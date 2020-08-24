Первый в России действующий сельский аэропорт-музей откроется в Архангельской области 5 сентября

Самолёты Ан-2 до сих пор остаются здесь самым востребованным видом транспорта. Там, где начинается Онежский полуостров, заканчиваются дороги, поэтому добраться до города жители Лопшеньги могут либо морем, либо по воздуху. Второй вариант предпочтительнее — до областного центра всего полтора часа. Правда, ожидание рейса раньше едва ли можно было назвать комфортным: аэровокзал не ремонтировался много лет. Между тем это здание — образец исчезающей деревянной архитектуры XX века.

«В Архангельской области осталось всего семь действующих деревянных аэропортов. С развитием дорожной сети многие из них просто исчезли, а там, где дороги появятся нескоро, деревянные аэровокзалы заменяют безликими постройками контейнерного типа. В наших руках исчезающее, но такое значимое наследие, — говорит Александра Яковлева, руководитель проекта, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». — Нашей главной задачей было сделать аэропорт комфортным для людей. Чтобы в нём было тепло и хорошо пассажирам и сотрудникам, интересно посетителям».

Сейчас в здании аэровокзала обустроили музейно-этнографический комплекс «Воздушные причалы Белого моря» — одновременно и зал ожидания, и интерьерный музей, где воссоздана атмосфера 1960 — 1970-х годов. Оригинальную мебель удалось отреставрировать, а недостающие предметы для музея собирали всем регионом. Около 300 вещей — одежду, дорожные сумки, советские плакаты и многое другое — передали жители Архангельской области.