Песнь льда и лотосов

Астраханский биосферный заповедник охраняет удивительный мир в дельте Волги — на тех самых раскатах, где растут каспийские лотосы. В 1919 году, когда было принято решение о создании заказника, экзотический цветок находился на грани исчезновения, сохранились лишь небольшие заросли. Сто лет спустя лотосовые поля в низовьях Волги разрослись на тысячи гектаров и считаются крупнейшими в Европе.

В Дамчикском районе Астраханского заповедника для прогулки по ним построили уникальную экотропу «Обретенная дельта» протяженностью 1,7 км. Деревянный настил на понтонах и сваях соединяет четыре острова. Прогуливаясь по нему и поднимаясь на смотровые вышки, можно любоваться лотосами, зарослями водяного ореха чилима и тростника, рассматривать узкие протоки-ерики и, конечно, их многочисленных обитателей. Птицы — еще одна большая гордость Астраханского заповедника. Здесь их более 300 видов, 27 из которых занесены в Красную книгу. Лебеди, утки, пеликаны, цапли, бакланы, зимородки и орланы-белохвосты — привыкшие к спокойной жизни на охраняемых территориях, они совсем не боятся людей и подпускают бёрдвотчеров так близко, что и бинокль не понадобится.