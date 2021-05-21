Курортный роман: Сочи

Начать можно с основанного еще в XIX столетии городского дендрария – неотъемлемой части «Сочинского национального парка» с его уникальными коллекциями сосен и дубов. Затем заглянуть в давно покинутый, но по-прежнему импозантный санаторий имени Орджоникидзе – заветный адрес для всех любителей «заброшек» и селфи в необычных интерьерах. Потом устроить себе дегустацию терпкого майского чая на изумрудных холмах Мацесты, Дагомыса или Солох-Аула – они считаются самыми северными промышленными плантациями мира, и впервые в России, 120 лет тому назад, чайные семена были посажены именно здесь. А после, на волне тонизирующего чайного эффекта – снова прыгнуть в такси и отправиться к Агурским водопадам (автомобильная дорога ведет к началу парка, дальше же пешком), а если хватит сил – и к Орлиным скалам (по одной из легенд, именно к ним был прикован Прометей) с их вертикальными обрывами.
Если же душа просит серьезных гор, то и до курортов Красной Поляны получится добраться менее, чем за час – по живописнейшей дороге, построенной к зимним Олимпийским играм. Впрочем, это если ехать без остановок, но обидно не покорить пик с забавным именем Сахарная головка (можно доехать до остановки Пластунка и уже оттуда начать восхождение на гребень), не заглянуть на форелевую ферму и не увидеть Скайпарк, куда со всего мира приезжают экстремалы прыгнуть с тарзанки (и не одной), просвистеть на качелях над бездной или пройтись по устроенной в скальной толще виа феррате.
Долина реки Ачипсе с поляной Ассара, где можно устроить обстоятельный пикник, потрясающий Бзерпинский карниз, озёрная долина Дзитаку – все эти маршруты, проложенные по территории Кавказского заповедника, подходят для любителей походов с самым обычным уровнем подготовки, при этом останавливаться на ночь в палатке нет никакой необходимости.
На обратном пути в город постарайтесь встретить закат на смотровой башне, что на горе Большой Ахун: ее высота всего лишь 663 метра, но виды отсюда и правда открываются величественные. Когда-то сюда даже хотели провести канатную дорогу – возможно, эти планы воплотятся в жизнь в новейшее время, а пока тут еще можно побыть пусть и не наедине с природой, но уж точно в ее благотворном окружении.
Устроить себе небольшое, но запоминающееся путешествие по всем вышеперечисленным местам можно с помощью Gett.