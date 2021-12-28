Поморы нашего времени. Часть 2: регата
В июле 2021 года в Архангельске впервые за 130 лет прошла парусно-гребная регата на карбасах — традиционных судах, чья история насчитывает 500 лет. С этих деревянных лодок начиналось поморское судостроение. Еще полвека назад карбасы можно было встретить по всей стране, от Белого моря до Байкала. Но в последнее время их строительство прекратилось. Ситуацию взялось исправить созданное в Архангельске Товарищество поморского судостроения: мы уже рассказывали о верфи, где строят деревянные парусники по архивным чертежам.
Итак, 2 дня, 3 лодки, 6 команд, по 5 человек на лодке. Команды соревновались между собой в умении управлять деревянными судами — на веслах и под парусом. Регата стартовала от специально построенного по этому случаю нового причала у Северного морского музея. В субботу определились три финалиста: Товарищество поморского судостроения, клуб «Морские практики» и питерский хор фрегата «Штандарт». Они одержали победу над командами парусного центра «Норд», Северного (Арктического) федерального университета и Северного морского музея. А в воскресенье интрига сохранялась до конца. В гребной гонке команда «Морских практиков» победила с отрывом всего в 25 секунд! Но в парусной регате в лидеры вышла команда верфи Товарищества на карбасе «Сейгод» — они вырвали победу с отрывом в 3 минуты.
У соревнований — своя история. Первая карбасная регата состоялась в 1870 году — когда в Архангельск прибыл с визитом великий князь Алексей Александрович. Регата тогда проходила вдоль набережной, примерно по тому же маршруту, что и у нынешних соревнований. Еще одну гонку в Архангельске провели в 1884 году — в честь 300-летия города.
Члены команд — совершенно разные люди: музыканты и плотники, айтишники и журналисты… Зрители гонки — подавно: среди болельщиков были статусные чиновники и дети из простых семей, случайные туристы и те, кто меняет культурную жизнь Архангельска. Регата прошла при поддержке Фонда Потанина и стала главным событием международного проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения». Проект объединил всех, кто был — или стал — неравнодушен к северному судоходству: правительство и министерство культуры Архангельской области, представителей архангельских вузов и НКО, местных предпринимателей, которые помогали с покраской и транспортировкой карбасов.
Что дальше, после регаты? Карбасы продолжают вдохновлять: вскоре после гонки «Койду», «Сейгод» и «Пошто» стали частью прогулочного флота Архангельской области и возят посетителей заповедников. Кажется, лодки довольны своей судьбой — и ждут следующего лета: регата будет ежегодной!
Фотографии предоставлены Северным морским музеем.