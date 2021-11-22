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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Россия

Новая туристская география: точки притяжения в Санкт-Петербурге

National Geographic Россия
22 ноября 2021
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Фотографии предоставлены Официальным туристским порталом visit-petersburg.ru
В ноябре команда National Geographic Россия отправилась в Северную столицу, чтобы познакомиться с «Новой туристской и культурной географией Санкт‑Петербурга». Проект запустил Комитет по развитию туризма вместе с представителями культурно-общественных пространств города.

«Новая туристская география» – это целый путеводитель по необычным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Места для культурного досуга, творческие арт-кварталы, необычные дизайн-решения, образовательный туризм, раскрытие потенциала отдыха на воде – на карте города теперь есть целая россыпь точек, интересных для гостей Петербурга. Рассказываем о четырех новых (и обновленных) точках притяжения в Северной столице, которые мы увидели своими глазами.

«Бертгольд центр»

«Бертгольд Центр» ― многофункциональный проект, нацеленный на популяризацию креативного бизнеса и развитие культурной составляющей жизни города. Дополняя жизнь центра событийной программой, проект стремится объединить различные сферы креативной индустрии.

Команда «Бертгольд Центра» создаёт максимально комфортную инфраструктуру для своих резидентов и разноплановое место для жителей и гостей города, а также реализует идеи организаторов событий и городских активистов. На территории Бертгольд центра находятся уютные и современные кафе и бары, креативные пространства и уникальные дизайнерские магазинчики, а в теплое время года можно подняться на крышу - на смотровую площадку с завораживающим видом на исторический центр Петербурга.

Адрес: ул. Гражданская, д. 13-15

Больше о Центре ищите тут.

Башня Городской думы

У Гостиного Двора на нечетной стороне Невского проспекта возвышается башня Городской думы – старейшая доминанта главного проспекта Санкт-Петербурга. Башня входит в исторический комплекс зданий Городской думы. Ее высота – 47,5 метра, что в два раза превышает высотность застройки центральной части города.

В 2021 году администрация города передала комплекс Центру музыкальной культуры «Чайковский». После ремонта в сентябре башня Городской думы впервые открылась для посетителей. У жителей и гостей Петербурга появилась замечательная возможность подняться на новую смотровую площадку и полюбоваться панорамой города. Услышать и увидеть уникальный механизм часов XIX века - еще одна особенность при посещении башни. Экскурсоводы расскажут историю создания Башни. Временные экспозиции будут знакомить посетителей с событиями жизни в Петербурге самого известного русского композитора П.И. Чайковского.

Адрес: ул. Думская, 1-3

Подробности можно почитать тут.

Василеостровской рынок

Василеостровский рынок стал первым рынком в Санкт-Петербурге, работающим в новом формате, популярным местом для встреч молодежи и семейного отдыха.

Это одна из самых привлекательных гастрономических точек города, где посетители и гости могут не только приобрести свежие овощи и фрукты, вкусные специи, фермерские продукты и напитки, но и открыть для себя блюда разных кухонь мира. Здесь регулярно проходят pop-up маркеты с партнерами Василеостровского рынка, показы спортивных матчей и другие события.

Адрес: Большой пр. В.О., 16/14Б

Больше информации можно найти тут.

«Севкабель Порт»

«Севкабель Порт» – это уникальное современное пространство, расположенное на исторической территории завода «Сименс и Гальске» (Севкабель) в гавани Васильевского острова с одним из самых красивых видов на Финский залив.

«Севкабель Порт» – лучший пример приспособления памятника промышленной архитектуры в современные пространства в Санкт-Петербурге. Для горожан и туристов «Севкабель Порт» стал излюбленным местом для прогулок, встреч с друзьями, посещений выставок и интересных городских событий и мероприятий.

В зимнее время в порту работает знаменитый каток под открытым небом, а в летнее время от пристани пространства можно отправиться на водные прогулки по Неве и Финскому заливу или насладиться выступлениями артистов и музыкантов на набережной.

Адрес: Кожевенная ул., д.40

Подробности ищите тут.

Что такое «Новая туристская география»?

Проект «Новая туристская география» – стратегическое направление дальнейшего развития туристской отрасли, которое было выделено в 2020 году Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга. Основными задачами проекта являются: организация новой городской гостевой среды, систематизация и расширение географии туристских объектов, формирование нового облика Петербурга на региональном и мировом рынках, а также подхода к привлечению, восстановлению и удержанию туристских потоков в высококонкурентной среде. 

Подробно ознакомиться с новой туристской географией Северной столицей можно на сайте.

«Главный туристский продукт Петербурга – это его особая, неповторимая атмосфера. Для каждого туриста она выражается по-своему: кто-то идёт на выставку, кто-то – гуляет по набережным Невы или изучат музеи, посещает новые креативные пространства. В этом и заключается идея новой культурной и туристской географии Петербурга: дать каждому человеку ответ на вопрос, зачем приезжать в Петербург и возвращаться сюда снова и снова», – рассказал Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Материал написан при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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