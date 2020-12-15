Новая география Санкт-Петербурга: куда сходить в Северной столице

Бросить все и рвануть в Питер — это уже настолько распространенный прием для тех из нас, кто хочет хотя бы ненадолго выбраться из плена серых будней, что его можно считать клише. Однако хуже от этого не становится ни сам Петербург, ни идея провести там выходные (а то и неделю отпуска). Но каждый раз повторять уже знакомые маршруты и посещать одни и те же музеи не стоит — особенно если учитывать, что с каждым годом в Санкт-Петербурге появляются новые точки притяжения для туристов (а еще с непривычного ракурса можно взглянуть на старые). Все эти точки теперь собраны в уникальном проекте «Новая туристская и культурная география Санкт-Петербурга», который осуществляется при поддержке петербургского Комитета по развитию туризма.
Проект направлен на формирование иной организации городской гостевой среды: в нем город условно разделили на несколько районов, формирующих новый облик Санкт-Петербурга: арт-район, интеллектуально-букинистический, дизайн-квартал, эко-квартал и многие другие — на любой вкус. Проект позволит расширить географию туристских объектов за пределы привычного Невского проспекта и Васильевского острова, а еще создать современные туристские маршруты, в которые помимо помимо традиционных дворцов, парков и музеев будут включены современные креативные пространства.
Все локации в этом материале взяты из списка достопримечательностей «Новой туристской географии Санкт-Петербурга», а больше стоящих посещения мест можно найти на сайте проекта или на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.
Скорей в музей
Санкт-Петербург так насыщен культурно-познавательными локациями, что его можно считать музеем под открытым небом. Причем буквально — исторический центр города является объектом всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО! Начинать знакомство с тысячами (и мы сейчас серьезно: всего в городе насчитывают 8464 объекта культурного наследия) достопримечательностей лучше всего с музеев. Мы выбрали несколько и настоятельно советуем туда попасть.
Музей современного искусства «Эрарта»
В крупнейшем частном музее современного российского искусства вы убедитесь, что искусство — это не только про эпоху Ренессанса. Свою главную миссию музей видит в том, чтобы собирать, демонстрировать и популяризировать самые лучшие и оригинальные произведения художников современности.
В «Эрарте» можно: побывать в гостях у семейства слонов; узнать, какое полушарие вашего мозга в данный момент работает лучше (благодаря абстрактной модели биполярной активности художника Дмитрия Каварги в жанре science art); составить компанию мужчине с водкой и огурцами с картины Юрия Татьянина «Одинокий ужин» и тем самым поменять весь смысл картины (водка и огурцы для желающих «вписаться» в искусство — настоящие). И, конечно, поразмышлять на тему самых разных злободневных вопросов (от феминизма до экологии), которым посвящены арт-объекты.
А еще сейчас в музее проходит выставка главного шляпника планеты — Филипа Трейси. В черной-черной комнате на черных-черных манекенах вы увидите не столько шляпки, сколько произведения искусства, созданные в совершенно разных цветах, из каких душе угодно материалов и в самых причудливых формах. Пока бродите и присматриваетесь, можете мысленно примерить на себя некоторые из них: нам, например, кажется, что в гардеробе каждого уважающего себя человека должна быть изящная шляпа «Храм» или эффектная шляпа «Голова жука».
Шереметевский дворец (Музей музыки)
Фонтанный дом — это не только практически музей истории рода Шереметевых, это еще и один из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. В парадных анфиладах дворца хранится крупнейшая в России (и одна из пяти крупнейших в мире) коллекция музыкальных инструментов со всего света и самых разных эпох. Просто гуляя по музею, можно составить музыкальную карту мира и познакомиться как с самыми необычными инструментами (скажем, монгольским морен-хууром, в котором, по легенде, живет душа погибшего коня), так и с представителями аристократической музыкальной культуры (например, расписным клавесином на львиных лапах).
Старинные и странные, изящные и невероятные, крохотные и громадные инструменты — гулять по музею можно часами. А заодно узнать, как выглядела первая русская скрипка, посмотреть на китайский гонг, где восседают петух и летучая мышь (вестники дня и ночи), попробовать догадаться, что такое инструмент с бесконечным смычком, надолго остановиться у олифантов — рыцарских сигнальных рогов, вырезанных из слоновой кости, подивиться уникальному русскому роговому оркестру и полюбоваться стеклянной флейтой (говорят, голос у нее действительно хрустальный).
Хотя инструменты бережно хранятся за стеклом витрин, они не замолкли и исполняют свое предназначение: реставрируются и участвуют в специальных концертах «звучащих шедевров».
Сейчас в Шереметевском дворце также проходит замечательная выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Выставка рассказывает о творческом пути выдающегося деятеля отечественной культуры Сергея Дягилева через его окружение и представляет собой портретную галерею тех людей, на творчество которых повлиял знаменитый организатор «Русских сезонов» в Париже, кого он притягивал и отталкивал, с кем работал и кем вдохновлялся. Построено повествование выставки необычно, кругами: 12 кругов — 12 сюжетов, каждый из которых посвящен жизненному и творческому пути Сергея Дягилева.
Театральный музей
Если в филиале Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, что расположен в Шереметевском дворце, можно узнать все о музыке, то за подробной историей театра в России нужно идти в другой филиал музея — конечно, Театральный. Он расположен в одном из красивейших архитектурных ансамблей города, который был создан архитектором Росси специально для Дирекции императорских театров.
Здесь вы узнаете ответ на вопрос «Откуда есть пошел русский театр?». Запечатлеть историю театрального искусства не так просто, его вообще можно считать самым сиюминутным из всех искусств, однако история здесь оживает благодаря богатой коллекции экспонатов: программкам, эскизам костюмов и декораций, макетам театров и спектаклей, личным вещам актеров и их фотографиям, сценическим костюмам. И вот вы уже не просто бродите по залам среди старинных вещей, а видите таинственный полумрак кулис, слышите смех в райке, топот каблучков на сцене, грохот аплодисментов...
За несколько часов вы почувствуете себя и неискушенным зрителем первых пьес Фонвизина, и требовательным критиком спектаклей по Чехову, и восхищенным поклонником, воспевающим талант балерины. Увидите воздушное платье и балетную туфельку Марии Тальони, великой балерины, покорившей Петербург в XIX веке, и личные вещи Веры Комиссаржевской, легендарной актрисы начала XX века. Застынете напротив монитора, где показывается видео выступления Анны Павловой, прославившей русский балет. И даже сможете сами встать к балетному станку, повторить некоторые па и прослушать интерактивный урок от самого ректора Академии русского балета, Николая Цискаридзе.
Ленрезерв
О том, что где-то в Петербурге есть частный некоммерческий музей Ленрзерв, знает возмутительно малое количество людей. Меж тем его можно смело ставить в ряд лучших музеев Петербурга — и лучших музеев, посвященных Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
В экспозиции представлены более 150 единиц военной техники (которая составляет большую часть коллекции, но есть в ней и повседневная техника). Отличительная черта выставки — абсолютно все предметы аутентичны и в рабочем состоянии, вся техника на ходу и регулярно принимает участие в городских мероприятиях. Есть здесь и знаменитый «чёрный воронок», и боевая машина «Катюша», и элегантные автомобили — «Паккарды» 37-го года выпуска, закупленные для правительства. Стоит здесь даже тачанка (конная рессорная повозка с пулеметом) — уникальный экземпляр, который сотрудникам музея пришлось искать и собирать по частям (отдельно разыскивать пришлось чертежи для правильной сборки)
Но Ленрезерв, хоть он и основан на внушительной коллекции полностью рабочей техники, все же не совсем про технику и оружие. Он — о наследии Великой Отечественной войны, культурном и материальном. Есть здесь большое собрание радио, знамен, плакатов, есть до мурашек правдоподобные инсталляции военного госпиталя и бомбоубежища, а также опустевших улиц блокадного Петербурга. Сердце коллекции — блокадная коммунальная квартира, которую язык не поворачивается назвать инсталляцией, потому что она вполне реальная. Все предметы и детали здесь оригинальные, вплоть до щеколд и дверных петель. Нарисованная елка на стене — отголосок историй о том, как в блокадном Ленинграде отмечали Новый Год; в полу и потолке зияет громадная дыра — след от прошедшей насквозь бомбы. Есть и невероятная библиотека — уникальный архив, в котором собраны выпускаемые во время блокады книги и пособия, от сказок до научных трудов, от дешёвых брошюр с агитками до элитарных нарядных изданий Пушкина.
Вход и экскурсии в музей бесплатны. Правда, для свободного посещения экспозиция открыта только в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся бесплатные экскурсии для организованных групп по предварительной записи (и это запись уже забита на недели вперед, так что уточняйте возможность навестить Ленрезерв заранее, чтобы потом не кусать локти).
Музей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица
Музей прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица расположился в историческом центре Санкт-Петербурга, недалеко от Русского музея, Летнего сада и других достопримечательностей города.
Прийти сюда нужно уже из-за одних только расписных потолков. Рисунок их меняется в каждом новом коридоре академии, будто в калейдоскопе. Золото, цветы, перья, абстрактные и геометрические узоры — все это завораживает настолько, что хочется лечь и лежать, медитативно взирая ввысь. Вместо этого приходится ходить, задрав голову, так долго, что к концу экскурсии у вас всерьез может затечь шея — но это стоит того.
А ведь помимо потолков в Музее прикладного искусства при «Мухе» (именно так многие до сих пор называют академию имени Штиглица, которая раньше именовалась художественным училищем имени Веры Мухиной) есть масса интересных вещей. Уникальный музей XIX века любопытен не только своей экспозицией предметов из фарфора, керамики, стекла, резной мебели, но и интерьерами, которые перенесут вас в атмосферу итальянского палаццо, русского терема и эпоху Возрождения.
Отдельно стоит отметить коллекцию изразцовых печей Музея. Этих русских печей конца XVIII-начала XIX века в России осталось не так много, а здесь целая просторная зала посвящена им одним. Печи облицованы вручную расписанными изразцами самых разных цветов и тематик. Одна кажется вырезанной из цельного малахита, другая будто украшена цветущими растениями, третья рассказывает поучительную историю, на четвертой хочется изучать каждый изразец один за другим, потому что на них изображены разные герои и сюжеты.
Музей «Фаберже»
Частный музей расположен во дворце Нарышкиных-Шуваловых и жемчужина его коллекции (точнее, целая россыпь жемчужин) — девять пасхальных яиц, созданных непревзойденными мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров.
Собрание Музея насчитывает более 4000 экспонатов, среди которых можно проследить и другие направления работы фирмы Фаберже: фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные предметы.
Понравится даже тем, кто искренне считает, что «делать в Питере больше нечего, кроме как на яйца смотреть» (цитата ненароком подслушана в толпе туристов на все том же Невском). Мастерство завораживающее, хочется обзавестись микроскопом и провозиться с каждым из экспонатов хоть до ночи, рассматривая мельчайшие детали.
Где погулять?
«Новая Голландия»
Новая Голландия — это рукотворный остров в Адмиралтейском районе, который может гордо называть себя ровесником самого Санкт-Петербурга. Он был создан для нужд Адмиралтейства и до недавнего времени был закрытой для публики территорией. В разное время здесь испытывались новаторские системы хранения корабельного леса, разрабатывались идеи кораблей, была возведена первая морская тюрьма. Сейчас это — не только единственный в своем роде памятник индустриальной архитектуры раннего классицизма, но и грамотно организованное комфортное пространство для жителей города и туристов.
Летом здесь можно работать, отдыхать и устраивать пикники на газоне, рядом с буйноцветущим садом или утопать в мягких пуфах на своеобразной пристани. Зимой в Новой Голландии можно любоваться мягко светящимися огромными остроконечными звездами, парящими где-то в кронах деревьев, наматывать круги по большому и нарядному катку, а греться забегать в «Бутылку» — здание бывшей тюрьмы, где первый этаж посвящен гастрономии и полон уютных и вкусных заведений, второй этаж отдан искусству и культуре в обличье магазинов комиксов, экологичных игрушек, дизайнерской одежды и скандинавской мебели, а третий — территория здоровья, красоты и спорта со студиями и салонами.
Севкабель Порт
На берегу Финского залива не первый десяток лет работает крупный кабельный завод, по инициативе и при поддержке которого на территории действующего производства зародилось и расцвело новое общественное пространство. «Севкабель Порт» — это спортивные и игровые зоны, уютные кафе, локальные студии и магазины, фудкорты с барами и еще довольно пестрый список разноформатных заведений. И, конечно, каток с видом на Финский залив. Ну не красота ли?
Проводятся здесь концерты и вечеринки, выставки и лекции, мастер-классы и кинопоказы, гаражные распродажи — в общем, заняться будет чем. И детям в том числе — от детских курсов по подводной робототехнике (!) до общества юных архитекторов и урбанистов. А все новогодние праздники (начиная с 18 декабря) здесь будет открыта праздничная аллея — ярмарка с маленькими домиками, где можно будет согреться горячими напитками, купить милые сувениры и подарки близким к Новому Году.
Кронштадт, Остров Фортов
Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте — это реализованная часть глобального проекта по превращению города в крупнейший в мире остров-музей, посвященный Военно-морскому флоту. Строительство первой очереди кластера завершилось в 2020 году, и теперь туда можно приехать гулять хоть на целый день (но не забудьте шарфы и головные уборы — в холодное время обычная ветреная погода у воды становится колючей и заносчивой дамой). На территории в 9 га разместились познавательные объекты, места отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, фудкорты, прогулочные зоны. Узнать много нового можно на Аллее героев российского флота, где каждой исторической личности посвящена скульптурная композиция, а рядом есть табличка с выгравированным QR-кодом, считав который, можно прочитать об отважных адмиралах, разведавших суровые моря.
Пожалуй, излюбленный гостями центр Острова фортов — это место с панорамными качелями, забравшись на которые можно глядеть на форты и маяки вдалеке. А еще можно любоваться пейзажем, сидя в инопланетных беседках, разбросанных по парку и похожих на макушки готовых к полету ракет.
Outlet Village Пулково
Тем, кто устанет от насыщенной культурной программы и тем, для кого отдых без шопинга не отдых, можно посоветовать заехать в аутлет неподалеку от аэропорта Пулково, где 120 магазинов одежды и не только известных брендов продают свою продукцию с ощутимыми скидками. Туда очень удобно добираться до вашего вылета или сразу после прилета (вдруг вам не терпится ухватить те самые кроссовки по скидке?) — меньше пяти минут от аэропорта на транспорте. А в радиусе 20 минут езды находятся Пушкин, Павловск, Гатчина. Аутлет очень удачно стоит на пересечении туристических путей, и большая часть гостей Петербурга и окрестностей обязательно будут проезжать мимо. Почему бы и не заглянуть?
Надо подкрепиться
Одним искусством и прогулками сыт не будешь даже в Санкт-Петербурге, однако и простой обед между походами в музей можно превратить в маленький шедевр (особенно если за окнами будет живописный вид, не уступающий пейзажам кисти талантливых художников). Так что вот небольшая подборка проверенных мест, где можно узнать о гастропричудах Северной столицы и попробовать изысканные новинки из сезонного и постоянного меню.
- Этаж 41. Все сказано в названии — это самый высокий в Санкт-Петербурге ресторан (пока в высотке «Лахта Центра» не открыли другой). Любоваться на город с высоты — в идеале вечером, когда Петербург внизу превратится в звездное небо, расстилающееся у ваших ног. Интерьер ресторана уникален своими дизайнерскими решениями — особую гордость занимают барная стойка, словно облако, обитая стеганым одеялом и деревья, парящие в воздухе.
- La Vue. Еще один панорамный ресторан с потрясающим видом на акваторию Невы, красавицу-Аврору, исторический центр Петербурга. Здесь вас ждет современная гастрономическая кухня. Если придете большой компанией, можно заказать целого осьминога — его очень эффектно презентует и подаст с пылу с жару сам шеф-повар ресторана.
- Goose Goose. Черный трюфель, самая большая коллекция игристого в городе и гостиная с собственным балконом и видом на Большую Конюшенную улицу — вот главные акценты ресторана, за которые он так полюбился петербуржцам. Гостям здесь предлагают аутентичную кухню северного региона Италии (особенно хороши гребешки в перламутровых раковинах). Интерьер продуман до мельчайших деталей — так и просится в Инстаграм.
- COСOСO Bistro. В бистро КоКоКо нужно непременно заглянуть во время прогулки в Новую Голландию. Бистро располагается в свежеотреставрированном корпусе №12, в полном света и зелени пространстве, где будет приятно и посидеть за болтовней с подругой, и задержаться шумной компанией, и поработать в одиночестве. Очень советуем попробовать там десерт «Анна Павлова». Во всем мире более 700 рецептов этого блюда, но здесь его готовят из сезонных фруктов: сейчас, например, «Павлову» подают со свежей хурмой и мороженым с фейхоа.
- Mais. Видовой ресторан Mais ждет гостей на третьем этаже «Тинькофф Арены» на Приморском проспекте. Гостям предлагают расположиться в галерее вдоль огромных панорамных окон. Из каждого — уникальный вид на башню «Лахта Центра». Россыпь круглых зеркал на потолке красиво подсвечивается вечерами, напоминая прозрачные капли воды, — Финский залив близко. Фаворит в меню — фирменный десерт «Кукуруzina», намекающий на достопримечательность на окнами. Впрочем, как и название ресторана — mais переводится как «кукуруза», так что устремленную в космос «Лахту Центр» за панорамными окнами ресторана обыграли тонко и (буквально) со вкусом.
- Летучий Голландец. Свистать всех на борт! На Мытнинской набережной вы можете почувствовать себя отважным моряком или дерзким пиратом и закатить пир на настоящем (ну почти) корабле с видом на Зимний дворец, Ростральные колонны и прочие достопримечательности Петербурга. «Летучий Голландец» — не фантазия на морскую тематику, а точная копия флейта — торгового судна 18 века. В 2020 году владельцы полностью переоборудовали флейт и переосмыслили его пространство.
Где остановиться
Если во время своего путешествия в Северную столицу вы не прочь почувствовать себя вельможей из знатного рода или шальной императрицей, то жить вам нужно в отеле «Талион Империал Отель» — гостинице, расположенной в настоящем историческом дворце. В 2009 году там была закончена масштабная реставрация: восстановлены исторические фасады, воссозданы исторические дворцовые интерьеры. Как утверждают сотрудники отеля, внутреннее убранство «Талион Империала» можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских интерьеров рубежа XIX-XX веков.
Дворец на набережной Мойки принадлежал купцам Елисеевым, и по нему до сих пор водят экскурсии, так что это возможность буквально устроить себе собственную ночь в музее. Жить вы будете в номере с роскошным будуаром, тяжелыми портьерами, ветвистой люстрой, обитыми бархатом креслами и всеми остальными атрибутами блистательной жизни. А завтракать (с шампанским!) сможете в панорамном ресторане отеля с видом на купол Исаакиевского собора и крыши города. Все главные достопримечательности (Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Спас-на-Крови) находятся в 5-10 минутах пешей ходьбы от «Талион Империал Отеля».