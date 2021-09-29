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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Россия

Ненцы – люди тундры

Текст и фото: Юлия Невская
29 сентября 2021
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Ангелина Вэнга с детьми Денисом, Линдой и Димой. Снимок сделан в конце апреля. Снег в тундре сойдет только в начале лета.
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Стойбище одной семьи – это один-два балка (передвижных дома), и стада оленей, которые свободно пасутся вокруг
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Леонид Вэнга, супруг Ангелины. Все, что касается оленей, делает он сам. Пока дети маленькие, Ангелина занимается только ими и бытом.
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Родственники Леонида на соседнем стойбище. Они стреножат оленей, прибившихся из соседнего стада. Теперь хозяева могут их забрать.
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Дети, как и взрослые, передвигаются на санях или снегоходах
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Семья находится на одном месте пару дней, после чего перемещается на новое место
Семья Вэнга – ненцы. Круглый год они кочуют по тундре на юге Таймыра.

На севере Енисейской Сибири на полуострове Таймыр живут несколько коренных малочисленных народов Крайнего Севера: эвенки, нганасаны, энцы, долганы и ненцы. Кто-то из них перешел на оседлый образ жизни и поселился в городах и деревнях. Но многие продолжают кочевать и живут так, как жили их предки много веков подряд, — с той лишь разницей, что сейчас в передвижных жилищах почти всегда есть сотовая связь и планшет с играми для детей, а в качестве тягловой силы используются не только олени, но и снегоходы.

Фотографии серии были сделаны недалеко от порта Дудинка. Семья Вэенга, Леонид, Ангелина и их дети — ненцы. Круглый год они кочуют по тундре на юге Таймыра. Длительность стоянки в основном зависит от размера стада, у семьи Вэнга насчитывается около 800 оленей и на одном месте они обычно задерживаются не более трех дней.

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Так выглядит балок, в котором живет семья Вэнга: на пятерых человек хватает
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Леонид просовывает через окно свежую рыбу, чтобы Ангелина могла приготовить обед
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Сугудай – свежая замороженная рыба (муксун, сиг, чир, нельма), нарезанная тонкими кусками, – одно из главных блюд в рационе кочевых народов Таймыра. Дети с удовольствием лакомятся сугудаем. Самому маленькому, которому нет еще года, сырую рыбу пока не дают.
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За столом Леонид, его дядя Александр, приехавший в гости из соседнего стойбища, и сын Денис
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Леонид и Ангелина живут одни с детьми. Когда пара женится, то начинает жить самостоятельно. Семьи, как правило, живут отдельными стойбищами, у каждой свое стадо.

Каждая семья живет автономно, но они поддерживают связь друг с другом и периодически встречаются. Дети живут с родителями до тех пор, пока не заведут свою семью, — за исключением того времени, когда они уезжают в школы-интернаты в населенных пунктах, чтобы получить образование. Линде, дочери Леонида и Ангелины, шесть лет, скоро она тоже уедет учиться. При этом, как правило, большинство юношей и девушек после школ возвращаются к кочевому образу жизни, если их семья остается в тундре.

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