Подмосковная экзотика: 6 направлений для туристов из столицы

Площадь Московской области превышает 44 тысячи км² – в два раза больше Словении и в полтора – Бельгии. Здесь есть свои песчаные дюны, пещеры, водопады и, конечно, бескрайние луга и заповедные леса – открывать для себя эти земли можно бесконечно.

Если вы хотите познакомиться с удивительной фауной Подмосковья и далеких стран, обязательно посетите окрестности Серпухова. В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике им. М.А. Заблоцкого, на охраняемых ЮНЕСКО землях, вас ждет встреча с зубрами и не только – здесь обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.