Новая туристская география: точки притяжения в Санкт-Петербурге

«Бертгольд Центр» ― многофункциональный проект, нацеленный на популяризацию креативного бизнеса и развитие культурной составляющей жизни города. Дополняя жизнь центра событийной программой, проект стремится объединить различные сферы креативной индустрии.

Команда «Бертгольд Центра» создаёт максимально комфортную инфраструктуру для своих резидентов и разноплановое место для жителей и гостей города, а также реализует идеи организаторов событий и городских активистов. На территории Бертгольд центра находятся уютные и современные кафе и бары, креативные пространства и уникальные дизайнерские магазинчики, а в теплое время года можно подняться на крышу - на смотровую площадку с завораживающим видом на исторический центр Петербурга.

Адрес: ул. Гражданская, д. 13-15

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