Главные направления лета-2020: Дивеево, Нижегородская область

Дивеево — святое место, которое непременно нужно посетить не только паломникам, но и всем любителям путешествий. Здесь можно насладиться деревенскими красотами и окунуться в атмосферу русской провинции. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, основанный в середине XVIII века, считается одним из земных уделов Пресвятой Богородицы. Попечение над молодой женской общиной взял на себя Серафим Саровский — тогда ещё не старец, а иеромонах (сегодня его мощи пребывают в красивейшем Троицком соборе). О тех временах напоминает лёгкая и светлая Казанская церковь — первый храм обители.

К слову, новый собор появлялся в монастыре каждый век: в начале ХХ столетия — Преображенский, а уже в XXI — Благовещенский. Последний находится внутри одной из главных святынь монастыря — Святой Канавки. Это необычное сооружение из рва и насыпи расположено на месте тропы, по которой в видении преподобного Серафима Саровского ступала Богородица.

Дивеево знаменито не только своей святой землёй, но и целебными источниками. Самый известный назван в честь преподобного Серафима Саровского и расположен близ села Цыгановка. Сегодня тут чистейшее озеро с деревянной часовенкой и купальнями-срубами, причём паломники погружаются в воду круглый год.