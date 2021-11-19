Подмосковная экзотика: 6 направлений для туристов из столицы
Площадь Московской области превышает 44 тысячи км² – в два раза больше Словении и в полтора – Бельгии. Здесь есть свои песчаные дюны, пещеры, водопады и, конечно, бескрайние луга и заповедные леса – открывать для себя эти земли можно бесконечно.
Если вы хотите познакомиться с удивительной фауной Подмосковья и далеких стран, обязательно посетите окрестности Серпухова. В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике им. М.А. Заблоцкого, на охраняемых ЮНЕСКО землях, вас ждет встреча с зубрами и не только – здесь обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.
Заповедник находится в 12 км от Серпухова, примерно на таком же расстоянии от города в деревне Старые Кузьменки гостей встречает ферма «Русский страус», где разводят черных африканских страусов, еще недавно находившихся на грани исчезновения. Сегодня здесь проводят экскурсии и праздники, угощают фермерскими продуктами, в том числе, страусиными яйцами (к слову, гастротуризм – это отдельный повод приехать в Серпухов: посетить гриль-ресторан Kitchen Market с превосходными стейками, а также пекарню с горячим хлебом и магазином фермерских, экологически-чистых продуктов. А в ресторан «Палисад» стоит отправиться за атмосферой загородного застолья).
Познакомиться с веселыми ездовыми собаками – маламутами, самоедами и хаски – можно в хаскидеревне «Рузская Аляска», в Рузском городском округе, в деревне Бараново. Вас ждет увлекательное приключение: дог-трекинг по заповедным местам. А отдохнуть после насыщенного дня можно в настоящих индейских типи: в глэмпинге есть возможность пожарить шашлыки, попариться в русской бане, а главное – насладиться природой и тишиной.
В Подмосковье можно встретиться и с пушистыми обитателями далеких Анд – в Дмитровском районе, на ферме «Российские альпаки». На ферме у каждого альпака есть свое имя и своя история – здесь они обитают с 2012 года, их привезли из Перу. Во время экскурсии на ферму можно покормить альпак, сделать с ними селфи и посетить мастерскую, где заготавливают шерсть, прядут и вяжут.
Юным и взрослым любителям животных обязательно стоит посетить еще одно место в Дмитровском районе – парк отдыха «Зооферму Шихово». Здесь есть свой хаски остров и олений парк, утиный пруд и бобровая деревня, а также центр конного отдыха. После катания в упряжке и общения с ручными животными, отдохните в местном кафе и посетите магазин с фермерскими продуктами.
Если же вы и ваши дети больше интересуетесь историей, наукой и техникой, вас ждут бесчисленные достопримечательности и музеи Московской области. Пусть долгие выходные станут поводом посетить Музей техники Вадима Задорожного под Красногорском – один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники.
Музей входит в топ-50 лучших музеев России (по итогам Всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей-2018»). Вас ждут три этажа выставочных залов и уличная экспозиция, расположившаяся на территории, превышающей 3,5 га, – танки, броневики, системы залпового огня, сельскохозяйственная техника, самолеты, вертолеты и старинные автомобили (в том числе несколько гоночных машин 30-х годов). А вкусным дополнением путешествия станет посещение ресторанного комплекса, включающего рестораны «Гран При», «Museum» и настоящую полевую кухню.
Отдых в Подмосковье может обернуться и настоящим путешествием во времени. Погрузиться в былинную атмосферу Руси можно в старинном кремле Коломны. Знакомство с культурно-историческим комплексом «Коломенский кремль» стоит начать с экскурсии на его стены и башни вместе с ратоборцами – витязи расскажут о русском оборонном искусстве и продемонстрируют его на практике.
Обязательная гастроточка на карте Коломны – это, конечно, фабрика легендарной пастилы, первый в России живой музей с открытым пастильным производством по старинным технологиям, лабораторией реконструкции вкусов, кондитерским магазином, собственным садом и экспериментальным театром!
Еще один город, где живет древняя история, это Зарайск. Здесь, на берегу реки Осетр (приток Оки) находится самый маленький боевой кремль России, построенный в первой половине XVI века. Обязательно сходите на экскурсию по кремлю с его храмами: Иоанно-Предтеченским и Никольским собором. Еще в Зарайске нельзя пропустить посещение смотровой площадки на Водонапорной башне – один из самых интересных и запоминающихся памятников архитектуры начала XX века, по виду напоминающую замковую башню. Юных посетителей башни ждет интересный квест с поиском сокровищ.
Впрочем, в Московской области среди бесчисленных сокровищ каждый путешественник обязательно отыщет свое.
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