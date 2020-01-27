Наземный транспорт и электронные услуги: какие краудсорсинг-проекты запустят в 2020 году

В Москве обсудили развитие платформы краудсорсинга и темы краудсорсинг-проектов 2020 года. Мероприятие «Технология краудсорсинга как эффективный канал взаимодействия власти с жителями мегаполиса» состоялось в преддверии запуска новых краудсорсинг-проектов Правительства Москвы.

Спикеры рассмотрели тему эффективного применения технологии краудсорсинга для совместного с жителями развития города, рассказали о реализованных проектах и проделанной работе, а также анонсировали ближайшие проекты, среди которых «Московские центральные диаметры», «Навыки будущего», «Электронные услуги и сервисы».

«Сегодня в Москве есть инструмент, который позволяет жителям предлагать свои идеи по улучшению города. Таким инструментом является краудсорсинг-платформа Правительства Москвы. По мнению Сергея Собянина, краудсорсинг-проекты позволяют москвичам принимать реальное участие в управлении столицей. В 2020 году планируется провести серию краудсорсинг-проектов по различным направлениям развития города. Жители смогут высказать свои идеи и повлиять на принятие решений в таких сферах, как наземный транспорт, навыки будущего и электронные услуги, и сервисы Москвы для разных категорий граждан», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Столичный краудсорсинг-проект «Навыки будущего» будет направлен на вовлечение широкого круга москвичей всех возрастов в обсуждение актуальных вопросов городской жизни и их участие в образовательных программах, реализуемых Правительством Москвы и бизнес-корпорациями. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, речь идет о трех проектах.