из деревянных аэропортов полуострова. Начальник аэропорта в Лопшеньге Илья Иконников сразу поддержал идею.