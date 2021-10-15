От мамонта до выхухоли: что смотреть в Воронежской области
Воронеж ведет свою историю от крепости, построенной в 1586 году, и, хотя историки встречали название города в летописях XII века, до сих пор не удалось доказать, что это то же самое поселение. Благодаря воронежским дубам и соснам Петр Первый выбрал это место для строительства верфи, чтобы отсюда осуществлять Азовские походы. Так Воронеж стал колыбелью русского флота.
В годы Великой Отечественной войны город был уничтожен на 92 процента, но многие здания в нем не снесли, а перестроили, сохранив оригинальную довоенную планировку города. Улицами Воронеж напоминает Москву, набережными Нижний Новгород, а возможностью вкусно и недорого поесть – Санкт-Петербург. Но наш путь лежит в ближние и дальние окрестности города.
Мамонты в Костёнках
Один час на машине на юг от города – и мы на археологическом объекте мирового значения, о котором до обидного мало известно за пределами Воронежской области.
Кости мамонта в селе Костёнки находили со времен Петра Первого, который был уверен, что это – останки слонов армии Александра Македонского. Первую стоянку древних людей здесь обнаружили 140 с лишним лет назад; в дальнейшем она получила название Костёнки 1. Отсюда родом знаменитые «палеолитические Венеры» – фигурки женщин в стиле так называемого первобытного реализма.
Вторая жемчужина Костёнок стала уникальным музеем. В 1949 году местный житель решил вырыть погреб, и, прокопав полметра, наткнулся на большую кость. После проведения раскопок вместо погреба селянин получил на своем участке полностью сохранившееся жилище людей верхнего палеолита, сложенное из костей мамонта. Мест с подобной сохранностью в мире больше нет. Объект получил название Костёнки 11.
Музей, возведенный над стоянкой, работает сезонно – с мая по ноябрь, и выглядит слегка старомодно. Но на 2022–2023 годы запланирована масштабная реконструкция, и новый музей будет под стать мировому уровню археологического объекта.
Стоянки древних людей находят в этих местах повсюду: сейчас их 26. В охранных зонах вокруг памятников жителям запрещено капитальное строительство и рытье погребов. А как было бы здорово открыть тут настоящий парк Каменного века!
Бобры в Воронежском биосферном заповеднике
Один из интереснейших заповедников области – Воронежский биосферный. Здесь в 1932 году был создан питомник для изучения и разведения бобров. Веками их уничтожали ради меха и бобровой струи – маслянистой жидкости, которой животные метят территорию. Струю добавляли в парфюмерию и даже в пищу, считая природным стимулятором мужского здоровья и одновременно успокаивающим средством (что не доказано).
Во многих областях России и за рубежом бобры почти полностью исчезли. Но уже в 1934 году здесь, в питомнике, было впервые получено потомство бобра в неволе. С тех пор животных успешно выращивают для воссоздания популяции в других местах. Сейчас в мире живет около 500 тысяч бобров – и половина из них имеет воронежские корни.
В заповеднике можно посетить профессионально сделанный музей природы, музей пожаров, бобровую ферму, посмотреть на то, как живут эти звери в «бобронариуме» (уникальном двухъярусном аквариуме с плотиной и хаткой). Есть тут и две эко-тропы с прекрасной навигацией и информационными табличками. Для тех, кто не успеет все осилить за один день, работает гостиница.
Выхухоль в Хоперском заповеднике
Еще один заповедник, занимающийся спасением другого исчезающего животного – русской выхухоли – Хоперский. Этого зверька добывали ради шкурок и драгоценного мускуса, вырабатываемого железой на хвосте выхухоли. Во время войны из очень легкого и теплого меха этих животных шили подкладки для летных курток.
По сравнению с бобром выхухоль совсем невезучая. Численность милых созданий стремительно сокращается и, вполне вероятно, вскоре вид вовсе вымрет. В этом виновата прихотливость выхухоли: она настолько чувствительна, что может умереть от стресса (были случаи, когда зверьки из питомника погибали после телевизионных съемок). О
бнаружить выхухоль – дело весьма сложное, и ученые заповедника до сих пор не знают точной численности популяции. Десять лет назад она оценивалась примерно в 1000 особей, сейчас, по предположениям ученых, осталось всего около сотни. Пока что попытки размножения русской выхухоли в неволе терпели неудачу.
В заповеднике есть экологическая тропа и музей, сохранившийся со времен СССР.
Пещеры и останцы Дивногорья
Дивногорье – говорящее название. Дивные горы, или горы с «дивами», – так в прошлом называли меловые останцы, возвышающиеся над окрестностями. Сотни миллионов лет назад эти места были дном океана. Меловые отложения здешних гор – то, что осталось от мириадов раковин моллюсков палеозойского океана. Ветер и дожди обтесали горы в виде колонн, которые и назвали дивными.
Около 1650 года здесь, прямо внутри гор был основан Дивногорский Успенский монастырь. Иноки вырубили в мягкой породе пещеры – всего шесть подземных комплексов протяженностью от 27 до 351 метра. Вечером особенно хорошо стоять на холме над монастырем и слушать службу, глядя на бесконечный пейзаж с полями и реками.
Монастырь, а также пещерные церкви XIX века и Маяцкое городище с гончарным комплексом IX–X веков входят в комплекс музея-заповедника «Дивногорье», который в 2020 году был выдвинут на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Орловские рысаки
Название красивой орловской породы лошадей происходит не от Орловской губернии (как считают многие), а от фамилии графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. Выйдя в отставку, он решил вывести идеальную породу – чтобы была вынослива, неприхотлива и вдобавок красива. Умело скрещивая арабскую и ряд европейских пород, граф добился желаемого, выведя жеребца по имени Барс I в 1784 году. Он стал родоначальником породы. Орловские рысаки отвечали всем требованиям: порода была вынослива и пригодна для крестьянских нужд, а также достаточно красива и резва для скачек в угоду благородному сословию.
Известнейший швейцарский архитектор Доменико Жилярди спроектировал комплекс конезавода, построенного в 1810-х у села Хреновóе в 120 километрах от Воронежа.
Сегодня традиция продолжается. На заводе выращивают необычайно красивых лошадей. Здесь действует первая и единственная в России профессиональная школа наездников. Шедевр Жилярди требует ремонта, но частично здания уже отреставрированы.
Кстати: в нескольких километрах от конного комплекса расположен санаторий, где действует уникальная кумысолечебница. Раньше она специализировалась на лечении больных туберкулезом, но с недавних пор сюда зачастили пациенты с последствиями коронавирусной инфекции. Но даже если вы абсолютно здоровы, смело заезжайте сюда, чтобы попробовать кумыс: он очень освежает и действует как энергетический напиток.
Мельница и пчелы Ломовского парка
В 240 километрах к юго-западу от Воронежа выстроен примечательный объект. Ломовской природный ландшафтный парк напоминает Никола-Ленивец в миниатюре, но есть в нем своя специфика. Здесь есть чем заняться: сделать селфи на фоне арт-объектов – загадочных надписей, заглянуть на настоящую ветряную мельницу и на восстановленную маслобойню, полюбоваться колодцем-журавлем, пройти по лесному подвесному мосту, и добраться до бортневой пасеки, где производят мед настоящие дикие пчелы.
Воронежцы приезжают сюда отдохнуть от городской суеты, а для гостей области это идеальная остановка в пути. Комфортные домики вполне европейского уровня располагают к тому, чтобы остаться здесь подольше.