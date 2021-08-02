Татарская диковинка

Казань регулярно входит во все рейтинги самых популярных направлений для путешествий по России, а также одних из лучших мест для поездки на выходные. Многие и вовсе называют ее третьей столицей нашей страны. Все эти дифирамбы не случайны — Казань и правда можно счесть прямо-таки идеальной туристической локацией как для любителей культуры, так и для завзятых фуди (и речь тут не только и не столько о чак-чаке).
Белокаменному кремлю — одной из самых масштабных сохранившихся построек такого типа — можно однозначно посвятить весь день. Мощные стены этой оберегаемой ЮНЕСКО цитадели, мечеть Кул-Шариф, православный Благовещенский собор, дворцовая резиденция главы республики, «падающая башня» Сююмбике, полдюжины музеев, виды на центральные казанские площади, — это настоящий город в городе. Совет: самый выигрышный вид на кремль открывается не изнутри, а снаружи, с другого берега реки Казанки.
Если спуститься через одну из крепостных башен на обновленную городскую набережную, по ней можно дойти до знаменитого Дворца земледельцев и другого символа Казани — Миллениум-моста, вблизи и под опорами которого в прошлом году открылся экстрим-парк Урам площадью почти два гектара. Он считается крупнейшим не только в России, но и во всей Европе, а при его проектировании учитывались пожелания и советы от самих спортсменов: так удалось создать уникальную локацию для всех обожающих острые ощущения — как атлетов, так и зрителей. Скейт-парк и памп-треки для сложных фигур, также выполняемых на роликах и самокатах, деревянный эйр-парк и BMX-зона, площадки для паркура и баскетбола, разрисованные граффити опоры — это совсем другая, новенькая с иголочки Казань, которая при этом органично дополняет и продолжает историческую.
Вернуться в центральную часть города отсюда лучше всего на такси — попросите водителя отвезти вас на улицу Кремлевскую (бывшую Ленина), где еще сохранилась старая застройка конца XIX — начала XX столетий. И уже прогулявшись по ней стоит отправиться за город, в стоящее на правом берегу Волги село со смешным названием Печищи. Здесь, в паре шагов от кромки воды, до сих пор стоят громадные печи, в которых обжигали известь — отсюда и имя. Главная местная достопримечательность — Печищинский геологический разрез с разноцветными слоями известняка, песчаника и доломита. Тут сих пор попадаются древние отложения доисторических рыб и моллюсков, которые датируются 200 млн лет до нашей эры.
Другая необычная локация — единственный в свое роде Храм всех религий в поселке Старое Аракчино под Казанью. Этот музей 16 главных религий — детище художника и скульптора Ильдара Ханова, который решил соединить здесь духовный опыт различных мировых конфессий. Храм еще строится, но часть его тематических залов уже открыты для визита. И вот после их посещения уже можно с полным правом заявить в звонке близким — «Казань брал!»