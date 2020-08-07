Поймать самую низкую температуру обитаемой части планеты? Придется попотеть

Применительно к Якутии слово «самый» звучит не рекламно, а почти рутинно. Самый большой по площади субъект РФ, превышающий по площади любую страну Европы или Азии. Место нахождения трех крупнейших месторождений алмазов в мире. Самые объемные запасы костей мамонта на планете из ныне открытых. Самая древняя северная стоянка homo sapiens — рекорд свежий, итог археологических раскопок на Новосибирских островах в 2018 году.
Но главный рекорд земли народа Саха — климатический. В республике локализован полюс холода Северного полушария. Экспедиция «Покорители холода» занимается раскрытием его тайн — это научная цель. А для каждого участника (подать заявку может любой) — настоящим испытанием своих способностей к выживанию вдали от цивилизации. Если пресловутое обнуление возможно, то «покорителям» оно доступно прежде всего.
Горячий холодный прием
У якутского холода много тайн. При ближайшем рассмотрении температурный экстремум распадается на целый ряд уникальных природных явлений.
Во-первых, «сдвоенный холод», которым славится именно Якутия. Снизу веет вечной мерзлотой — глубина подземного льда достигает 400 м. Сверху — отрицательные показатели из тех, которые обычно озвучивает пилот, сообщая температуру за бортом на высоте 10 тыс метров.
За то, чтобы называться климатическим экстремумом обитаемой части Земли, соперничают Верхоянский и Оймяконский районы республики. В Верхоянске в 1892 году была зафиксирована температура -67,7 градуса, в Оймяконе в 1933 году -71,2. Спор скорее отдает дань традиции — согласно постановлению Госстроя РФ, с 2003 года абсолютный минимум температур для обоих населенных пунктов принят одинаковым и равным — 68 С.
Оборотная сторона климатического минимума — колебания температур, амплитуда которых доходит до 100 градусов. Летом 2020 года в Верхоянске был зафиксирован абсолютный наблюдаемый максимум — плюс 38 по Цельсию. Это серьезная заявка на мировой рекорд в рамках всего Заполярья.
Глобальное измерение
Природа меняется. Ученые спорят о цикличности глобального потепления: однонаправленный ли это процесс в развитии или фаза цикла, за которой последует новый ледниковый период. Позиция якутского Института мерзлотоведения строится на том, что якутская вечная мерзлота если и будет деградировать, то только по вине человека. Якутским оленеводам и морским охотникам спорить некогда — они просто рассказывают, как в заполярные биологические цепи встраивается бобер (и чем это плохо) или замечают, что в тундру пришла ива.
Стартовавший в январе этого года при поддержке Правительства РФ, РГО и Ростуризма сериальный проект «Покорители холода» не обещает дать ответы на все вопросы, но кое-какие лакуны наших знаний о меняющейся Арктике поможет закрыть. Например, практически terra incognita остается вопрос замера температур вне стационарных метеостанций. Разумеется, термометр есть у каждого уважающего себя якутянина, но поверенных крайне мало. Поэтому селфи со впечатляющими минусовыми показателями суждено остаться уделом соцсетей — науке они не дают ничего.
«Покорители холода» — участники экспедиции, ежегодно проводимой в самое холодное время года на полюсе холода Северного полушария — ищут и фиксируют самые низкие температурные показатели вне регулярных метеонаблюдений. Замеры производятся по специальной методике, которая делает полученные показатели валидными для Росгидромета.
Этой зимой участники первой экспедиции разделились на два лагеря и действовали в районе 106» -163» восточной долготы / 55”30’-74» северной широты в Верхоянском и Оймяконском улусах. Лагери были разбиты там, где было возможно обеспечить качественный прием спутника, а метеобудки экспедиторы разместили в низинах рек — там, где обычно стекается холод и есть шанс поймать самую низкую температуру. Их размещение стало отдельным квестом: принимались во внимание не только тепловые карты, но и сведения сопровождающих экспедицию коренных жителей и даже дальнобойщиков. У коренных народов есть свои показатели холода («Если хочу надеть рукавицы — значит, перевалило за 50»). У водителей — собственная сложная сигнальная система на уровне многолетней дорожной мудрости, от которой буквально может зависеть жизнь.
В январской экспедиции 2021 года ареал замеров будет расширен. Благодаря оригинальной конструкции мобильной метеобудки ее можно будет перемещать на санях в течение дня, «ловя» температурные показатели в буквальном смысле. Лайфхак для будущих экспедиционеров — выше всего вероятность зафиксировать самую низкую температуру воздуха в диапазоне от 6 до 9 утра.
Помимо научных замеров, каждая экспедиция — сгусток азарта
Поймать самую низкую температуру года и, возможно, и последний показатель на планете Земле? Да, но не только.
Жить в палатке, где за тонким брезентом зверствует минус, а внутри +22 благодаря печке и особой конструкции палатки-«бутерброда». Схожая по конструкции в термосумкой и дополнительно укрытая снегом как изолятором, она долго держит тепло — подбрасывать дрова надо не чаще одного раза в четыре часа.
Проходить обучение в «Школе жизни» коренных народов Якутии. Общаясь с оленеводами более полумесяца, впитываешь столетнюю северную мудрость активированным участком ретикулярного мозга. В голове остается не только масса незабываемых фактов, применение которых трудно прогнозировать (якутские лошади рожают вынашивают и производят на свет жеребят в самом суровом январе; до сих пор во время кочевья ребенка могут «посадить на оленя» в три месяца; замерзшую живьем рыбу можно отличить от снулой по окровавленным жабрам). Ближе к концу экспедиции начинаешь сноровисто делать «петушка» — расщеп лучин для растапливания, с энтузиазмом заготавливать лед, от которого зависит твой обед и ужин и осваиваешь навыки возведения снежного дома.
Научиться же запрягать — легкая разминка перед попыткой освоить езду. На оленях вообще ездят мало. Оленеводы, для который олень до сих пор дает пищу, одежду и жилище, относятся к кормильцу рачительно. Слабый хребет животного берегут, а уж если оседлали — дополнительно опираются на землю длинным посохом, буквально — «идут на олене». И это гораздо сложнее, чем понять логику возвратно-поступательной ритмики верблюжьих горбов.
Экстремальная подледная рыбалка необыкновенно щедра. Если напасть на «карасевую яму» — углубление в дне пресноводного водоема, где в поисках животворного «биологического нуля» (+4 С) скапливаются жирные караси — плановый прием запас омега-3 и омега-6 можно считать выполненным.
Сама же погоня экспедиция закрывает потребность в адреналине минимум на год. Это сильнее, чем трофейная рыбалка (фирменная якутская — на тайменя) или трофейная охота (сохатый, медведь и волки — обычные персонажи рассказов якутских следопытов). Есть реальный шанс ощутить себя покорителем холода, прикоснувшись к научным измерениям и жизни тех, кто покоряют холод в течение всех жизни. И побеждают.
В январе 2021 года участники экспедиции продолжат научную погоню за низкими температурами в формате челлендж-тура. При поддержке РГО формируется команда отважных, влюбленных в Русскую Арктику и готовых испытать себя. Присоединяйтесь.