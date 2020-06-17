«Патриот открывает границы»: новый проект для автомобильных путешественников
Захватывающие пейзажи перевала Аишхо, наивное очарование рукотворной Кудыкиной горы или, быть может, монументальное величие легендарного Маньпупунера? Компания УАЗ приглашает вместе отправиться в увлекательное путешествие к этим и многим другим красочным, неординарным и загадочным местам России!
«Патриот открывает границы» предлагает проникнуться романтикой автомобильного туризма и ощутить поистине безграничную свободу передвижения — преимущественное право обладателей только настоящих внедорожников. Основу проекта составляет интерактивная карта на отдельной странице официального сайта компании. С увеличением масштаба взгляду откроются многочисленные цветные иконки — географические объекты, где уже побывали пользователи УАЗ. При наведении курсора на конкретную точку можно будет увидеть фотографии, краткое описание посещенных достопримечательностей и маршруты проезда.
ДНК ульяновских моделей хранит информацию о покорении горных вершин, пробегах через пустыни, экспедициях в самые отдаленные уголки планеты. И сегодня компания приглашает всех почитателей внедорожников УАЗ присоединиться к проекту, став частью нашей общей истории. Открывайте для себя новые места, делитесь рассказами об автомобильных путешествиях в соцсетях с хештегом #мойуаз и присылайте свои эссе с фотографиями на электронный адрес karta@uaz.ru. Имена участников и ссылки на аккаунты будут отмечены на интерактивной странице бренда.
Подробнее – на https://www.uaz.ru/journey