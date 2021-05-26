Московский бит

По статистике, именно Москва, а не Санкт-Петербург неизменно оказывается в топе самых востребованных направлений для путешествий по России. При этом многие столичные достопримечательности — конечно, если не брать уже набившую оскомину классику вроде Кремля, Арбата и Воробьевых гор — остаются за пределами радаров не только приезжающих в Первопрестольную туристов, но и самих москвичей. Чего стоит один только дом-коммуна Наркомфина — этот шедевр авангарда и конструктивизма был долгое время закрыт на реставрацию, так что экскурсии возобновились здесь относительно недавно. Записываться на них лучше заранее — хороший гид не только проведет по квартирам и длиннющим коридорам, но и подробно, в деталях расскажет турбулентную историю известных и не очень жильцов «опытного дома переходного типа».
Далеко не все жители города (и тем более туристы) знают о существовании на западе Москвы домов-бубликов абсолютно круглой формы — тоже экспериментальных, со 155-метровым диаметром стен. Есть легенда, что по плану хотели построить аж пять таких панелек по числу олимпийских колец, но из-за того, что был выявлен целый ряд архитектурных и эксплуатационных недочетов успели возвести лишь два — их можно увидеть на улицах Нежинской и Довженко.
Перенестись в славное советское прошлое, отсылающее к «Чародеям» и «Гостье из будущего» можно и в расположенном на юго-западе города Дворце пионеров с его украшенными мозаикой корпусами, кружками, зимним садом, стадионом и крутыми горками, где зимой так любят кататься на ледянках дети — он каким-то чудом сохранился в своем первозданном виде, который так любят жители района и который не дает покоя городским властям: перестройка Дворца не за горами, да и вырастающая у его пределов штаб-квартина «Яндекса» однозначно изменит давно сложившийся пейзаж.
На севере Москвы тоже хватает архитектурных оазисов, которые часто включают в тематические туры. Один из них — Петровский путевой дворец. Как ясно из названия, его построили для отдыха императорской семьи на дороге из Петербурга в Москву: в конце XVIII века Екатерина II повелела возвести его в романтическом духе неоготики, в 1812-м в нем располагалась ставка Наполеона Бонапарта, а в советское время — музей Красной авиации. Теперь же это Дом приемов мэрии, куда можно попасть в составе экскурсии от Музея Москвы. Наконец, бывший городок художников на Соколе, первый в городе кооперативный жилой поселок с его деревянными домиками, резной детской площадкой и названными в честь русских живописцев улочками в тени деревьев до сих пор сохранил свою удивительную для близости к Ленинградскому проспекту дачную атмосферу.