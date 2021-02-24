«Масленица. Вакцинация» в Никола-Ленивце: традиционное сожжение арт-объекта

Перформанс

Масленичный перформанс — это заговор двух шаманов от всех болезней. В роли лекарей — художники и артисты, чьи имена и образы мы раскроем чуть позже. Представление будет длиться весь день, как один большой спектакль. Но как бы вы не увлеклись праздником, веселое шествие все равно приведет вас к кострищу — финальной точке вечера.

Девять арт-объектов – за две недели до праздника

За две недели до сожжения в Никола-Ленивце появятся «Колотушки» — целая поляна 5-метровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой по принципу 3R (reduce, reuse, recycle). При подготовке объектов она использовала уже отживший материал — 270 метров трикотажных полотен, элементы из фанеры и металла, которые ранее служили декором МЕГА Теплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая дача. В искусстве нет ничего лишнего — старые материалы могут использоваться повторно. Так мы не только создаем новое произведение, но и сохраняем природу. Баланс между потреблением и защитой окружающей среды — это один из принципов стратегии sustainability, которой придерживается компания INGKA Centres, развивающая бренд МЕГА в России. Именно поэтому арт-парк Никола-Ленивец и МЕГА объединились, чтобы показать, как меняется наша жизнь, если относиться к экологии осознанно. Арт-объекты появятся в Никола-Ленивце 1 марта, а 1 апреля, после Масленицы, фигуры переедут в МЕГА Тёплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая Дача и станут центральной частью кампании на тему устойчивого развития Green Month совместно с IKEA.