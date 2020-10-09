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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Россия
Партнёрский материал

Новая реальность: бюджетные путешествия по России с личным водителем

09 октября 2020
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Путешествия внутри страны — тренд осени и зимы 2020. При этом туристические поездки по России отличаются своей масштабностью: одна интересная локация может находиться в десятках километрах от другой.

Сразу возникает вопрос: как добраться? Самолеты и такси — дорого, общественный транспорт — не всегда удобно и безопасно в связи с эпидемиологической обстановкой. Еще можно арендовать машину, но какой это отдых, когда ты всегда за рулем. При этом выход есть — путешествия на трансфере с личным водителем. Это комфортно, индивидуально и намного выгоднее, чем такси и самолет на длительные расстояния.

Мы с нашими друзьями из GetTransfer.com, крупнейшим международным сервисом по бронированию трансферов, разобрались, почему поездки по стране на авто с водителем — это новая реальность, и собрали три типа маршрута на трансферах по России на любой вкус.

Смотрим, наслаждаемся, собираем чемоданы.

Маршрут № 1: Виноградный

Юг России — это не только отдых в стиле «морской котик» на пляжах Геленджика, Сочи и Ялты. Это еще и виноградники, спа-отели в лесных зонах и очень много солнца. Если соберетесь на юг России в самый сезон, октябрь, то застанете сбор винограда и молодое вино.

Куда едем: Анапа — Гай-Кодзор — Усадьба Семигорье — Новороссийск — Абрау-Дюрсо — Анапа

Продолжительность6-7 дней

Путешествие по югу России
Анапа, город, в котором все как в детстве
Путешествие по югу России
Гай-Кодзор, гектары одних из лучших виноградников России
Путешествие по югу России
Бирюзовые бухты Новороссийска
Путешествие по югу России
Абрау-Дюрсо, одна из самых посещаемых в Европе виноделен
Путешествие по югу России
Семигорье, частная усадьба с виноградниками
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И еще немного Семигорья

День 1

  • Вылетаем в Анапу 
  • Заселяемся в отель
  • Бежим отдыхать на пляж и ловить морской бриз

День 2

  • Берем трансфер до Гай-Кодзора
  • Идем на экскурсию по винодельне и дегустируем вино
  • Садимся на трансфер до Усадьбы Семигорье
  • Заселяемся в отель «Семигорье» у озера
  • Бежим на ужин и идем гулять, конечно, с бокалом самого вкусного вина

День 3

  • Завтракаем
  • Отправляемся на экскурсию на виноградники 
  • Пробуем вино и заказываем трансфер до Новороссийска 
  • Заселяемся в отель и ужинаем

День 4

  • Ничего не делаем весь день, просто гуляем по городу
  • После обеда берем трансфер до Абрау-Дюрсо
  • Оставляем чемоданы в отеле «Империал», потому что мы любим шикарный отдых
  • Ничего не ждем и идем гулять по Парку Абрау Дюрсо, вокруг озера и смотрим центр города
  • Ужинаем в любом ресторане

День 5

  • Плотно завтракаем
  • Идем на экскурсию на завод шампанских вин (чин-чин)
  • Гуляем по самым красивым местам (а в Абрау красиво примерно все)
  • Ужинаем и вспоминаем о хорошо проведенном дне

День 6

  • Завтракаем, а, может, даже потом обедаем
  • Садимся на ранее забронированный трансфер до аэропорта Анапы
  • Улетаем абсолютно счастливыми

Считаем бюджет на одного человека.

Трансфер:
Аэропорт Анапы — центр города (500 рублей)
Анапа — Гай-Кодзор (400 рублей)
Гай-Кодзор — Усадьба Семигорье (500 рублей)
Усадьба Семигорье — Новороссийск (800 рублей)
Новороссийск — Абрау-Дюрсо (800 рублей)
Абрау-Дюрсо — аэропорт Анапы (1600 рублей)

Итого: 4 600

Для сравнения:

Поездка на такси между точками маршрута была бы в полтора раза дороже. На общественном транспорте вы бы потратили в два раза меньше, однако тут есть свои минусы: много людей, непостоянные рейсы автобусов, мало места для багажа –– в общем, комфорта мало.

При этом с GetTransfer.com можно заранее заказать трансфер в любую точку города и страны. Нужно только указать дату, время, выбрать тип автомобиля: все остальное сделают за вас. Также вы можете сами установить цену за поездку и выбрать авто из конкретных вариантов: с фото и описанием. 

Остальное: отель в Анапе (1600 рублей), экскурсия в Гай-Кодзоре (1000 рублей), отель в Семигорье (1500 рублей), экскурсия в Семигорье (1500 рублей), отель в Новороссийске (2000 рублей), отель в Абрау-Дюрсо (10 000 рублей), экскурсия в Абрау-Дюрсо (1000 рублей), обеды-ужины (6000 рублей).

Итого (без авиабилетов): 24 600 рублей

Маршрут № 2: Минеральный

Район Кавказских Минеральных Вод — уникальный, как бы банально это ни звучало. Самобытные города со своим внутренним духом, которые откроют эту часть России совсем с другой стороны. 

В Пятигорске — активно и тусовочно, Кисловодск — город внутри национального парка, плато Бермамыт — российский Гранд-Каньон. И, кстати, о еде. Кавказ — из тех российских регионов, в которых с ней вообще нет проблем.

Куда едем: Минеральные Воды — Пятигорск — Кисловодск — Нижняя Теберда — Плато  Бермамыт — Минеральные Воды

Продолжительность5 дней

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Минеральные Воды и невероятно зеленые виды
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Невероятно, но в Минеральных Водах очень много минеральной воды
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Пятигорск, тот самый нетипичный Кавказ
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Кисловодск, город с необычной архитектурой – любовь всех инста-путешественников
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Гора Машук, главный обзорный пункт Пятигорска и его окрестностей
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Бадукское озеро, своего рода российский аналог знаменитого озера Комо в Ломбардии
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Плато Бермамыт, одно из самых фотогеничных мест России

День 1

  • Вылетаем в Минеральные Воды
  • Берем трансфер сразу до Пятигорска и едем покорять город
  • Заселяемся в санаторий (или отель) и идем гулять
  • Оцениваем фонтан «Сказка», заходим в парк «Цветник» и по дороге заглядываем в гроты

День 2

  • Завтракаем в кафе «У Печорина»
  • Едем на гору Машук и не верим своим глазам, что может быть так красиво
  • Выезжаем в Кисловодск
  • Заселяемся в отель
  • Гуляем по городу, любуясь его необычными улицами и домами

День 3

  • Завтракаем с видом на город
  • Берем трансфер до аула Нижняя Теберда
  • Бежим в Тебердинский заповедник и фотографируемся с дикими животными
  • Доходим пешком до Бадукских озер и понимаем, что не только в Байкале может быть настолько прозрачная вода
  • Ужинаем и отдыхаем

День 4

  • Выезжаем на трансфере до плато Бермамыт
  • Идем на захватывающую экскурсию
  • Возвращаемся в Минеральные Воды и заселяемся в спа-отель
  • Спим без задних ног

День 5

  • Просыпаемся, завтракаем и планируем ничего не делать
  • Может быть, гуляем по городу
  • Улетаем домой

Считаем бюджет на одного человека.

Трансфер: 
Аэропорт Минеральных Вод – Пятигорск (600 рублей)
Пятигорск – Кисловодск (900 рублей)
Кисловодск – Нижняя Теберда (2000 рублей)
Нижняя Теберда – Плато Бермамыт (5000 рублей)
Плато Бермамыт – Минеральные Воды (1900 рублей)

Итого: 10 400

Для сравнения: 

До многих точек маршрута не добраться на общественном транспорте, а на такси ценник на передвижение будет в два раза дороже. С личным водителем на трансфере вы доберетесь быстро, а главное – комфортно. При этом бесплатное ожидание трансфера в аэропорту составляет 1 час, а в городе – 15 минут. Успеете и багаж получить, и кофе выпить.

Остальное: отель в Пятигорске (2000 рублей), билет на канатную дорогу на гору Машук (360 рублей), тонна знаменитого пятигорского мороженого (200 рублей), отель в Кисловодске (2000 рублей), гостевой дом в Нижней Теберде (2500 рублей), билеты в заповедник (200 рублей), гид/экскурсия по плато Бермамыт (5000 рублей), спа-отель в Минеральных Водах (2500 рублей), обеды-ужины (5000 рублей).

Итого (без авиабилетов): 20 000 рублей

Маршрут № 3: Небанально-Байкальский

Шаманы, мистика, горы и, конечно, Байкал — все это Бурятия. Однако этим списком места силы Республики не заканчиваются: там есть, например, город Аршан с санаторием и источниками, горы, водопады и даже вулканы.

Поехали смотреть шаманские ритуалы, знакомиться с самобытной культурой и увидеть всю красоту Сибири своими глазами?

Куда едем: Иркутск — Аршан — Култук — Иркутск 

Продолжительность: 5-6 дней

Бурятия2.png
Иркутск, один из крупнейших и красивейших городов Сибири
Бурятия1.png
Аршан: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать
Бурятия4.png
Аршан: ладно, лучше увидеть два раза
Бурятия3.png
Байкал – самое глубокое, самое прозрачное и просто самое-самое озеро России

День 1

  • Вылетаем в Иркутск
  • Прыгаем в трансфер до Аршана и едем три часа, любуясь пейзажами
  • Заселяемся в санаторий и гуляем по территории
  • Ужинаем в горах

День 2-3

  • Планируем эти дни, как душе угодно: можно отправиться на экскурсию на пик Аршана, поехать на Хрустальное озеро, увидеть 12 водопадов, в общем, — развлечений там хватит даже больше, чем на два дня (NB! Не забудьте взять с собой теплую и спортивную одежду)

День 4

  • Завтракаем с одним из лучших видов на Земле
  • Берем трансфер до Култука
  • Гулям по Байкалу

День 5

  • Просыпаемся, гуляем и прощаемся с Байкалом
  • Доезжаем на трансфере до Иркутска
  • Улетаем домой

Считаем бюджет на одного человека.

Трансфер: 
Аэропорт Иркутска — Аршан (9000 рублей)
Аршан — Култук (5000 рублей)
Култук — аэропорт Иркутска (4500 рублей)

Итого: 18 500 рублей

Для сравнения: 

Так как в Бурятии не особо развит общественный транспорт, а ехать на ГАЗе вместе с остальными туристами — удовольствие сомнительное, то лучший вариант — заказать трансфер с GetTransfer.com и путешествовать по магическим местам с комфортом. По дороге до отдаленных локаций вам точно не будет скучно: во-первых, от видов из окна не оторваться, во-вторых, водитель обязательно найдет, что рассказать вам интересного.

Остальное: отель в Аршане на две ночи (3000 рублей), экскурсии (1000 рублей), отель в Култуке (1500 рублей), обеды-ужины (5000 рублей).

Итого (без авиабилетов): 10 500 рублей

Узнайте больше на официальном сайте GetTransfer.com.

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