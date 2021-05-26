Московский бит

По статистике, именно Москва, а не Санкт-Петербург неизменно оказывается в топе самых востребованных направлений для путешествий по России. При этом многие столичные достопримечательности — конечно, если не брать уже набившую оскомину классику вроде Кремля, Арбата и Воробьевых гор — остаются за пределами радаров не только приезжающих в Первопрестольную туристов, но и самих москвичей. Чего стоит один только дом-коммуна Наркомфина — этот шедевр авангарда и конструктивизма был долгое время закрыт на реставрацию, так что экскурсии возобновились здесь относительно недавно. Записываться на них лучше заранее — хороший гид не только проведет по квартирам и длиннющим коридорам, но и подробно, в деталях расскажет турбулентную историю известных и не очень жильцов «опытного дома переходного типа».