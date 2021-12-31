Поморы нашего времени. Часть 3: музей

— заключает Тенетов и эта фраза, которая еще час назад показалась бы пафосной и высокопарной, обретает зримый смысл.

«Я представитель третьего поколения нашей семьи, живущего в Архангельске — делится Евгений своей биографией. — Мы все попали сюда из-за репрессий, по маминой линии из Смоленской губернии, по линии отца из Костромской. Дед был моряк, 12 лет ходил во время войны на судах Северного флота, участвовал в конвоях; и отец всю жизнь проработал в Северном морском пароходстве. Но культа моря у нас в семье как-то не было никогда, относились мы к этому как работе…»

Окончив в 1999 году местный истфак, Тенетов вскоре стал редактором местного СМИ — архангельский городской журнал PLUS (издается до сих пор). А в 2013-м с друзьями открыл центр поддержки творческих индустрий «Футурист»: «Занимались урбанистикой — реновацией территории, в частности — Петровского сквера, где памятник и резная беседка, сейчас ее восстановили на историческом месте: по легенде, в ней Александр Грин сочинил „Алые паруса“, когда был в Архангельске в ссылке». В сотрудничестве с городскими властями активисты центра проводили субботники, устраивали лекции, проводили городские фестивали.