Главные направления лета-2020: Солонешенский район, Алтайский край

Тут нет драматичной романтики соседних хребтов, но есть спокойствие и магия плодородного Алтая. Сегодня сюда едут любители экотуризма, благо в районе немало сельских гостевых домов, усадеб и мараловодческих хозяйств. Все они организуют пешие и конные экскурсии по окрестным горам и посещение Денисовой пещеры. Многие тысячелетия она давала кров животным и людям: в 2008 году российские учёные обнаружили здесь останки ранее неизвестного вида Homo sapiens – Человека алтайского (про знаковые открытия, сделанные в Денисовой пещере, мы писали здесь и здесь).

Алтайские находки стали сенсацией, изменив устоявшиеся представления об истории и эволюции человечества. Пещера занесена ЮНЕСКО в список археологических памятников мирового значения. Рядом проходит дорога, оборудованы лестницы и смотровые площадки, поэтому сюда охотно едут путешественники всех возрастов.