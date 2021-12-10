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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествуй с Gett
Партнёрский материал

Как путешественникам сэкономить на переездах?

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10 декабря 2021
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Во время путешествия немалая часть наших расходов – это траты на транспорт. А ведь хочется и прокатиться с комфортом, и от дорожных хлопот и продумывания маршрутов избавиться. Вместе с сервисом Gett Альфа-банк и Visa придумали, как путешественникам сэкономить на переездах.

Gett совместно с Альфа-банк и Visa запустили новую программу для качественных путешествий по отличной цене.

Пользователи, оформившие карту Alfa Travel Visa, получают скидку до 25% на поездки с Gett. Скидка действует автоматически при добавлении карты в качестве основного способа оплаты в мобильном приложении. В классе Бизнес она составляет — 25%, в классах VIP, VIP+, Трезвый водитель и Минивэн — 15%, а в классах Комфорт и Комфорт+ цена уменьшится на 10%.

Кроме того, владельцы карт Alfa Travel Visa получают особый пакет привилегий, необходимый для любого путешествия: до 9% милями за покупки и до 7% на остаток по счету, а в течение года обслуживание карты и снятие наличных по всему миру будет абсолютно бесплатным.

Как это работает? Чем больше вы покупаете на эту карту, тем дешевле ваши путешествия. Один рубль бонуса эквивалентен одной миле поездки, а значит, балла можно частично погасить стоимость билета.

Кроме того, на этой карте вы еще и заработаете. Процент на остаток по счету подкинет вам в конце месяца еще денег, которые можно потратить на подарки своим близким.

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Что касается поездки с Gett Premium, то ее можно планировать заранее, заказав автомобиль к определённому времени, что особенно актуально при поездках в аэропорт. Водитель открывает пассажирам дверь, помогает с багажом, а в непогоду провожает и встречает с зонтом. До начала поездки у пассажиров всегда уточняют пожелания по маршруту и предупреждают о времени поездки, а также учитывают музыкальные предпочтения пользователей.

Такой вариант поездки очень понравится тем, кто не хочет ждать автобус или ловить такси из аэропорта, а желает добраться до отеля в удобстве, наслаждаясь комфортом и видами за окном.  Возможности карты позволяют получить такой сервис со скидкой до 25%

Оформить карту Alfa Travel Visa можно онлайн за 40 секунд по ссылке.

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