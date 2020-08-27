На природе с комфортом: загородные отели России с шикарным видом из окна

Вот так — раз, и здание рыбзавода XIX века в дельте Волги превращается в современный дизайнерский отель премиум-класса. Появляется мощеная набережная, смотровой садовый грот и костровая площадка с уютными диванчиками, где провожать розовые закаты особенно приятно. Из номера можно выйти прямо к бассейну: нырнуть в теплую воду и послушать музыку на глубине, а потом устроиться в джакузи с гидромассажем и наслаждаться видом.

Ещё стоит отправиться на катере «Мэри Фишер» в путешествие к долине лотосов, на охоту за рыбой своей мечты или просто на экскурсию с бёрдвотчерами.

Фото: fishfactoryhotel.ru

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