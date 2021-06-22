Петербургские тайны

Северная (и культурная) столица, Город на Неве, родина «белых ночей» — Санкт-Петербург, пожалуй, самый европейский и самый туристический из городов России, посетить который мечтает каждый житель нашей страны. И не слушайте тех, кто направит вас мимо Невского проспекта, Исаакиевского собора и Дворцовой площади с «Эрмитажем», — без этих известных на весь мир достопримечательностей Питер был бы другим. Впрочем, как и без своих секретных локаций, которые во многом и составляют его неповторимый колорит и очарование. Например, вместо Летнего сада можно отвести себя гулять в садик «Сан-Жермен» в одном из дворов на Литейном проспекте, где когда-то пел Шаляпин и декламировала Ахматова, а в 1970-х собирались Бродский и Довлатов, Цой и Гребенщиков.
В Петербурге море разливанное музеев, расположенных в бывших дворцах и особняках — выбор всегда непрост, хотя ошибиться и попасть впросак (если не считать откровенно туристические заведения, конечно) сложно. Всем любителям и радетелям русской словесности — прямая дорога в пышную усадьбу Державина, что на Фонтанке: здешняя музейная экспозиция заполняет 16 светлых и изящных залов. С другой стороны особняка находится и милейший Польский сад, названный в честь посещавших соседний католический собор поляков — сад был воссоздан буквально 10 лет назад, прирос цветочными клумбами, огородом и водоемами, а также кафе-оранжеререй.
Впрочем, ничуть не меньше интригуют и другие здания на улицах города — в их числе расположенный неподалеку от Мариинского театра доходный дом Веге на Крюковом канале, построенный в 1914 году. Округлые эркеры, пилястры, барельефы, атланты, парадный двор-курдонер — в этом материализовавшемся учебнике по архитектуре и неоклассицизму были квартиры у Прокофьева и Стравинского, а современные режиссеры любят использовать его «натуру» во время киносъемок.
Многие старинные вокзалы и терминалы Санкт-Петербурга можно с полным правом отнести к российскому культурному наследию. Такова и станция «Новый Петергоф» в Петродворцовом районе (собственно, в самом Петергофе) — открытое еще в 1857 году здание куда больше напоминает готический замок или собор, чем утилитарное строение для пассажиров: стрельчатые проезды и окна, башенки, гербы и памятники.
Ну, а лишний раз убедиться, что наша Северная столица — просто космос, можно в старинной Пулковской обсерватории с ее четырьмя телескопами и богатейшим Астрономическим музеем, куда регулярно устраиваются индивидуальные и групповые экскурсии. Интересно, что проходящий по центру Круглого зала Пулковский меридиан считался точкой отсчета географической долготы для геодезистов Российской империи.