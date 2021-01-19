«Планета ГУХ». Полюбуйтесь одним из самых сказочных мест зимней России!

Главный Уральский хребет — это горный хребет протяженностью в 52 километра, расположенный на границе Свердловской области и Пермского края.

Его самая высокая точка — это гора Гумбольдта высотой 1410 метров над уровнем моря. Она названа в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта, одного из основоположников географии как самостоятельной науки.

Красоту Главного Уральского хребта запечатлел екатеринбургский фотограф Василий Яковлев. Любуйтесь!