Главные направления лета-2020: Арзамас

Многое в Арзамасе связано с жившим здесь детским писателем и журналистом Аркадием Гайдаром. Его единственный в России литературно-мемориальный музей включает в себя три здания: бывший деревянный домик семьи Голиковых, литературный музей с редкими рукописями и фотографиями, а также мемориальный музей Максима Горького, который находился в Арзамасе в ссылке и именно во время неё закончил свою пьесу «На дне». В городском Историко-художественном музее можно увидеть экспозицию, посвящённую первой в России провинциальной школе живописи — Ступинской, в которой обучался знаменитый художник-передвижник Василий Перов: уроженец этих мест Александр Ступин основал её ещё в начале XIX века. Интересен и единственный в России Музей Русского патриаршества — он расположился в барочном здании Городского магистрата, и вся экспозиция здесь посвящена жизни и деятельности русских патриархов, в числе которых — уроженец Арзамаса патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).