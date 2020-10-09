Новая реальность: бюджетные путешествия по России с личным водителем

Путешествия внутри страны — тренд осени и зимы 2020. При этом туристические поездки по России отличаются своей масштабностью: одна интересная локация может находиться в десятках километрах от другой.
Сразу возникает вопрос: как добраться? Самолеты и такси — дорого, общественный транспорт — не всегда удобно и безопасно в связи с эпидемиологической обстановкой. Еще можно арендовать машину, но какой это отдых, когда ты всегда за рулем. При этом выход есть — путешествия на трансфере с личным водителем. Это комфортно, индивидуально и намного выгоднее, чем такси и самолет на длительные расстояния.
Мы с нашими друзьями из GetTransfer.com, крупнейшим международным сервисом по бронированию трансферов, разобрались, почему поездки по стране на авто с водителем — это новая реальность, и собрали три типа маршрута на трансферах по России на любой вкус.
Смотрим, наслаждаемся, собираем чемоданы.
Маршрут № 1: Виноградный
Юг России — это не только отдых в стиле «морской котик» на пляжах Геленджика, Сочи и Ялты. Это еще и виноградники, спа-отели в лесных зонах и очень много солнца. Если соберетесь на юг России в самый сезон, октябрь, то застанете сбор винограда и молодое вино.
Куда едем: Анапа — Гай-Кодзор — Усадьба Семигорье — Новороссийск — Абрау-Дюрсо — Анапа
Продолжительность: 6-7 дней
День 1
- Вылетаем в Анапу
- Заселяемся в отель
- Бежим отдыхать на пляж и ловить морской бриз
День 2
- Берем трансфер до Гай-Кодзора
- Идем на экскурсию по винодельне и дегустируем вино
- Садимся на трансфер до Усадьбы Семигорье
- Заселяемся в отель «Семигорье» у озера
- Бежим на ужин и идем гулять, конечно, с бокалом самого вкусного вина
День 3
- Завтракаем
- Отправляемся на экскурсию на виноградники
- Пробуем вино и заказываем трансфер до Новороссийска
- Заселяемся в отель и ужинаем
День 4
- Ничего не делаем весь день, просто гуляем по городу
- После обеда берем трансфер до Абрау-Дюрсо
- Оставляем чемоданы в отеле «Империал», потому что мы любим шикарный отдых
- Ничего не ждем и идем гулять по Парку Абрау Дюрсо, вокруг озера и смотрим центр города
- Ужинаем в любом ресторане
День 5
- Плотно завтракаем
- Идем на экскурсию на завод шампанских вин (чин-чин)
- Гуляем по самым красивым местам (а в Абрау красиво примерно все)
- Ужинаем и вспоминаем о хорошо проведенном дне
День 6
- Завтракаем, а, может, даже потом обедаем
- Садимся на ранее забронированный трансфер до аэропорта Анапы
- Улетаем абсолютно счастливыми
Считаем бюджет на одного человека.
Трансфер:
Аэропорт Анапы — центр города (500 рублей)
Анапа — Гай-Кодзор (400 рублей)
Гай-Кодзор — Усадьба Семигорье (500 рублей)
Усадьба Семигорье — Новороссийск (800 рублей)
Новороссийск — Абрау-Дюрсо (800 рублей)
Абрау-Дюрсо — аэропорт Анапы (1600 рублей)
Итого: 4 600
Для сравнения:
Поездка на такси между точками маршрута была бы в полтора раза дороже. На общественном транспорте вы бы потратили в два раза меньше, однако тут есть свои минусы: много людей, непостоянные рейсы автобусов, мало места для багажа –– в общем, комфорта мало.
При этом с GetTransfer.com можно заранее заказать трансфер в любую точку города и страны. Нужно только указать дату, время, выбрать тип автомобиля: все остальное сделают за вас. Также вы можете сами установить цену за поездку и выбрать авто из конкретных вариантов: с фото и описанием.
Остальное: отель в Анапе (1600 рублей), экскурсия в Гай-Кодзоре (1000 рублей), отель в Семигорье (1500 рублей), экскурсия в Семигорье (1500 рублей), отель в Новороссийске (2000 рублей), отель в Абрау-Дюрсо (10 000 рублей), экскурсия в Абрау-Дюрсо (1000 рублей), обеды-ужины (6000 рублей).
Итого (без авиабилетов): 24 600 рублей
Маршрут № 2: Минеральный
Район Кавказских Минеральных Вод — уникальный, как бы банально это ни звучало. Самобытные города со своим внутренним духом, которые откроют эту часть России совсем с другой стороны.
В Пятигорске — активно и тусовочно, Кисловодск — город внутри национального парка, плато Бермамыт — российский Гранд-Каньон. И, кстати, о еде. Кавказ — из тех российских регионов, в которых с ней вообще нет проблем.
Куда едем: Минеральные Воды — Пятигорск — Кисловодск — Нижняя Теберда — Плато Бермамыт — Минеральные Воды
Продолжительность: 5 дней
День 1
- Вылетаем в Минеральные Воды
- Берем трансфер сразу до Пятигорска и едем покорять город
- Заселяемся в санаторий (или отель) и идем гулять
- Оцениваем фонтан «Сказка», заходим в парк «Цветник» и по дороге заглядываем в гроты
День 2
- Завтракаем в кафе «У Печорина»
- Едем на гору Машук и не верим своим глазам, что может быть так красиво
- Выезжаем в Кисловодск
- Заселяемся в отель
- Гуляем по городу, любуясь его необычными улицами и домами
День 3
- Завтракаем с видом на город
- Берем трансфер до аула Нижняя Теберда
- Бежим в Тебердинский заповедник и фотографируемся с дикими животными
- Доходим пешком до Бадукских озер и понимаем, что не только в Байкале может быть настолько прозрачная вода
- Ужинаем и отдыхаем
День 4
- Выезжаем на трансфере до плато Бермамыт
- Идем на захватывающую экскурсию
- Возвращаемся в Минеральные Воды и заселяемся в спа-отель
- Спим без задних ног
День 5
- Просыпаемся, завтракаем и планируем ничего не делать
- Может быть, гуляем по городу
- Улетаем домой
Считаем бюджет на одного человека.
Трансфер:
Аэропорт Минеральных Вод – Пятигорск (600 рублей)
Пятигорск – Кисловодск (900 рублей)
Кисловодск – Нижняя Теберда (2000 рублей)
Нижняя Теберда – Плато Бермамыт (5000 рублей)
Плато Бермамыт – Минеральные Воды (1900 рублей)
Итого: 10 400
Для сравнения:
До многих точек маршрута не добраться на общественном транспорте, а на такси ценник на передвижение будет в два раза дороже. С личным водителем на трансфере вы доберетесь быстро, а главное – комфортно. При этом бесплатное ожидание трансфера в аэропорту составляет 1 час, а в городе – 15 минут. Успеете и багаж получить, и кофе выпить.
Остальное: отель в Пятигорске (2000 рублей), билет на канатную дорогу на гору Машук (360 рублей), тонна знаменитого пятигорского мороженого (200 рублей), отель в Кисловодске (2000 рублей), гостевой дом в Нижней Теберде (2500 рублей), билеты в заповедник (200 рублей), гид/экскурсия по плато Бермамыт (5000 рублей), спа-отель в Минеральных Водах (2500 рублей), обеды-ужины (5000 рублей).
Итого (без авиабилетов): 20 000 рублей
Маршрут № 3: Небанально-Байкальский
Шаманы, мистика, горы и, конечно, Байкал — все это Бурятия. Однако этим списком места силы Республики не заканчиваются: там есть, например, город Аршан с санаторием и источниками, горы, водопады и даже вулканы.
Поехали смотреть шаманские ритуалы, знакомиться с самобытной культурой и увидеть всю красоту Сибири своими глазами?
Куда едем: Иркутск — Аршан — Култук — Иркутск
Продолжительность: 5-6 дней
День 1
- Вылетаем в Иркутск
- Прыгаем в трансфер до Аршана и едем три часа, любуясь пейзажами
- Заселяемся в санаторий и гуляем по территории
- Ужинаем в горах
День 2-3
- Планируем эти дни, как душе угодно: можно отправиться на экскурсию на пик Аршана, поехать на Хрустальное озеро, увидеть 12 водопадов, в общем, — развлечений там хватит даже больше, чем на два дня (NB! Не забудьте взять с собой теплую и спортивную одежду)
День 4
- Завтракаем с одним из лучших видов на Земле
- Берем трансфер до Култука
- Гулям по Байкалу
День 5
- Просыпаемся, гуляем и прощаемся с Байкалом
- Доезжаем на трансфере до Иркутска
- Улетаем домой
Считаем бюджет на одного человека.
Трансфер:
Аэропорт Иркутска — Аршан (9000 рублей)
Аршан — Култук (5000 рублей)
Култук — аэропорт Иркутска (4500 рублей)
Итого: 18 500 рублей
Для сравнения:
Так как в Бурятии не особо развит общественный транспорт, а ехать на ГАЗе вместе с остальными туристами — удовольствие сомнительное, то лучший вариант — заказать трансфер с GetTransfer.com и путешествовать по магическим местам с комфортом. По дороге до отдаленных локаций вам точно не будет скучно: во-первых, от видов из окна не оторваться, во-вторых, водитель обязательно найдет, что рассказать вам интересного.
Остальное: отель в Аршане на две ночи (3000 рублей), экскурсии (1000 рублей), отель в Култуке (1500 рублей), обеды-ужины (5000 рублей).
Итого (без авиабилетов): 10 500 рублей
Узнайте больше на официальном сайте GetTransfer.com.