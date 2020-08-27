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Россия
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На природе с комфортом: загородные отели России с шикарным видом из окна

Cuva
27 августа 2020

Выходные один на один с природой могут запомниться не только потрясающими пейзажами: мы вместе с Cuva, сервисом подарочных сертификатов на отдых в отелях нашей страны, сделали подборку мест, где можно с максимальным комфортом любоваться красотой окружающего мира.

Отель Green Flow

Роза Хутор, поселок Эсто-Садок

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Фото: Green Flow
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Фото: Green Flow
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Фото: Green Flow
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Фото: Green Flow
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Фото: Green Flow
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Фото: Green Flow

Здесь, на высоте 1170 метров, можно скрыться от бесконечного потока информации, избавиться от стресса и обрести гармонию, созерцая горные вершины. Гости Green Flow занимаются скандинавской ходьбой, гуляя по просторам Олимпийской деревни, пробуют нейромедитацию, флоатинг и массажные ритуалы. Плавая в подогреваемом инфинити-бассейне под открытым небом, наслаждаешься видами и наполненным запахом хвои воздухом, а после так приятно выпить на шезлонге чашку травяного чая, укутавшись в мягкий халат. Зимой Green Flow — прекрасный вариант для горнолыжного отдыха.

Фото: greenflow.ru

Отель Pine River

Калужская область, село Восход

Отель Pine River
Фото: Pine River
Отель Pine River
Фото: Pine River
Отель Pine River
Фото: Pine River
Отель Pine River
Фото: Pine River

Уютные коттеджи в скандинавском стиле посреди векового леса. Здесь приятно почитать книгу у камина или устроившись на мягких подушках у панорамного окна. Любители всего необычного могут выбрать для проживания прозрачную сферу, чтобы засыпать под звездами, а просыпаться от шепота деревьев и пения птиц. Знакомство с местными красотами продолжится на конной или велосипедной прогулке, а катание на весельной лодке по реке Протве подарит романтическое настроение. Стоит заглянуть в гончарную мастерскую и сделать своими руками глиняную вазу, позаниматься йогой на причале или активно провести день в веревочном парке.

Фото: pineriver.ru

Бутик-отель «Рыбзавод»

Астраханская область, село Самосделка

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Фото: «Рыбзавод»
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Фото: «Рыбзавод»
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Фото: «Рыбзавод»
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Фото: «Рыбзавод»
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Фото: «Рыбзавод»
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Фото: «Рыбзавод»

Вот так — раз, и здание рыбзавода XIX века в дельте Волги превращается в современный дизайнерский отель премиум-класса. Появляется мощеная набережная, смотровой садовый грот и костровая площадка с уютными диванчиками, где провожать розовые закаты особенно приятно. Из номера можно выйти прямо к бассейну: нырнуть в теплую воду и послушать музыку на глубине, а потом устроиться в джакузи с гидромассажем и наслаждаться видом.

Ещё стоит отправиться на катере «Мэри Фишер» в путешествие к долине лотосов, на охоту за рыбой своей мечты или просто на экскурсию с бёрдвотчерами.

Фото: fishfactoryhotel.ru

Сеть отелей «Точка на карте»

Ленинградская область и Республика Карелия

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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Приозерск»
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Фото: «Точка на карте. Сортавала»
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Фото: «Точка на карте. Сортавала»
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Фото: «Точка на карте. Сортавала»
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Фото: «Точка на карте. Сортавала»
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Фото: «Точка на карте. Сортавала»

Приозерск и Сортавала — эти точки точно стоит отметить на карте путешествий по России как минимум для того, чтобы увидеть своими глазами завораживающие лесные озера, скалы и быстрые реки.

Дизайн отеля «Точка на карте. Приозерск» рифмуется с очертаниями природы: здесь много дерева в интерьере, отдельный вход в каждый номер, огромные панорамные окна. Есть винная гостиная с видом на Ладожское озеро, беседки-барбекю на берегу и золотая линия пляжа. Отдых в «Точке на карте. Сортавала» подарит удовольствие от прогулок по эко-тропам, посещения панорамной сауны на скале и рыбалки на рассвете.

Фото: tochkanakarte.ru 

Эко-отель «Урочище Актра»

Республика Алтай, село Артыбаш

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Фото: «Урочище Актра»
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Фото: «Урочище Актра»
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Фото: «Урочище Актра»
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Фото: «Урочище Актра»
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Фото: «Урочище Актра»

Здесь оказываешься наедине с природой. Открываешь окно, а перед глазами озеро Телецкое, очертания гор на горизонте, величественные макушки кедров. И звенящая тишина. В этом месте хочется начать день с медитации на пирсе и завтрака на террасе номера, потом поехать на квадроцикле к месторождению голубых глин и прокатиться по горным тропам на лошади. А вечером — попробовать в ресторане блюда из марала и заснуть под успокаивающий шум ручья.

Фото: aktra-hotel.ru

Экоотель «Романов лес»

Костромская область, поселок Лунево

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Фото: «Романов лес»
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Фото: «Романов лес»
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Фото: «Романов лес»
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Фото: «Романов лес»

Место для экологичного отдыха. Отель построен из северной сосны, ели и лиственницы, в номерах приятно пахнет деревом. Из окна открывается вид на заповедные костромские леса, неподалеку раскинулась Волга. Здесь можно париться в бане, выбрав веник из специального меню, пить цитрусовый фреш у открытого бассейна, есть ягоды прямо с куста и пробовать на ужин блюда из продуктов с местной фермы. Гости изучают живописную территорию отеля во время пеших и конных прогулок или проходя квест по поиску сокровищ.

Фото: romanovles.ru

Отель «Уткино» Country House

Ростовская область, Семикаракорский район

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Фото: «Уткино»
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Фото: «Уткино»

Почувствовать широту и гостеприимство российского юга, прокатиться с ветерком на катере по реке Маныч, прогуляться верхом на лошади по донским степям — все это возможно в загородном отеле «Уткино». Сюда приезжают, чтобы охотиться и рыбачить, оттачивать навыки попадания по мишени в стрелковом клубе, совершать велопробеги, а потом расслабляться в спа-центре на сеансе флоатинга или вдыхая ароматные пары в травяной бане.

Фото: utkino.com

Отдых в каждом из вышеперечисленных мест можно подарить — эти и еще десятки стильных отелей России есть в сертификатах Cuva. Спа-выходные или уикенд с детьми, «все включено» или ночь в необычной сфере под звездами — вы дарите сертификат, а отель и дату поездки получатель выбирает сам, на это у него будет целых два года. Дарите эмоции и теплые воспоминания!

Для наших читателей Cuva дарит скидку в тысячу рублей до конца года на любой сертификат по промокоду NATGEO.

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