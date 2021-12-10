Победный марш Георгия Жукова

1 декабря 1896 года в расположенной в Калужской губернии деревушке с говорящим названием Стрелковка появился на свет Георгий Жуков — легендарный полководец и будущий Маршал Победы. 125-летие со дня его рождения отмечают по всей области, но главные юбилейные мероприятия пройдут в музее Г. К. Жукова в одноименном городе — недавно мемориальный комплекс снова открылся после капитального ремонта и реэкспозиции.

Военная карьера Георгия Жукова началась в 1915 году с участия в Первой мировой войне, а в 1945-м именно ему был доверен прием московского и берлинского Парадов Победы, за что в народе полководец получил свое знаменитое прозвище «Маршал Победы». Крестьянская изба с русской печкой, где Жуков провел первые 15 лет жизни, сохранилась до наших дней и открыта для посещения в сопровождении гида. А ближайший от нее городок (он находится в трех километрах) в 1974 году был переименован в Жуков — там и расположился мемориальный музей с коллекцией вещей полководца, которые он сам передал в экспозицию. В прошлом году музей вошел в состав Музея Победы на Поклонной горе — главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной войны.