Путешествие к Архипелагу скалистых островов

Архипелаг скалистых островов – так назвал Пятигорье академик Герман Абих. И он был близок к истине. В древности здешние места были залиты Акчагыльским морем, а нынешние горы выступали из него островами.

Это море можно увидеть и сегодня. Достаточно встретить рассвет на Бештау — самой высокой (1400 м) горе региона. Перед взором туриста расстилается волнообразная равнина, затянутая густым клубящимся лилово-синим туманом. Необъятный простор вечно живого безбрежного моря. Оно волнуется, зыбит, а среди невесомых сизых волн отчётливо выступают горы: Машук, Золотой Курган, Джуца, Юца, Шелудивая, Верблюд, Острая, Кабанка, Бык, Кинжал, Кокуртлы, Медовая, Развалка, Железная, Змейка, Лысая и четыре малые вершины Бештау. Они пронзают туман, словно скалистые острова, вонзившиеся в пучины давно исчезнувшего древнего моря.

Но к утру туман рассеивается, и с каждого из этих «островов» открывается панорама на Главный Кавказский хребет и ещё минимум 5 окрестных гор, утопающих в зелёном, багряном или белом море — в зависимости от времени года.