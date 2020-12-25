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Россия

Открываем Россию: зимние каникулы

Зарина Догузова
25 декабря 2020
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«По раскаленному снегу». Красная Поляна, Сочи.
Фото: Алексей Заводский
Гимн русской зиме от руководителя Федерального агентства по туризму
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Зарина Догузова

Путешествия — как предпочтения в музыкальных стилях, а русская зима — словно настоящий музыкальный фьюжн. В нём есть всё — привычная классика на горнолыжных курортах от Кавказа до Сахалина или джаз на тёплом юге, где даже в январе в +15 °С можно греться на солнце и гулять по приморским садам в Сочи. Есть в нём и кантри, и рок-н-ролл, и хард-рок. 

Это заблуждение, что русская зима не время для экспериментов, и тренды последних лет говорят об обратном. Зимой Русский Север становится ещё более сказочным — тут можно кататься на лыжах и снегоходах, собачьих упряжках и тройках лошадей по заповедникам и замёрзшим озёрам, любоваться северным сиянием в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Термальные источники Тюмени способны зарядить сибирской энергией на целый год — так же, как и кавказские Минеральные Воды, где оздоровительные спа-процедуры можно перемежать прогулками по горным тропинкам. За новогодним настроением добро пожаловать в Великий Устюг или Калугу — столицу нового 2021 года. А для тех, кто ищет острых зимних ощущений, — на Ямал и в Якутию, где можно побывать на стойбище оленеводов, пожить в чуме, увидеть Ленские столбы и даже добраться до самой холодной обитаемой точки планеты — Оймякона. Зимний Алтай удивляет не меньше, чем летом: незамерзающие голубые озёра, конные походы по заснеженным лесам и одна из самых красивых автомобильных дорог мира — Чуйский тракт с графикой горных вершин.

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Дмитрий Купрацевич Утро на Северо-Чуйском тракте, Алтай

Познакомьтесь с русской зимой ближе, ведь в её непростом характере таится так много приятных сюрпризов.

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