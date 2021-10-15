От мамонта до выхухоли: что смотреть в Воронежской области

Воронеж ведет свою историю от крепости, построенной в 1586 году, и, хотя историки встречали название города в летописях XII века, до сих пор не удалось доказать, что это то же самое поселение. Благодаря воронежским дубам и соснам Петр Первый выбрал это место для строительства верфи, чтобы отсюда осуществлять Азовские походы. Так Воронеж стал колыбелью русского флота.

В годы Великой Отечественной войны город был уничтожен на 92 процента, но многие здания в нем не снесли, а перестроили, сохранив оригинальную довоенную планировку города. Улицами Воронеж напоминает Москву, набережными Нижний Новгород, а возможностью вкусно и недорого поесть – Санкт-Петербург. Но наш путь лежит в ближние и дальние окрестности города.