Новая туристская география: точки притяжения в Санкт-Петербурге
«Новая туристская география» – это целый путеводитель по необычным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Места для культурного досуга, творческие арт-кварталы, необычные дизайн-решения, образовательный туризм, раскрытие потенциала отдыха на воде – на карте города теперь есть целая россыпь точек, интересных для гостей Петербурга. Рассказываем о четырех новых (и обновленных) точках притяжения в Северной столице, которые мы увидели своими глазами.
«Бертгольд центр»
«Бертгольд Центр» ― многофункциональный проект, нацеленный на популяризацию креативного бизнеса и развитие культурной составляющей жизни города. Дополняя жизнь центра событийной программой, проект стремится объединить различные сферы креативной индустрии.
Команда «Бертгольд Центра» создаёт максимально комфортную инфраструктуру для своих резидентов и разноплановое место для жителей и гостей города, а также реализует идеи организаторов событий и городских активистов. На территории Бертгольд центра находятся уютные и современные кафе и бары, креативные пространства и уникальные дизайнерские магазинчики, а в теплое время года можно подняться на крышу - на смотровую площадку с завораживающим видом на исторический центр Петербурга.
Адрес: ул. Гражданская, д. 13-15
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Башня Городской думы
У Гостиного Двора на нечетной стороне Невского проспекта возвышается башня Городской думы – старейшая доминанта главного проспекта Санкт-Петербурга. Башня входит в исторический комплекс зданий Городской думы. Ее высота – 47,5 метра, что в два раза превышает высотность застройки центральной части города.
В 2021 году администрация города передала комплекс Центру музыкальной культуры «Чайковский». После ремонта в сентябре башня Городской думы впервые открылась для посетителей. У жителей и гостей Петербурга появилась замечательная возможность подняться на новую смотровую площадку и полюбоваться панорамой города. Услышать и увидеть уникальный механизм часов XIX века - еще одна особенность при посещении башни. Экскурсоводы расскажут историю создания Башни. Временные экспозиции будут знакомить посетителей с событиями жизни в Петербурге самого известного русского композитора П.И. Чайковского.
Адрес: ул. Думская, 1-3
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Василеостровской рынок
Василеостровский рынок стал первым рынком в Санкт-Петербурге, работающим в новом формате, популярным местом для встреч молодежи и семейного отдыха.
Это одна из самых привлекательных гастрономических точек города, где посетители и гости могут не только приобрести свежие овощи и фрукты, вкусные специи, фермерские продукты и напитки, но и открыть для себя блюда разных кухонь мира. Здесь регулярно проходят pop-up маркеты с партнерами Василеостровского рынка, показы спортивных матчей и другие события.
Адрес: Большой пр. В.О., 16/14Б
Больше информации можно найти тут.
«Севкабель Порт»
«Севкабель Порт» – это уникальное современное пространство, расположенное на исторической территории завода «Сименс и Гальске» (Севкабель) в гавани Васильевского острова с одним из самых красивых видов на Финский залив.
«Севкабель Порт» – лучший пример приспособления памятника промышленной архитектуры в современные пространства в Санкт-Петербурге. Для горожан и туристов «Севкабель Порт» стал излюбленным местом для прогулок, встреч с друзьями, посещений выставок и интересных городских событий и мероприятий.
В зимнее время в порту работает знаменитый каток под открытым небом, а в летнее время от пристани пространства можно отправиться на водные прогулки по Неве и Финскому заливу или насладиться выступлениями артистов и музыкантов на набережной.
Адрес: Кожевенная ул., д.40
Подробности ищите тут.
Что такое «Новая туристская география»?
Проект «Новая туристская география» – стратегическое направление дальнейшего развития туристской отрасли, которое было выделено в 2020 году Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга. Основными задачами проекта являются: организация новой городской гостевой среды, систематизация и расширение географии туристских объектов, формирование нового облика Петербурга на региональном и мировом рынках, а также подхода к привлечению, восстановлению и удержанию туристских потоков в высококонкурентной среде.
Подробно ознакомиться с новой туристской географией Северной столицей можно на сайте.
Материал написан при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.