Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»
Онежский полуостров – одно из самых необычных мест на Белом море. В 2013 году здесь была создана особо охраняемая природная территория Онежское Поморье, теперь объединённая под одним управлением с Кенозерским национальным парком (биосферный резерват ЮНЕСКО). Многие века именно море было основной транспортной артерией для местных жителей – поморов. «Море – наше поле», – говорили поморы, используя для его «возделывания» карбасы, рюжи, вешала. Эти слова, связанные с рыбным промыслом и непонятные нам, до сих пор в ходу у местных жителей.
Почти на каждом мысе и в каждом заливе стоят рыбацкие избушки-тони, а в окрестностях Яреньги даже создан музей под открытым небом «Вечная стоянка карбасов», где доживают свой век традиционные лодки, сшитые – не изготовленные, а именно сшитые – местными мастерами. Искусные поморские капитаны и рыбаки бороздили на своих судах моря, добираясь даже до норвежского Шпицбергена. Ориентиром им служил свет маяков – кстати, Чесменский, Жижгинский и Летне-Орловский маяки сохранились и теперь являются частью историко-культурного наследия полуострова.
В наши дни до многих поморских поселков Архангельской области долететь можно только самолетом. Забавно, что местные аэропорты – деревянные, а посадочные полосы устроены прямо в чистом поле. Узнать больше об истории малой авиации на Севере можно, взяв билет до деревни Лопшеньга – в прошлом году ее аэропорт был превращен в интерьерный музей «Воздушные причалы Белого моря». Здесь скрупулезно воссоздали атмосферу 1970-х годов с тематическими зонами, в комнате матери и ребенка можно услышать аудиозаписи сказок, а по телефону в небольшом «почтовом отделении» – даже подслушать звучавшие в стенах аэропорта разговоры. Отдельные разделы рассказывают об авиатехнике, сотрудниках аэропорта, санитарной авиации.
Важно, что на Онежском полуострове сохранился последний в Европе крупный участок нетронутой тайги, который выходит на морское побережье. Неудивительно, что встретить медведя здесь можно чаще, чем человека – достаточно просто выйти на морской берег после шторма. Полуостров также считают своим домом лоси, рыси, росомахи, скопа, орлан-белохвост и многие редкие животные. А осенью и весной тысячи перелетных птиц закрывают собой все небо – Унская губа Белого моря имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения.
Зубатые киты – белухи – самые крупные млекопитающие в этих краях: взрослые животные могут достигать четырех метров в длину. И берега Онежского полуострова – одно из немногих мест в мире, куда приплывают белухи для рождения и воспитания потомства, поэтому-то они и стали символом национального парка «Онежское Поморье». Чаще всего белух можно увидеть на мысе Глубокий, где недавно была построена специальная смотровая вышка для наблюдения за этими животными.
Вышка – часть экологической тропы «Птицы, рыбы и киты», маршрут которой проходит вдоль побережья от деревни Пурнемы до Лямцы, и убедительный результат долгосрочного сотрудничества Кенозерского национального парка и компании Segezha Group. Этот входящий в АФК «Система» крупнейший лесопромышленный холдинг России оказал содействие и в установке информационных стендов и указателей, а также деревянных настилов в труднопроходимых местах экологической тропы.
Так что теперь поклонники экотуризма могут самостоятельно наблюдать за птицами и морскими млекопитающими Онежского Поморья, не оказывая ни малейшего негативного воздействия на природу – вот вам и практическая реализация заповедного принципа «оставляй после себя только свои следы и забирай с собой только фотографии».
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Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»