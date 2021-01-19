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National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Россия

«Планета ГУХ». Полюбуйтесь одним из самых сказочных мест зимней России!

National Geographic Россия
19 января 2021
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Фото: Василий Яковлев
Северный Урал – это фантастика!

Главный Уральский хребет — это горный хребет протяженностью в 52 километра, расположенный на границе Свердловской области и Пермского края.

Его самая высокая точка — это гора Гумбольдта высотой 1410 метров над уровнем моря. Она названа в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта, одного из основоположников географии как самостоятельной науки.

Красоту Главного Уральского хребта запечатлел екатеринбургский фотограф Василий Яковлев. Любуйтесь!

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Фото: Василий Яковлев
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Фото: Василий Яковлев
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Фото: Василий Яковлев

Эти фотографии участвуют в конкурсе «Россия, которую вы еще не видели». Прием работ продолжается до 21 января включительно — присоединяйтесь!

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