Первый в России действующий сельский аэропорт-музей откроется в Архангельской области 5 сентября
Самолёты Ан-2 до сих пор остаются здесь самым востребованным видом транспорта. Там, где начинается Онежский полуостров, заканчиваются дороги, поэтому добраться до города жители Лопшеньги могут либо морем, либо по воздуху. Второй вариант предпочтительнее — до областного центра всего полтора часа. Правда, ожидание рейса раньше едва ли можно было назвать комфортным: аэровокзал не ремонтировался много лет. Между тем это здание — образец исчезающей деревянной архитектуры XX века.
«В Архангельской области осталось всего семь действующих деревянных аэропортов. С развитием дорожной сети многие из них просто исчезли, а там, где дороги появятся нескоро, деревянные аэровокзалы заменяют безликими постройками контейнерного типа. В наших руках исчезающее, но такое значимое наследие, — говорит Александра Яковлева, руководитель проекта, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». — Нашей главной задачей было сделать аэропорт комфортным для людей. Чтобы в нём было тепло и хорошо пассажирам и сотрудникам, интересно посетителям».
Сейчас в здании аэровокзала обустроили музейно-этнографический комплекс «Воздушные причалы Белого моря» — одновременно и зал ожидания, и интерьерный музей, где воссоздана атмосфера 1960 — 1970-х годов. Оригинальную мебель удалось отреставрировать, а недостающие предметы для музея собирали всем регионом. Около 300 вещей — одежду, дорожные сумки, советские плакаты и многое другое — передали жители Архангельской области.
«Работа над подбором экспонатов заняла год. Нашлось столько интересных вещей, что кроме тематических зон, запланированных изначально, мы оформили ещё несколько. В музее будет «комната матери и ребёнка», «касса», «буфет», «почтовый уголок», «бюро забытых вещей» и другие разделы, — рассказывает куратор экспозиции, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Марина Мелютина. – Можно сказать, мы стали летописцами истории малой авиации на Онежском полуострове. Информацию пришлось собирать по крупицам: в архивах, в воспоминаниях авиаторов и жителей деревни. Мы расскажем о малой авиации в целом и раскроем личные истории лётчиков и руководителей аэропорта. Всё это абсолютно новый материал, для сбора и интерпретации которого пришлось погружаться в тонкости работы и повседневной жизни авиаторов».
В проекте участвовали более 50 человек: строители, реставраторы, дизайнеры, научные сотрудники, координаторы, волонтёры и местные жители.
Деревня Лопшеньга расположена вблизи границ национального парка «Онежское Поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».