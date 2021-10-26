Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»

Онежский полуостров – одно из самых необычных мест на Белом море. В 2013 году здесь была создана особо охраняемая природная территория Онежское Поморье, теперь объединённая под одним управлением с Кенозерским национальным парком (биосферный резерват ЮНЕСКО). Многие века именно море было основной транспортной артерией для местных жителей – поморов. «Море – наше поле», – говорили поморы, используя для его «возделывания» карбасы, рюжи, вешала. Эти слова, связанные с рыбным промыслом и непонятные нам, до сих пор в ходу у местных жителей.

Почти на каждом мысе и в каждом заливе стоят рыбацкие избушки-тони, а в окрестностях Яреньги даже создан музей под открытым небом «Вечная стоянка карбасов», где доживают свой век традиционные лодки, сшитые – не изготовленные, а именно сшитые – местными мастерами. Искусные поморские капитаны и рыбаки бороздили на своих судах моря, добираясь даже до норвежского Шпицбергена. Ориентиром им служил свет маяков – кстати, Чесменский, Жижгинский и Летне-Орловский маяки сохранились и теперь являются частью историко-культурного наследия полуострова.