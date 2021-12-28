Поморы нашего времени. Часть 2: регата

Члены команд — совершенно разные люди: музыканты и плотники, айтишники и журналисты… Зрители гонки — подавно: среди болельщиков были статусные чиновники и дети из простых семей, случайные туристы и те, кто меняет культурную жизнь Архангельска. Регата прошла при поддержке Фонда Потанина и стала главным событием международного проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения». Проект объединил всех, кто был — или стал — неравнодушен к северному судоходству: правительство и министерство культуры Архангельской области, представителей архангельских вузов и НКО, местных предпринимателей, которые помогали с покраской и транспортировкой карбасов.

Что дальше, после регаты? Карбасы продолжают вдохновлять: вскоре после гонки «Койду», «Сейгод» и «Пошто» стали частью прогулочного флота Архангельской области и возят посетителей заповедников. Кажется, лодки довольны своей судьбой — и ждут следующего лета: регата будет ежегодной!

Фотографии предоставлены Северным морским музеем.