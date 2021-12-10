Победный марш Георгия Жукова

1 декабря 1896 года в расположенной в Калужской губернии деревушке с говорящим названием Стрелковка появился на свет Георгий Жуков — легендарный полководец и будущий Маршал Победы. 125-летие со дня его рождения отмечают по всей области, но главные юбилейные мероприятия пройдут в музее Г. К. Жукова в одноименном городе — недавно мемориальный комплекс снова открылся после капитального ремонта и реэкспозиции.
Военная карьера Георгия Жукова началась в 1915 году с участия в Первой мировой войне, а в 1945-м именно ему был доверен прием московского и берлинского Парадов Победы, за что в народе полководец получил свое знаменитое прозвище «Маршал Победы». Крестьянская изба с русской печкой, где Жуков провел первые 15 лет жизни, сохранилась до наших дней и открыта для посещения в сопровождении гида. А ближайший от нее городок (он находится в трех километрах) в 1974 году был переименован в Жуков — там и расположился мемориальный музей с коллекцией вещей полководца, которые он сам передал в экспозицию. В прошлом году музей вошел в состав Музея Победы на Поклонной горе — главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной войны.
Юбилейная программа в Музее Г. К. Жукова началась 25 ноября запуском киномарафона «Посвящение Маршалу Победы», который продлится до конца декабря. Главным фильмом проекта стала эпопея Юрия Озерова «Освобождение». Кроме того, к 125-летию Жукова Музей Победы в команде с военными экспертами и историками Великой Отечественной войны создал новый документальный фильм «Выбор Маршала», рассказывающий о некоторых этапах биографии полководца.
Но, пожалуй, главное, что 1 декабря после реконструкции в музее Г. К. Жукова открылась новая экспозиция «Победы маршал». В ее основу легли архивные и музейные документы, а также видеохроника; основная справочная информация размещена на мультимедийных устройствах. Обновления коснулись и экскурсионной программы — теперь рассказ о жизни Жукова начинается в той самой избе в деревне Стрелковка. Сотрудник музея в русском народном костюме знакомит посетителей с традиционными обрядами, крестьянским бытом и семейными устоями того времени, рассказывает о детстве и ранней юности будущего полководца. Вернувшись в музей, экскурсанты погружаются уже в зрелую жизнь Жукова, а завершает тур голограмма, созданная специально для новой экспозиции: это реконструкция подписания Акта о капитуляции фашистской Германии.
Музей Жукова — главный пункт на тематическом маршруте «Родина Маршала Жукова», куда также входят, среди прочего, мемориальный комплекс «Ильинские рубежи» в Малоярославецком районе области, а также интереснейший кинокомплекс «Военфильм» и Музей военной техники Вадима Задорожного в Медынском районе.
Подробное описание маршрута можно найти на туристическом портале ТИЦ «Калужский Край».
Там же, в туристско-информационном центре «Калужский край», вы найдете десятки других интересных маршрутов и идей для отдыха.
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