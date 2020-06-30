Главные направления лета-2020: Беловодье, Алтайский край

Отыскать Беловодье стремились многие, Но, как говорят, удалось это лишь во времена переселения староверов в Сибирь. Николай Рерих считал, что легенда об этой стране мечты родилась именно здесь и связана с преданиями о Шамбале. В наши дни любой, кому довелось побывать в Алтайском крае, чувствует особую магию, воплотившуюся в его природе и сказаниях.