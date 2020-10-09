Новая реальность: бюджетные путешествия по России с личным водителем

Путешествия внутри страны — тренд осени и зимы 2020. При этом туристические поездки по России отличаются своей масштабностью: одна интересная локация может находиться в десятках километрах от другой.

Сразу возникает вопрос: как добраться? Самолеты и такси — дорого, общественный транспорт — не всегда удобно и безопасно в связи с эпидемиологической обстановкой. Еще можно арендовать машину, но какой это отдых, когда ты всегда за рулем. При этом выход есть — путешествия на трансфере с личным водителем. Это комфортно, индивидуально и намного выгоднее, чем такси и самолет на длительные расстояния.

Мы с нашими друзьями из GetTransfer.com, крупнейшим международным сервисом по бронированию трансферов, разобрались, почему поездки по стране на авто с водителем — это новая реальность, и собрали три типа маршрута на трансферах по России на любой вкус.

Смотрим, наслаждаемся, собираем чемоданы.

Маршрут № 1: Виноградный

Юг России — это не только отдых в стиле «морской котик» на пляжах Геленджика, Сочи и Ялты. Это еще и виноградники, спа-отели в лесных зонах и очень много солнца. Если соберетесь на юг России в самый сезон, октябрь, то застанете сбор винограда и молодое вино.

Куда едем: Анапа — Гай-Кодзор — Усадьба Семигорье — Новороссийск — Абрау-Дюрсо — Анапа

Продолжительность: 6-7 дней