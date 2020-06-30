Главные направления лета-2020: Беловодье, Алтайский край

Отыскать Беловодье стремились многие, Но, как говорят, удалось это лишь во времена переселения староверов в Сибирь. Николай Рерих считал, что легенда об этой стране мечты родилась именно здесь и связана с преданиями о Шамбале. В наши дни любой, кому довелось побывать в Алтайском крае, чувствует особую магию, воплотившуюся в его природе и сказаниях.
Место рождения Оби, Бийский район
Две главные реки Алтайских гор – Бия и Катунь – сливаются, рождая одну из величайших рек Сибири. Воды Бии и Катуни разного цвета, и они долго текут, не смешиваясь. Это место считалось священным с древних времён, о нём писал Николай Рерих. Сегодня у места слияния рек стоит красивейший храм Александра Невского.
Гора Синюха, Курьинский район
1210-метровая вершина Колыванского хребта служит местом паломничества. Созданные самой природой огромные гранитные чаши собирают воду, которая считается святой. Отсюда можно любоваться красотами Алтайского края, здесь неповторимый рельеф и уникальный растительный мир, рядом — памятники культуры.
Царский курган, Чарышский район
В долине реки Сентелек есть уникальный памятник – Царский курган. Возраст этих выстроенных в ряд глыб – около 2,5 тыс. лет. Возможно, число камней соответствовало количеству побеждённых врагов или родов в племени. А возможно, столбы служили для древних людей обсерваторией. Говорят, в день равноденствия тени от всех стел сходятся.
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