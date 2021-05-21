Курортный роман: Сочи

Начать можно с основанного еще в XIX столетии городского дендрария – неотъемлемой части «Сочинского национального парка» с его уникальными коллекциями сосен и дубов. Затем заглянуть в давно покинутый, но по-прежнему импозантный санаторий имени Орджоникидзе – заветный адрес для всех любителей «заброшек» и селфи в необычных интерьерах. Потом устроить себе дегустацию терпкого майского чая на изумрудных холмах Мацесты, Дагомыса или Солох-Аула – они считаются самыми северными промышленными плантациями мира, и впервые в России, 120 лет тому назад, чайные семена были посажены именно здесь. А после, на волне тонизирующего чайного эффекта – снова прыгнуть в такси и отправиться к Агурским водопадам (автомобильная дорога ведет к началу парка, дальше же пешком), а если хватит сил – и к Орлиным скалам (по одной из легенд, именно к ним был прикован Прометей) с их вертикальными обрывами.