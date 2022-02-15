Битва за ветряные мельницы

Сегодня они большая редкость. Бывает, жизнь проживешь, ни разу не увидев ни одной. А бывает и наоборот – ветряные мельницы практически повсюду. Например, в деревне Киндердейк в Голландии. Или на берегах реки Мезень в Архангельской области.

Мезень — надпись на карте страны, мало знакомая большинству из нас. Куда ударение ставить, и то непонятно (подсказка: на второй слог). Между тем, Мезень — очень важная река Русского Севера, самая длинная (почти 1000 километров) из впадающих в Белое море. Протекает она среди лесов и болот на самой восточной окраине Архангельской области, в действительно глухих, заповедных краях.

Видимо, только этой отдаленностью и можно объяснить настоящее чудо на Мезени: на берегах этой реки стоят пять ветряных мельниц! Пусть в разной степени сохранности, зато на своих исконных мельничных холмах! Подумать только: за один сплав по Мезени можно увидеть больше мельниц, чем в любом другом месте в России (если это не музей под открытым небом).

Перечислим их, мысленно двигаясь вниз по течению: вот мельница в деревне Малая Нисогора — без крыльев, без механизма внутри, но в целом ухоженная. Несколькими километрами ниже стоит мельница в Кесломе. Здесь наоборот: механизм сохранился, но само здание аварийное и может рухнуть. Мельнице срочно нужна консервация.

Мельница Дранникова из деревни Погорелец, конец XIX века.

Через 30 километров, на том же правом берегу, в такой же крошечной деревне Погорелец — сразу две мельницы! Обе законсервированы, но нуждаются в реставрации. И, наконец, кульминация — Кимжа. Само по себе это место олицетворяет образцовую поморскую деревню — уникальное место, где сохранилось практически все, что могло сохраниться: огромные крестьянские дома и амбары, деревянная Одигитриевская церковь. ей более 300 лет, она едва не погибла, но была спасена — разобрана и отреставрирована. Еще здесь находится самая северная мельница на Мезени, она же самая северная ветряная мельница в России и, возможно, в мире. Мельница полностью отреставрирована. А рядом с ней стоит… еще одна мельница! Ее, правда, в общий зачет не включают — она построена на историческом месте с использованием сохранившихся элементов старого строения, но все же это новодел. Сейчас в ней музей.

Анна Крючкова ведущий специалист по туризму Мезенского района Архангельской области «Я и не думала, что буду заниматься мельницами. Я видела их еще в детстве, у меня ведь бабушка отсюда родом, я на летние каникулы приезжала в деревню Козьмогородское. Там раньше тоже была мельница, до коллективизации она принадлежала нашему роду, роду Алешиных. В 1990-х ее распилили. Жалко конечно, но тогда времена тяжелые были, не до культурного наследия. А к сохранению мельниц меня подтолкнули первые фото, снятые на цифровой фотоаппарат: муж их обработал и выложил в интернет. Без крыльев трудно понять, что это — люди терялись в догадках, даже предполагали, что на фото старинный танк».

Описывает, охраняет и реставрирует мезенское мельничное царство команда энтузиастов, объединившихся вокруг туристского культурно-музейного центра «Кимжа» во главе с Евдокией Репицкой и Русской молинологической ассоциации — ею руководит Анна Крючкова. Помогают коллеги-молинологи (специалисты по мельницам) из Нидерландов, местные власти, общественные организации. При поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина центр «Кимжа» провел в деревне фестиваль «Мельницы России», был создан сайт — самая полная база данных мельниц по всей стране. Впереди много разных дел, но и тем, что уже сделано, можно гордиться.

Первое, что поражает, когда попадаешь в Кимжу — огромные поморские избы.

«В 2007 году, когда мы только начали Кимжу развивать, тогда мы с Евдокией Репицкой познакомились с Александром Никоновичем Давыдовым, он в 1990-х годах был заместителем директора музея деревянного зодчества „Малые Корелы“. Давыдов мне и предложил: „Давай, говорит, восстановим мельницу в Кимже! Я ребят из Нидерландов приглашу, я с ними Колгачиху (мельница из деревни Колгачиха в музее) восстановил — и у вас восстановим“. А мы с Евдокией и всем отделом культуры тогда были заняты реставрацией храма Одигитрии, федерального памятника в Кимже. Подумали и решили, что хуже не будет, если и мельницу восстановим. Так и случилось».

В 2019 году Анна получила грант Фонда Потанина – на обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе «Стратегия создания и развития фондов целевых капиталов». И вот, конец прошлого, 2021 года принес добрую весть: Фонд Потанина пополнил фонд целевого капитала Русской молинологической ассоциации на 10 миллионов рублей. Доходы от целевого капитала будут расходоваться на новые проекты, связанные с мельницами, в разных регионах России. Готовимся к новым путешествиям.

За фотографии спасибо Андрею Павличенкову.