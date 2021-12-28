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Поморы нашего времени. Часть 2: регата

National Geographic Россия
28 декабря 2021
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Гонка под парусом...
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...и гонка на веслах.
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Пройдут годы, и футболки, выпущенные к первой регате, станут раритетом.
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Набережная — идеальная трибуна для болельщиков.
Регата — всегда невероятный азарт. Командные приключения на воде захватывают даже тех, кто далек от спорта, для многих это становится образом жизни. У зрителей свои эмоции — особенно в таком городе, как Архангельск, где все друг друга знают. Регата — настоящий праздник, и это отличный способ увлечь горожан традициями региона.

В июле 2021 года в Архангельске впервые за 130 лет прошла парусно-гребная регата на карбасах — традиционных судах, чья история насчитывает 500 лет. С этих деревянных лодок начиналось поморское судостроение. Еще полвека назад карбасы можно было встретить по всей стране, от Белого моря до Байкала. Но в последнее время их строительство прекратилось. Ситуацию взялось исправить созданное в Архангельске Товарищество поморского судостроения: мы уже рассказывали о верфи, где строят деревянные парусники по архивным чертежам.

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Евгений Шкаруба

руководитель Товарищества поморского судостроения

Специально для регаты мы построили гоночный флот — три карбаса с поморскими именами: «Койду» (когда), «Сейгод» (сегодня) и «Пошто» (зачем). Для гонки важно, чтобы все три судна были одинаковыми: в архивах конструкторского бюро Соломбальской судоверфи мы нашли проект сельдяного карбаса 1964 года и взяли его за основу.
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Евгений Шкаруба с чертежами из архива к/б Соломбальской судоверфи.

Итак, 2 дня, 3 лодки, 6 команд, по 5 человек на лодке. Команды соревновались между собой в умении управлять деревянными судами — на веслах и под парусом. Регата стартовала от специально построенного по этому случаю нового причала у Северного морского музея. В субботу определились три финалиста: Товарищество поморского судостроения, клуб «Морские практики» и питерский хор фрегата «Штандарт». Они одержали победу над командами парусного центра «Норд», Северного (Арктического) федерального университета и Северного морского музея. А в воскресенье интрига сохранялась до конца. В гребной гонке команда «Морских практиков» победила с отрывом всего в 25 секунд! Но в парусной регате в лидеры вышла команда верфи Товарищества на карбасе «Сейгод» — они вырвали победу с отрывом в 3 минуты.

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Поморы нашего времени...
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...и те, кто ждет их на берегу.
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Регата — это не только морская гонка, это еще и мероприятия, проводимые музеем для детей и взрослых.
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Торжественный момент: награждение победителей.

У соревнований — своя история. Первая карбасная регата состоялась в 1870 году — когда в Архангельск прибыл с визитом великий князь Алексей Александрович. Регата тогда проходила вдоль набережной, примерно по тому же маршруту, что и у нынешних соревнований. Еще одну гонку в Архангельске провели в 1884 году — в честь 300-летия города.

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Архангельский порт, Поморская пристань, 1880-е годы, фото Якова Лейцингера.
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Карбасная регата в Архангельске в 1870 году.

Члены команд — совершенно разные люди: музыканты и плотники, айтишники и журналисты… Зрители гонки — подавно: среди болельщиков были статусные чиновники и дети из простых семей, случайные туристы и те, кто меняет культурную жизнь Архангельска. Регата прошла при поддержке Фонда Потанина и стала главным событием международного проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения». Проект объединил всех, кто был — или стал — неравнодушен к северному судоходству: правительство и министерство культуры Архангельской области, представителей архангельских вузов и НКО, местных предпринимателей, которые помогали с покраской и транспортировкой карбасов.

Что дальше, после регаты? Карбасы продолжают вдохновлять: вскоре после гонки «Койду», «Сейгод» и «Пошто» стали частью прогулочного флота Архангельской области и возят посетителей заповедников. Кажется, лодки довольны своей судьбой — и ждут следующего лета: регата будет ежегодной!

Фотографии предоставлены Северным морским музеем.

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