Путешествие к Архипелагу скалистых островов
Архипелаг скалистых островов – так назвал Пятигорье академик Герман Абих. И он был близок к истине. В древности здешние места были залиты Акчагыльским морем, а нынешние горы выступали из него островами.
Это море можно увидеть и сегодня. Достаточно встретить рассвет на Бештау — самой высокой (1400 м) горе региона. Перед взором туриста расстилается волнообразная равнина, затянутая густым клубящимся лилово-синим туманом. Необъятный простор вечно живого безбрежного моря. Оно волнуется, зыбит, а среди невесомых сизых волн отчётливо выступают горы: Машук, Золотой Курган, Джуца, Юца, Шелудивая, Верблюд, Острая, Кабанка, Бык, Кинжал, Кокуртлы, Медовая, Развалка, Железная, Змейка, Лысая и четыре малые вершины Бештау. Они пронзают туман, словно скалистые острова, вонзившиеся в пучины давно исчезнувшего древнего моря.
Но к утру туман рассеивается, и с каждого из этих «островов» открывается панорама на Главный Кавказский хребет и ещё минимум 5 окрестных гор, утопающих в зелёном, багряном или белом море — в зависимости от времени года.
«Архипелаг скалистых островов» — авторский треккинговый маршрут Международной Академии Горного Туризма, созданный для людей в возрасте от 10 до 65 лет, у которых нет специальной горной подготовки. Он проложен по красивейшим горам-лакколитам (несостоявшимся вулканам) таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно, и восхождение было комфортным для начинающих туристов и тревел-блогеров.
Эти 17 сравнительно невысоких гор-лакколитов с пологими склонами раскинулись в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды — на компактной территории радиусом всего 25 км. Они созданы древними вулканическими процессами. Сила магмы, рвущейся из глубин земли, приподняли её, образовав купола высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря. Но она оказалась слишком маленькой, чтобы разорваться вулканами. Лишь кое-где магма нашла выгод на поверхность и застыла в форме обнажённых скал причудливой формы.
Многие из этих живописных скал используются для тренировки и соревнований альпинистов. У вас тоже будет возможность пройти базовую альпинистскую подготовку и покорить эти древние скалы, с которых открываются завораживающие виды на окрестности и Главный Кавказский хребет с венчающим его Эльбрусом.
Разработчики треккинга «Архипелаг скалистых островов» включили в него всё, что нужно для незабываемого отдыха — от первозданной красоты природы до интереснейших достопримечательностей и прекрасной кавказской кухни, которую вы тоже оцените. Как и насыщенную историко-культурную составляющую тура. Кроме восхождения на 17 вершин, воспетых классиками русской литературы, вы познакомитесь с уникальными памятниками природы, следами древнейших культур, посетите достопримечательности городов-курортов — Пятигорска и Железноводска.
За 12 дней вы почувствуете себя настоящими горными туристами: получите базовые навыки альпинизма, покорите 17 вершин Пятигорья, наполнитесь силой гор, зарядитесь кавказским долголетием и яркими впечатлениями, сделаете незабываемые фото в уникальных локациях.
Давно хотите заняться горным туризмом, но не знаете, с чего начать, — откройте и покорите «Архипелаг скалистых островов»!