Битва за ветряные мельницы: Ровдина Гора

Ветряная мельница голландского типа чудом уцелела в северной глубинке, где раньше полным ходом шла международная торговля.

Ветряная мельница вырастает у обочины сельской дороги в тот момент, когда глаза окончательно устали высматривать ее сквозь метель. Крыльев-лопастей у нее нет, это немного странно, но чему удивляться: мельница давно заброшена, а механизм сломан. Рядом — длинное приземистое здание из белого силикатного кирпича. Подходим к железным дверям. Колючий снег летит в лицо, очень холодно; внутри ненамного теплее, зато нет ветра и есть горячий чай.

– Здесь раньше был совхозный тракторный гараж и мастерская. А мельница действовала до 1950-х годов. Потом жернова сняли и увезли в другое место, где соорудили новую мельницу — на тракторном приводе. Она проработала несколько лет и тоже закрылась. А эту использовали под склад, а потом забросили.

Николай Выморков и Игорь Маслов на фоне мельницы, которую они сумели спасти. Уникальный механизм частично уцелел, значит, сумеют и восстановить.

Два молодых человека, Николай Выморков из Архангельска и Игорь Маслов из Холмогор, угощают нас чаем с пряниками и рассказывают о том, как почти три года назад родился проект «Ровдина Гора». Мы — на острове Куростров посреди Северной Двины в 100 километрах от Архангельска и в 12 от Холмогор. До деревни Ломоносово, где родился великий ученый, 10 минут на машине. Она тоже на острове. Добраться сюда можно на пароме, зимой — по льду.

Ровдина Гора — название, которого уже нет на карте (здесь сейчас деревня Боярская). Старой мельницы тоже, кажется, не должно тут быть: уцелела она не иначе как чудом.

– Эти мельницы голландского типа строили раньше только вокруг Холмогор и больше нигде, — рассказывает Николай. — До начала XVII века Холмогоры были здесь главным городом, через них, не через Архангельск, шла вся торговля с Западом. Ну и после этого в Архангельске было представительство Голландии, и местный житель, судостроитель Негодяев, а также его потомки дружили с голландским консулом (назовем его так для ясности). Он даже по пути в Москву останавливался здесь. А через речку, на правом берегу, в Вавчуге, была верфь Баженина — у них вообще дети в Голландии учились. В Холмогорах жили голландцы, женатые на русских…

Обескрыленная голландская мельница на фоне сурового пейзажа.

Через несколько минут мы поднимаем вверх дрон. Всматриваемся в экран: то ли в погоде дело, то ли и правда как-то мрачно вокруг — но как представить себе здешние места лет 400 назад? Верфи, фактории, мельницы, какие-то голландские бюргеры, лодки, снующие по Двине… Моего воображения не хватает.

Тем не менее у Николая, Игоря и их единомышленников по проекту «Ровдина Гора» есть ясный образ будущего, в котором мельница будет восстановлена. И они не одиноки: в конце прошлого, 2021 года Благотворительный фонд Владимира Потанина внес 10 миллионов рублей в фонд целевого капитала Русской молинологической ассоциации. Доходы от целевого капитала будут расходоваться на новые проекты, связанные с мельницами, в разных регионах России.