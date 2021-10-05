Привет, старина! 4 поездки на ретро-технике в России
Над Новосибирском на биплане
В музее раритетной авиатехники на новосибирском аэродроме Мочище восстанавливают и снова ставят на крыло редчайшие отечественные самолеты и вертолеты. В коллекции есть, например, единственный в России вертолет МИ-1 в летном состоянии, ЯК-12 и два легендарных «небесных тихохода» ПО-2 (У-2), построенных по историческим чертежам с оригинальными двигателями времен Второй Мировой. И что самое невероятное – на них можно не только полюбоваться, но и прокатиться.
Пассажирам выдают кожаный шлем и очки-консервы, техники командуют «От винта!», происходящее до последнего кажется театральной постановкой, и тут фанерный биплан взлетает и делает первый вираж – так легко, что не успеваешь испугаться. Воздушная экскурсия длится полчаса, но главное впечатление оставляют даже не красивые пейзажи, а само незабываемое ощущение полета в открытой кабине, от которого хочется, как в детстве, раскинуть руки и загудеть «Уууу!».
По Карелии на ретро-поезде
Единственный в стране ежедневный пассажирский поезд на паровозной тяге курсирует между Сортавалой и горным парком Рускеала с лета 2019 года. «Рускеальский экспресс» запустили специально для туристов, восстановив по такому случаю дореволюционную железнодорожную ветку, по которой некогда вывозили мрамор из карьеров, станции обслуживания паровозов, водозаправочные колонки и поворотный круг. О прибытии и отправлении ретро-поезда возвещают настоящие станционные колокола на платформах, а сам он выглядит как музей на колесах: интерьеры, форма вагоновожатых и меню в вагонах-ресторанах стилизованы под прошлый век. Каждое утро паровоз-ветеран за час, пыхтя и отдуваясь, добирается до Рускеалы и оставляет туристов любоваться полосатыми мраморными скалами, голубым озером и вековечным карельским лесом с мхами и лишайниками, а вечером увозит обратно в Сортавалу с таким расчетом, чтобы они как раз успели на «Ласточку» до Санкт-Петербурга.
По Северной Двине на колесном пароходе
«Николай Гоголь» – старейшее речное судно в России, которое все еще используется по назначению. На плаву оно уже больше ста лет: колесный пароход сошел со стапелей в далеком 1911 году. Правда, с тех пор на судне сохранились лишь паровая машина и котлы, все остальное, включая корпус, несколько раз меняли в ходе капитальных ремонтов. Последнюю реконструкцию пароход пережил в 1990-х – внешний облик корабля тогда оставили неизменным, а все внутренние помещения и пассажирские каюты переоборудовали под стандарты современных круизных лайнеров. Всю свою долгую жизнь «Николай Гоголь» ходил по Северной Двине, по ней он курсирует и сегодня, выходя из Архангельска на небольшие водные прогулки с заездом в музей деревянного зодчества Малые Корелы и круизы выходного дня в Брин-Наволок с посещением Антониево-Сийского монастыря, Емецка, Холмогор и Ломоносова.
По Петербургу на музейном трамвае
Трамвай ЛМ-33 («Ленинградский моторный 1933 года») прозвали «Американкой» - его создатели ездили перенимать опыт у коллег из США. Угловатые дребезжащие вагончики с деревянными лавками и открытыми подножками возили ленинградцев почти полвека, с довоенных времен и до конца 1970-х. И все отправились на металлолом. Сохранился лишь один экземпляр в Музее электрического транспорта. Но пару лет назад «Американка» снова появилась на улицах города: теперь реплика легендарного трамвая ходит по маршруту Т1 – «Первый туристический». Новый ЛМ-33 выглядит точь в точь как старый, но с климат-контролем, аудиогидами и USB-зарядками. Т1 делает три рейса в день, отправляясь от ворот музея на Васильевском и совершая тур по Петербургу через исторический центр и Петроградскую сторону. По дороге можно увидеть шесть мостов и в общей сложности около 500 достопримечательностей – весь этот круг почета занимает около двух часов с остановками для фотосъемки.