Наземный транспорт и электронные услуги: какие краудсорсинг-проекты запустят в 2020 году
В Москве обсудили развитие платформы краудсорсинга и темы краудсорсинг-проектов 2020 года. Мероприятие «Технология краудсорсинга как эффективный канал взаимодействия власти с жителями мегаполиса» состоялось в преддверии запуска новых краудсорсинг-проектов Правительства Москвы.
Спикеры рассмотрели тему эффективного применения технологии краудсорсинга для совместного с жителями развития города, рассказали о реализованных проектах и проделанной работе, а также анонсировали ближайшие проекты, среди которых «Московские центральные диаметры», «Навыки будущего», «Электронные услуги и сервисы».
«Сегодня в Москве есть инструмент, который позволяет жителям предлагать свои идеи по улучшению города. Таким инструментом является краудсорсинг-платформа Правительства Москвы. По мнению Сергея Собянина, краудсорсинг-проекты позволяют москвичам принимать реальное участие в управлении столицей. В 2020 году планируется провести серию краудсорсинг-проектов по различным направлениям развития города. Жители смогут высказать свои идеи и повлиять на принятие решений в таких сферах, как наземный транспорт, навыки будущего и электронные услуги, и сервисы Москвы для разных категорий граждан», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
Столичный краудсорсинг-проект «Навыки будущего» будет направлен на вовлечение широкого круга москвичей всех возрастов в обсуждение актуальных вопросов городской жизни и их участие в образовательных программах, реализуемых Правительством Москвы и бизнес-корпорациями. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, речь идет о трех проектах.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что идеи, предложенные в ходе краудсорсинг-проектов, помогают городу усовершенствовать электронные сервисы и приложения.
«Сегодня приложением “Госуслуги Москвы” активно пользуются более 1,5 миллиона москвичей. И многие его функции, которые уже стали привычными для пользователей, появились именно благодаря активному участию горожан в краудсорсинг-проектах. Так, по итогам проекта “Мой mos.ru” в приложении реализована возможность оплаты счетов за коммунальные и другие услуги. Также в нем появились настраиваемые push-уведомления. Например, они напоминают пользователю о том, что надо передать показания счетчиков, если за один-два дня до истечения срока они еще не внесены. Такие нововведения дают москвичам возможность пользоваться все большим числом городских услуг и сервисов в удобном онлайн-формате. И с каждым годом приложение становится все популярнее: число скачиваний к концу 2019 года достигло 3,5 миллиона», — сказал Эдуард Лысенко.
Сейчас на платформе открыт краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры». Уже зарегистрировано более 11 тысяч участников, которые предложили свыше 1,7 тысячи идей. Также в проекте принимают участие эксперты. Они отбирают идеи, формируют список для реализации в городе, отвечают на комментарии участников проекта.
Платформа crowd.mos.ru заработала в 2014 году. Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, берутся в работу и реализуются в городе.