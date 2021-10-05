Привет, старина! 4 поездки на ретро-технике в России

Трамвай ЛМ-33 («Ленинградский моторный 1933 года») прозвали «Американкой» - его создатели ездили перенимать опыт у коллег из США. Угловатые дребезжащие вагончики с деревянными лавками и открытыми подножками возили ленинградцев почти полвека, с довоенных времен и до конца 1970-х. И все отправились на металлолом. Сохранился лишь один экземпляр в Музее электрического транспорта. Но пару лет назад «Американка» снова появилась на улицах города: теперь реплика легендарного трамвая ходит по маршруту Т1 – «Первый туристический». Новый ЛМ-33 выглядит точь в точь как старый, но с климат-контролем, аудиогидами и USB-зарядками. Т1 делает три рейса в день, отправляясь от ворот музея на Васильевском и совершая тур по Петербургу через исторический центр и Петроградскую сторону. По дороге можно увидеть шесть мостов и в общей сложности около 500 достопримечательностей – весь этот круг почета занимает около двух часов с остановками для фотосъемки.