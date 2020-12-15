Новая география Санкт-Петербурга: куда сходить в Северной столице

Бросить все и рвануть в Питер — это уже настолько распространенный прием для тех из нас, кто хочет хотя бы ненадолго выбраться из плена серых будней, что его можно считать клише. Однако хуже от этого не становится ни сам Петербург, ни идея провести там выходные (а то и неделю отпуска). Но каждый раз повторять уже знакомые маршруты и посещать одни и те же музеи не стоит — особенно если учитывать, что с каждым годом в Санкт-Петербурге появляются новые точки притяжения для туристов (а еще с непривычного ракурса можно взглянуть на старые). Все эти точки теперь собраны в уникальном проекте «Новая туристская и культурная география Санкт-Петербурга», который осуществляется при поддержке петербургского Комитета по развитию туризма.

Проект направлен на формирование иной организации городской гостевой среды: в нем город условно разделили на несколько районов, формирующих новый облик Санкт-Петербурга: арт-район, интеллектуально-букинистический, дизайн-квартал, эко-квартал и многие другие — на любой вкус. Проект позволит расширить географию туристских объектов за пределы привычного Невского проспекта и Васильевского острова, а еще создать современные туристские маршруты, в которые помимо помимо традиционных дворцов, парков и музеев будут включены современные креативные пространства.

Все локации в этом материале взяты из списка достопримечательностей «Новой туристской географии Санкт-Петербурга», а больше стоящих посещения мест можно найти на сайте проекта или на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.