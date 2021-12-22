Мимо оливье: 7 необычных ресторанов северной кухни

Этот ресторан натурально разместился в здании бывшего Губернского почтампта, построенного в конце XVIII века — еще в эпоху Екатерины II. Сейчас оно отдано Кенозерскому национальному парку и признано памятником истории и культуры. И гастрономии — кухню здесь ставил известный шеф-повар Андрей Аникеев (не так давно он перекочевал в новый архангельский ресторан северной кухни, Roomi).

В «Почтовой Конторе» главный акцент сделан на локальных продуктах, которые поступают на кухню с ферм, рыболовных хозяйств и из лесов Архангельской области. В меню — поморский (с палтусом горячего копчения) и архангельский (с печенью трески) салаты, местные грузди со сметаной, уха из трех видов рыбы и копченая зубатка, тар-тар из оленины и северный медовик (он сделан по мотивам обрядового пряника, козули). И еще один приятный нюанс — на каждом столике лежат открытки и конверты, которые можно опустить в самый настоящий почтовый ящик в фойе ресторана.