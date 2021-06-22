Петербургские тайны

Северная (и культурная) столица, Город на Неве, родина «белых ночей» — Санкт-Петербург, пожалуй, самый европейский и самый туристический из городов России, посетить который мечтает каждый житель нашей страны. И не слушайте тех, кто направит вас мимо Невского проспекта, Исаакиевского собора и Дворцовой площади с «Эрмитажем», — без этих известных на весь мир достопримечательностей Питер был бы другим. Впрочем, как и без своих секретных локаций, которые во многом и составляют его неповторимый колорит и очарование. Например, вместо Летнего сада можно отвести себя гулять в садик «Сан-Жермен» в одном из дворов на Литейном проспекте, где когда-то пел Шаляпин и декламировала Ахматова, а в 1970-х собирались Бродский и Довлатов, Цой и Гребенщиков.