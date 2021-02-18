Песнь льда и лотосов

Астраханский биосферный заповедник охраняет удивительный мир в дельте Волги — на тех самых раскатах, где растут каспийские лотосы. В 1919 году, когда было принято решение о создании заказника, экзотический цветок находился на грани исчезновения, сохранились лишь небольшие заросли. Сто лет спустя лотосовые поля в низовьях Волги разрослись на тысячи гектаров и считаются крупнейшими в Европе.
В Дамчикском районе Астраханского заповедника для прогулки по ним построили уникальную экотропу «Обретенная дельта» протяженностью 1,7 км. Деревянный настил на понтонах и сваях соединяет четыре острова. Прогуливаясь по нему и поднимаясь на смотровые вышки, можно любоваться лотосами, зарослями водяного ореха чилима и тростника, рассматривать узкие протоки-ерики и, конечно, их многочисленных обитателей. Птицы — еще одна большая гордость Астраханского заповедника. Здесь их более 300 видов, 27 из которых занесены в Красную книгу. Лебеди, утки, пеликаны, цапли, бакланы, зимородки и орланы-белохвосты — привыкшие к спокойной жизни на охраняемых территориях, они совсем не боятся людей и подпускают бёрдвотчеров так близко, что и бинокль не понадобится.
Раньше экскурсии по экотропе устраивали лишь в теплое время года. Но теперь в Астраханский заповедник можно приезжать и зимой: когда дельта Волги замерзает, туристов возят по ней на аэролодке, способной перемещаться и по воде, и по льду. По льду могут погулять и люди, и это просто невероятное впечатление. Застывшая дельта с клочьями золотой травы и дырявыми коробочками лотосов выглядит как инопланетный пейзаж. Сквозь прозрачную толщу под ногами видно, как ходят у дна рыбьи косяки, в полыньях-майнах плещут крыльями лебеди и пеликаны, а рядом шагают по торосам вразвалочку белохвостые орланы в поисках вмерзших в лед сазанов. Иногда от игры света и тени цвет неба сливается с цветом льда, и тогда все это — птицы, люди, аэролодка и спутанные золотые стебли — кажется парящим в невесомости.
В Астраханский заповедник можно приехать на дневную экскурсию или провести несколько дней в гостевых домиках со всеми удобствами на центральном кордоне Дамчикского участка. Но если хочется более комфортных условий и более разнообразной программы развлечений, имеет смысл остановиться в расположенном в часе езды от резервата бутик-отеле «Рыбзавод», одном из лучших в Астраханской области. В рамках совместного проекта с Астраханским заповедником отель организует индивидуальные экскурсии по экотропе и дельте Волги в сопровождении научных сотрудников заповедника, а также профессиональных фотографов и видеографов, чтобы красота этих мест осталась не только в воспоминаниях. Ну, а дополнительно гостей отеля ждут подледная рыбалка, спа-центр с хаммамом и сауной, открытый подогреваемый бассейн и прекрасный ресторан с камином.
За видео спасибо Алексею Милешкину.