Татарская диковинка

Если спуститься через одну из крепостных башен на обновленную городскую набережную, по ней можно дойти до знаменитого Дворца земледельцев и другого символа Казани — Миллениум-моста, вблизи и под опорами которого в прошлом году открылся экстрим-парк Урам площадью почти два гектара. Он считается крупнейшим не только в России, но и во всей Европе, а при его проектировании учитывались пожелания и советы от самих спортсменов: так удалось создать уникальную локацию для всех обожающих острые ощущения — как атлетов, так и зрителей. Скейт-парк и памп-треки для сложных фигур, также выполняемых на роликах и самокатах, деревянный эйр-парк и BMX-зона, площадки для паркура и баскетбола, разрисованные граффити опоры — это совсем другая, новенькая с иголочки Казань, которая при этом органично дополняет и продолжает историческую.