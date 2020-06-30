Главные направления лета-2020: Солонешенский район, Алтайский край

При упоминании Алтайского края на ум в первую очередь приходят оздоровительные курорты и бескрайние равнинные пейзажи. Но Солонешенский район разбивает стереотипы. Это область гор – пусть и небольших, до 2000 метров высотой, но чрезвычайно живописных в своей изумрудной зелени на фоне ослепительных снежников. А дополняют картину сверкающие на солнце речки и пенные водопады, самые известные из которых находятся в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок».
Тут нет драматичной романтики соседних хребтов, но есть спокойствие и магия плодородного Алтая. Сегодня сюда едут любители экотуризма, благо в районе немало сельских гостевых домов, усадеб и мараловодческих хозяйств. Все они организуют пешие и конные экскурсии по окрестным горам и посещение Денисовой пещеры. Многие тысячелетия она давала кров животным и людям: в 2008 году российские учёные обнаружили здесь останки ранее неизвестного вида Homo sapiens – Человека алтайского (про знаковые открытия, сделанные в Денисовой пещере, мы писали здесь и здесь).
Алтайские находки стали сенсацией, изменив устоявшиеся представления об истории и эволюции человечества. Пещера занесена ЮНЕСКО в список археологических памятников мирового значения. Рядом проходит дорога, оборудованы лестницы и смотровые площадки, поэтому сюда охотно едут путешественники всех возрастов.
Как добраться
На самолёте до Барнаула, далее на автомобиле до села Солонешное и Тог-Алтая.
Совет
Обязательно посетите Караминскую палеолитическую стоянку древнего человека, возраст которой – около миллиона лет.