Как путешественникам сэкономить на переездах?

Gett совместно с Альфа-банк и Visa запустили новую программу для качественных путешествий по отличной цене.

Пользователи, оформившие карту Alfa Travel Visa, получают скидку до 25% на поездки с Gett. Скидка действует автоматически при добавлении карты в качестве основного способа оплаты в мобильном приложении. В классе Бизнес она составляет — 25%, в классах VIP, VIP+, Трезвый водитель и Минивэн — 15%, а в классах Комфорт и Комфорт+ цена уменьшится на 10%.

Кроме того, владельцы карт Alfa Travel Visa получают особый пакет привилегий, необходимый для любого путешествия: до 9% милями за покупки и до 7% на остаток по счету, а в течение года обслуживание карты и снятие наличных по всему миру будет абсолютно бесплатным.

Как это работает? Чем больше вы покупаете на эту карту, тем дешевле ваши путешествия. Один рубль бонуса эквивалентен одной миле поездки, а значит, балла можно частично погасить стоимость билета.



Кроме того, на этой карте вы еще и заработаете. Процент на остаток по счету подкинет вам в конце месяца еще денег, которые можно потратить на подарки своим близким.