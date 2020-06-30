Главные направления лета-2020: Арзамас
Его имя известно в православном мире, в литературных кругах, знакомо оно и знатокам искусства. Но для того чтобы понять и оценить всю прелесть Арзамаса, нужно обязательно увидеть его своими глазами, тем более что добраться сюда можно практически из любой точки страны без пересадок. Для развития потенциала этой территории на федеральном уровне был создан паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». Вместе с его экспертами мы выбрали 7 главных причин для поездки в Арзамас.
Впечатлиться архитектурой
«Арзамас городок – Москвы уголок», – говорили про это обаятельное поселение, которое в наши дни носит престижный статус исторического (их в России – меньше полсотни). Самая звёздная его достопримечательность – Соборная площадь. Тут такая концентрация храмов, что сразу становится понятно, почему Арзамас раньше называли «городом 33 церквей». Главные шедевры гражданской застройки – построенный в конце XVIII века Городской магистрат, который считается одним из наиболее сохранившихся административных зданий того времени, Уездный архив, Гостиный Ряд с его пёстрыми, не похожими друг на друга фасадами и Провинциальная канцелярия. Несколько лет назад архитектурный ансамбль Арзамаса дополнили студенты и мастера местного коммерческо-технического техникума, создавшие миниатюрные, но точные копии Эйфелевой башни и Тауэрского моста.
Приобщиться к православной культуре
Основанный ещё при Иване Грозном Арзамас процветал благодаря оживлённой торговле. Во многом из-за щедрости местных купцов здесь было построено так много церквей. Самый грандиозный городской собор – Воскресенский, сооружённый в честь победы над Наполеоном. Он возведён в классическом стиле в форме греческого креста, украшен монохромными фресками и славится старинными иконами. Рядом с ним – Николаевский монастырь и церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» (с её колокольни открывается прекрасный вид на город). В последние годы многие церкви были отреставрированы по программе «Арзамасские купола» и теперь сверкают на солнце обновлёнными крестами маковок.
Пройтись по музеям
Многое в Арзамасе связано с жившим здесь детским писателем и журналистом Аркадием Гайдаром. Его единственный в России литературно-мемориальный музей включает в себя три здания: бывший деревянный домик семьи Голиковых, литературный музей с редкими рукописями и фотографиями, а также мемориальный музей Максима Горького, который находился в Арзамасе в ссылке и именно во время неё закончил свою пьесу «На дне». В городском Историко-художественном музее можно увидеть экспозицию, посвящённую первой в России провинциальной школе живописи — Ступинской, в которой обучался знаменитый художник-передвижник Василий Перов: уроженец этих мест Александр Ступин основал её ещё в начале XIX века. Интересен и единственный в России Музей Русского патриаршества — он расположился в барочном здании Городского магистрата, и вся экспозиция здесь посвящена жизни и деятельности русских патриархов, в числе которых — уроженец Арзамаса патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).
Отдать должное гастрономии
Главные кулинарные символы города — арзамасские гусь и лук, недаром арзамасцев величали «гусятниками» и «луковниками». Здесь даже есть бронзовый памятник гусю! Когда-то птицу благородной арзамасской (изначально бойцовской, но при этом отличающейся нежным мясом) породы подавали на стол в богатых домах Москвы и Санкт-Петербурга, а Екатерина II называла Арзамас «гусиной столицей». Гусей к столу гнали «пешком», а их лапки, чтобы не стёрлись в дороге, обмакивали в смолу.
Погулять на фестивалях
Праздник «Арзамасский гусь» определённо будет интересен всем, кто неравнодушен к гастрономии, — в его программе кулинарные шоу, баттлы шеф-поваров и ярмарка фермерских продуктов. Фестиваль «Арзамасские купола» посвящён православной и патриотической песне — гала-концерт и награждение победителей проходит в самом правильном для этого месте, на Соборной площади. А на фестивале исторической реконструкции «Ржавый меч» устраиваются рыцарские поединки, соревнования по стрельбе из лука и выступления популярных в Средневековье поэтов-вагантов.
Открыть для себя народные промыслы
Считается, что Нижегородская область — родина трети сохранившихся художественных промыслов России. Немало их и в Арзамасе. В посёлке Выездное Арзамасского района работает Центр ремёсел, который объединяет 14 мастерских из города, окрестных сёл и деревень. По предварительной договорённости здесь можно записаться на мастер-классы по изготовлению мочальной куклы-оберега, валянью валенков, ткачеству и тончайшему золотному шитью.
Спуститься в шахту
Пожалуй, самая необычная достопримечательность Арзамасского района – действующая шахта Пешеланского гипсового завода, в которой на глубине 70 метров открыт уникальный подземный Музей горного дела, геологии и спелеологии. Во время экскурсии по его восьми залам можно узнать, как добывают гипс, оказаться в лагере спелеологов, полюбоваться копиями рисунков эпохи палеолита (художники создали их по оригиналам из пещер Европы) и даже пройти оздоровительный сеанс в шунгитовой антистрессовой комнате. Часть музея – мини-парк юрского периода, где можно увидеть динозавров, выполненных в натуральную величину.
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