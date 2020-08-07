Поймать самую низкую температуру обитаемой части планеты? Придется попотеть

У якутского холода много тайн. При ближайшем рассмотрении температурный экстремум распадается на целый ряд уникальных природных явлений.

Во-первых, «сдвоенный холод», которым славится именно Якутия. Снизу веет вечной мерзлотой — глубина подземного льда достигает 400 м. Сверху — отрицательные показатели из тех, которые обычно озвучивает пилот, сообщая температуру за бортом на высоте 10 тыс метров.

За то, чтобы называться климатическим экстремумом обитаемой части Земли, соперничают Верхоянский и Оймяконский районы республики. В Верхоянске в 1892 году была зафиксирована температура -67,7 градуса, в Оймяконе в 1933 году -71,2. Спор скорее отдает дань традиции — согласно постановлению Госстроя РФ, с 2003 года абсолютный минимум температур для обоих населенных пунктов принят одинаковым и равным — 68 С.

Оборотная сторона климатического минимума — колебания температур, амплитуда которых доходит до 100 градусов. Летом 2020 года в Верхоянске был зафиксирован абсолютный наблюдаемый максимум — плюс 38 по Цельсию. Это серьезная заявка на мировой рекорд в рамках всего Заполярья.