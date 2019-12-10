«Петергоф» снова стал самым посещаемым музеем России

Прирост посетителей по сравнению с прошлым годом составил более миллиона человек.

«Мы остаемся самым посещаемым музеем России, но это объяснимо, так как Петергоф – это дворцово-парковый ансамбль. 60% посетителей – россияне. В этом году мы продлили часы работы заповедника до 9 часов вечера в течение всего сезона. У людей практически не было претензий к музею», – заявила директор музея Елена Кальницкая.

Она рассказала, что в «Петергофе» начинаются большие реставрационные работы. В частности, в павильоне «Катальная горка» в Ораниенбауме планируется создать музей, посвященный императорским забавам – охоте и балам.

Кроме того, «Петергоф» откроет в немецком Аугсбурге выставку «Царские коллекции. Раритеты Петергофа». Немецкие посетители увидят лучшие раритеты Петергофа и Ораниенбаума: 176 предметов, в основном это мемориальные вещи Романовых.

ГМЗ «Петергоф» – памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства. Он включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков – бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации 19 мая 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1990 году.