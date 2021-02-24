«Масленица. Вакцинация» в Никола-Ленивце: традиционное сожжение арт-объекта
Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года — именно тогда появилась главная идея — обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство — оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы после навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».
Вот и выходит, что Никола-Ленивец — родина большого огня. Поэтому и в этот раз без него не обойдется. На саму Масленицу, 13 марта, там сожгут арт-объект из лозы, похожий на гигантские ампулы или замок корона-людоеда. Внутри — сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные паллеты. Высота объекта — 24 метра. «Собирается долго, исчезает быстро», — главная причина, почему нужно увидеть этот ритуал собственными глазами.
Перформанс
Масленичный перформанс — это заговор двух шаманов от всех болезней. В роли лекарей — художники и артисты, чьи имена и образы мы раскроем чуть позже. Представление будет длиться весь день, как один большой спектакль. Но как бы вы не увлеклись праздником, веселое шествие все равно приведет вас к кострищу — финальной точке вечера.
Девять арт-объектов – за две недели до праздника
За две недели до сожжения в Никола-Ленивце появятся «Колотушки» — целая поляна 5-метровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой по принципу 3R (reduce, reuse, recycle). При подготовке объектов она использовала уже отживший материал — 270 метров трикотажных полотен, элементы из фанеры и металла, которые ранее служили декором МЕГА Теплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая дача. В искусстве нет ничего лишнего — старые материалы могут использоваться повторно. Так мы не только создаем новое произведение, но и сохраняем природу. Баланс между потреблением и защитой окружающей среды — это один из принципов стратегии sustainability, которой придерживается компания INGKA Centres, развивающая бренд МЕГА в России. Именно поэтому арт-парк Никола-Ленивец и МЕГА объединились, чтобы показать, как меняется наша жизнь, если относиться к экологии осознанно. Арт-объекты появятся в Никола-Ленивце 1 марта, а 1 апреля, после Масленицы, фигуры переедут в МЕГА Тёплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая Дача и станут центральной частью кампании на тему устойчивого развития Green Month совместно с IKEA.
Блины и все такое
В арт-парке приготовили для вас традиционные народные и инородные нетрадиционные игры и забавы: там превращают масленичные арт-объекты прошлых лет в аттракционы, за участие в которых обещают кормить имунноповышающими блинами и награждать более ценными призами. Приезжайте голодными!
Социальную дистанцию будут контролировать специальные скоморохи, вооруженные вениками. Проветривание обеспечено на все 650 гектар Никола-Ленивца.
Когда? 13 марта
Сколько? 2500 руб. Для детей до 14 лет билет не нужен. Количество билетов будет ограничено.
Где купить? maslenitsa.nikola-lenivets.ru